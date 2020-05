USA mistet et F-22 og et F-35 på fire dager – ingen tiltak på norske fly

Det amerikanske luftforsvaret har hatt en vanskelig mai-måned: I løpet av fire dager mistet de først et F-22A Raptor og deretter et F-35A Lightning II.

Begge ulykkene skjedde i forbindelse med trening ved flybasen Eglin i Florida, og begge flygerne fikk skutt seg ut og kom fra det uten alvorlige skader.

US Air Force undersøker selvsagt begge ulykkene, men har så langt ikke sluppet noen informasjon som gir noen indikasjoner på hendelsesforløp og årsakssammenhenger, utover noen få fakta i stikkordsform.

Den ene ulykken kan potensielt berøre også det norske luftforsvaret, ettersom den skjedde med en F-35A. Første gang et F-35 gikk tapt, for halvannet år siden, var det en teknisk årsak som gjorde at det var påkrevd med inspeksjoner på hele flåten. Etter det Teknisk Ukeblad har fått opplyst fra Luftforsvaret, har det ikke kommet noe slikt påbud nå.

Fem F-22 og tre F-35 tapt

Begge de to jagerflyene som havarerte var stasjonert på Eglin som ligger på nordsida av Mexicogulfen, helt vest i Florida.

F-22-flyet havarerte fredag 15. mai klokka 09.15 på et øvingsfelt cirka 20 kilometer nordøst for flystasjonen.

F-35-flyet havarerte tirsdag 19. mai i forbindelse med landing på Eglin.

Ifølge US Air Force skjedde begge ulykkene i forbindelse med rutinemessig øving.

Norsk F-35A (fremst) og amerikansk F-22A på Ørland flystasjon 15. august 2018. To slike fly har gått tapt i USA i løpet av fire maidager. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

F-22 Raptor er utviklet av Lockheed Martin i samarbeid med Boeing. Dette er det femte flyet som går tapt siden det ble operativt i US Air Force i desember 2005. Alle tapene skyldes ulykker, ingen er skutt ned.

Når det gjelder F-35, er dette det tredje eksemplaret som havarerer. Et japansk F-35A styrtet i havet 9. april i 2019, mens et amerikansk F-35B havarerte 28. september 2018.

Ganske raskt etter det første totalhavariet ble det klart at den utløsende årsaken var produksjonsfeil på et drivstoffrør. F-35B-flyet fra US Marine Corps styrtet cirka 50 kilometer sørvest for Charleston i Sør-Carolina. Også da gikk det bra med piloten.

Det gjorde det ikke med den erfarne japanske flygeren som styrtet 135 kilometer øst for flystasjonen Misawa for litt over et år siden. Her kom undersøkelsen etterpå fram til at et fenomen som kalles «spatial disorientation», eller sanseillusjoner på norsk, trolig var en medvirkende årsak til at han mistet kontrollen og fløy rett i sjøen.

Tapte norske jagerfly i nyere tid

Når flåten og akkumulerte flytimer begynner å nå en viss størrelse, er det neppe til å komme bort fra at også tapsstatistikken vil vokse. Dette er tross alt jagerfly, ikke passasjerfly, som gjerne flys hardt i vanskelige forhold, sågar i krig.

Tidligere i år ble F-35 nummer 500 levert, omtrent samtidig med at flåten hadde passert til sammen 250.000 flytimer. Kampflyet opererer nå fra 23 baser rundt om på kloden.

Norge har nettopp mottatt F-35A nummer 23, 24 og 25, og man må nok kanskje være forberedt på at noe kan skje med disse flyene også i løpet av de årene de skal operere, selv om nyere teknologi forhåpentlig kan redusere tapsrisikoen noe. Som referanse kan vi bruke F-35As tre siste forgjengere i Luftforsvaret, F-16, F-5 og F-104:

Norge har mistet 19 General Dynamics F-16 Fighting Falcon, 23 Northrop F-5 Freedom Fighter og 12 F-104 Starfighter, fordelt på fem Canadair CF-104 og sju Lockheed RF-104G.

Samtrening

Bildet lengre opp i denne artikkelen viser første gang F-22 besøkte Norge. Dette var i august 2018 og de to jagerflyene landet på Ørland flystasjon for å øve sammen med 332 skvadron.

Dette var første eksempel på flere slike såkalte integrasjonstreningsøkter der norske F-35A senere har hatt samtrening med amerikanske F-35A, B-1B Lancer, B-2 Spirit og B-52H Stratofortress.

F-22 Raptor regnes ofte som verdens kanskje mest kapable kampfly, ikke minst av US Air Force selv som selvsikkert skriver at ingen andre jagerfly som eksisterer eller er under utvikling matcher det. Akkurat som F-35, er F-22 et stealthfly, altså at det er vanskelig å oppdage blant annet med liten radarsignatur.

Det er spart på fint lite under konstruksjon og bygging av F-22 for å sikre at det har gode ytelser på alle områder. Det er en luftherredømmejager med ekstrem manøvreringsevne som har som jobb å nedkjempe fiendtlige luftstyrker, selv om det etter hvert i sitt operative liv også har fått evnen til å angripe bakkemål.

Det ble produsert i kun 195 eksemplarer, hvorav åtte var testfly. Etter dette femte tapet har USAF nå igjen 182 av de kostbare flyene.