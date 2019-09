Tre nye F-35 på plass i nye sheltere – kun uker til de kan overta for F-16

Klokka 18.55 torsdag landet tre nye F-35A på Ørland slik at det nå endelig befinner seg en skvadron med 15 fly der i tillegg til sju treningsfly i USA.

Det kan være kun snakk om uker før Luftforsvaret kan ta dem i bruk operativt og settes i høy luftmilitær beredskap.

På 75-årsdagen?

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå har mottatt tre nye fly. I løpet av året vil vi bli initielt operative med våre nye kampfly, forteller oberstløytnant Ståle Nymoen, sjef 332 skvadron, på Forsvarets eget nettsted.

Ståle Nymoen (t.v),sjef 332 skvadron, tar imot en av de amerikanske flygerne fra DCMA som fløy de tre kampflyene fra fabrikken i Fort Worth i Texas. Foto: Forsvaret

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer, er Luftforsvarets ambisjon nå å oppnå første operative evne («initial operational capability», IOC) i løpet av november etter cirka to år med operativ test og evaluering.

Det vil ikke være unaturlig om det jobbes for å kunne erklære operativ evne for eksempel på Luftforsvarets 75-årsdag 10. november.

Allerede i første kvartal 2020 skal norske F-35-fly etter planen til Island for å drive overvåking og vise tilstedeværelse i islandsk luftrom, såkalt Air Policing.

All operativ F-16-virksomhet har siden april vært samlet i Bodø hos 331 skvadron. Flyene skal etter planen være i drift ut 2021.

Kronprinsen på besøk

Samtidig som at flåten på Ørland økte med tre ny fly, deltar to F-35 i årets største militærøvelse på Østlandet. De to nye flyene skal for første gang operere ut fra en annen base enn Ørland sammen med åtte F-16 fra Bodø. De skal fly fra Rygge, og evnen til å kunne utplasseres («deployere») til forskjellige baser er for øvrig et av mange IOC-krav.

Målet er at flyene skal være fullt operative (FOC) i 2025, blant annet med kryssermissilet JSM i buken. Overgangen dit kommer til å gå gradvis. Den neste milepælen på veien dit kommer i 2022, når QRA-beredskapen for Nato («Quick Reaction Alert») overtas av F-35 fra Evenes.

Kronprins Haakon får innføring i F-35-simulatoren av Thomas Harlem, sjef for TTT-skvadronen. Foto: Forsvaret

– Men det forutsetter at F-35 prioriteres høyt. Det er viktig å anerkjenne den viktigheten F-35 har for hele forsvarets operative evne, sier Nymoen.

Han og resten av staben hadde storfint besøk dagen før den siste F-35-leveransen. Onsdag var Kronprins Haakon på besøk på Ørland flystasjon for å inspisere de nye kampflyene. Ved siden av teoretisk gjennomgang, fikk han ifølge Kongehuset prøvesitte et av flyene og ta en testtur i en av simulatorene.