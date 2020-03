Russland viser video av norske F-35 som er oppe og viser seg fram for første gang

Lørdag meldte det norske forsvaret at deres F-35A for første gang har vært på vingene for å identifisere russiske fly.

De russiske flyene ble fanget opp lørdag morgen av Luftforsvarets kontrollstasjon CRC Sørreisa som utførte kontrollen på vegne av Nato.

Luftforsvaret har offentliggjort bilder av de russiske flyene. Det som kanskje er vel så interessant, er at det Russland har gjort det samme.

Russisk perspektiv

Hele Nato-kjeden ble «scramblet» lørdag morgen og fulgte den russiske formasjonen fra Nord-Norge og sørover. Først med to F-16 på QRA-beredskap i Bodø («Quick Reaction Alert»), deretter med to F-35A fra Ørland, mens britenes Eurofighter Typhoon-beredskapsfly var oppe fra RAF Lossiemouth nord i Skottland. Her har britene fire Eurofighter-skvadroner.

Videoen, som er lagt ut av det russiske forsvarsdepartementet, viser først noen glimt av en britisk Eurofighter. Vi får se lufttanking fra et Il-78 og MiG-31-eskorten, før vi også får se et norsk F-35A som har lagt seg ved siden av. Mesteparten er fra inne i et Tu-142, maritimt rekognosering- og antiubåtfly med Nato-kallenavn «Bear F/J» og karakteristiske kontraroterende propeller. I tillegg var det også med et lignende Tu-95.

Et russisk MiG-31 Foxhound og et Tu-142 Bear J utenfor norsk luftrom på morgenen 7. mars. Foto: Forsvaret

Det er ikke uvanlig at uidentifiserte russiske militærfly dukker opp nært norsk luftrom. De to russiske flyene gikk heller ikke inn i norsk luftrom, men oppholdt seg kun i internasjonalt luftrom, skriver Forsvaret som lørdag etablerte en ekstra forsterket F-35-beredskap fra Ørland flystasjon.

Luftforsvaret har som kjent også ansvaret for QRA-beredskapen på Island for tida, med fire F-35A, men disse var ikke involvert i oppdraget lørdag. Da vi traff sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, på Keflavik, forklarte hun hva som ligger i begrepet luftkontroll eller «air policing»:

Viser at de følger med

– Det handler om suverenitetshevdelse i lufta på vegne av Nato, markere evnen og viljen til å følge med og håndtere det hvis det skulle være nødvendig. Dersom det kommer utflyging av russiske fly, så oppdages det og Nato gir ordre om å «scramble» beredskapsflyene. Det dreier seg om å fly ut og identifisere lufttrafikken som er oppdaget og vise oss fram. Dette foregår veldig ryddig mellom oss, man vinker og er høflig, forteller Skinnarland.

Dette regnes i utgangspunktet som enkle oppdrag, og det er ikke nødvendigvis slik at det gir noen gevinst å bruke F-35A versus F-16.

To F-35A på beredskap på Island. Disse var ikke med på Nato-operasjonen lørdag, i stedet var det tilsvarende fly fra Ørland som var oppe og identifiserte de russiske flyene. Foto: Eirik Helland Urke

– F-35 er selvsagt mye mer kapabelt med langt bedre sensorer, som har betydning for hva de evner å samle inn i lufta. Men for oppdraget som sådan gjør det ikke den store forskjellen, sier Skinnarland.

Forsvaret skriver at Nato-overvåkningen var en koordinert operasjon, og britiske fly tok over oppdraget da de russiske flyene fløy videre sørover. Da de russiske flyene fløy tilbake, ble oppdraget igjen tatt over av norske kampfly for identifisering, men nå først med de norske F-35, og deretter F-16, i motsatt rekkefølge fra første gang.

– Jeg er glad for at F-35 nå bidrar til situasjonsforståelse og tilstedeværelse i våre nærområder. Kampflyene våre kan nå ivareta beredskap både på Island og her hjemme. Det viser at vi har tatt store og viktige steg i retning av å få operativt utbytte av F-35, uttaler generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, i meldinga.