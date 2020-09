Norge er med på spleiselaget: Bestiller enda et Airbus-tankfly

Tankfly er helt nødvendig å ha for kunne utføre luftoperasjoner over store avstander.

For eksempel vil de norske F-35A-flyene på ferden fra Lockheed Martin-fabrikken i Texas til Ørland flystasjon gjerne etterfylle rundt åtte ganger i lufta (de venter sjelden til de er nesten tomme for drivstoff før de kobler seg på tankeren).

Norge er deleier i to splitter nye Airbus A330 MRTT (multirolle tank og transport) sammen med fem andre nasjoner. Her spleiser vi på anskaffelse og drift og skaffer oss tilgang til en kapasitet det ville vært svært kostbart å ha på egen hånd.

Det var opprinnelig bestilt åtte fly med opsjon på ytterligere tre. Mandag ble det klart at det blir bestilt minst ett ekstra fly.

Er tatt i bruk

Bestillingen kommer fra OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation) på vegne av Natos innkjøpsorganisasjon (NSPA).

Ifølge NSPA skjer dette etter at Luxembourg har besluttet å øke sitt årlige bidrag fra 200 til 1.200 timer, og dermed blir det større tilgjengelighet for andre allierte.

I den flernasjonale MRTT-flåten (MMF-programmet) er Norge deleier sammen med Belgia, Luxembourg, Nederland, Tsjekkia og Tyskland.

De første to flyene ble levert 30. juni og 10. august i år, og disse er nå i bruk til trening og de første oppdragene. Den første luft-til-lufttankinga ble gjennomført 24. august, da to tyske Eurofighter Typhoon fikk drivstoff over Sør-Tyskland.

MMFs første lufttanking ble gjennomført 24. august, da to tyske Eurofighter Typhoon fikk drivstoff fra det nye A330 MRTT-flyet. Foto: Luftwaffe

Det tredje flyet skal etter planen leveres i månedsskiftet oktober/november, og det er ytterligere to fly under bygging. Dette skjer i to etapper: Først på Airbus-fabrikken utenfor Toulouse i Frankrike, der alle de største airbusflyene produseres, og deretter konverteres de fra A330-200 til A330 MRTT på Airbus-anlegget i Getafe i Spania. Leveransen skal være ferdig i løpet av 2024.

Planen for de åtte flyene som var bestilt fra før, er å stasjonere fem av dem på hovedbasen i Eindhoven i Nederland, mens tre tankfly skal holde til på den framskutte basen ved Köln i Tyskland.

Dette er de to flyene som Multinational Multirole Tanker Transport Unit foreløpig har på hovedbasen i Eindhoven. Det tredje flyet kommer om en måned. Foto: MMU

Målet er at flyene i løpet av året skal kunne yte støtte til nasjonale oppdrag, EU, multinasjonale forpliktelser eller Nato-oppdrag.

– Viktig for F-35

Rundt 2011 ble det startet et arbeid for å finne en løsning for å dekke en skrikende etterspørsel etter tankflykapasitet. Nederland og Luxembourg lanserte MMF i 2016 og fikk med seg Norge og Tyskland i 2017. Belgia fulgte med i 2018, mens Tsjekkia gikk inn i oktober 2019.

I etterkant av at det første flyet (MMF1) ble levert 30. juni, betegnet forsvarssjef Frank Bakke-Jensen dette som en suksesshistorie i internasjonalt forsvarssamarbeid.

Forsvaret påpekte i den samme meldinga at fly med tank- og transportkapasitet er en høyt etterspurt kapasitet i Nato. For å kunne møte de operative utfordringene i fremtiden og ivareta en effektiv utnyttelse av kampflyvåpenet, er det nødvendig å ha lufttankingskapasitet. I dag benytter Forsvaret kjøp eller leie av tankflytimer fra allierte for å holde norske kampflygere operative på luft-til-lufttanking.

– Tankflysamarbeidet er spesielt viktig for F-35 som en strategisk viktig kapasitet for Forsvaret. Luftforsvaret vil i løpet av 2025 bli fullt operative med F-35 og vil gjennomføre flere oppdrag i både inn- og utland. Luft-til-luft-tanking vil øke rekkevidden til F-35, uttalte generalmajor Tonje Skinnarland som er sjef for Luftforsvaret.

I Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) ba han om penger til å Norge kunne kjøpe flere tankflytimer, men ble ikke hørt i regjeringens forslag til langtidsplan.

Transport og evakuering

Forsvarsmateriell håndterer den norske delen av anskaffelsen av flyene som i tillegg til flygende bensinstasjon kan brukes til strategisk transport med kapasitet til 267 passasjerer og 45 tonn last. Flyene kan dessuten konfigureres for medisinsk evakuering med 16 bårer, 21 medisinske seter og et personell på seks personer.

MRTT-flyene kjøpes inn gjennom en flernasjonal anskaffelse og skal driftes som en flernasjonal flåte. Et lignende opplegg har Norge og elleve andre nasjoner der de spleiser på å drifte tre Boeing C-17 Globemaster III-fly og dermed har tilgang til strategisk lufttransport.

Transportflyene er stasjonert på flybasen Pápa nordvest i Ungarn. Her har den flernasjonale luftvingen Heavy Airlift Wing (HAW) nå eksistert i 11 år.

A330 MRTT ble sertifisert for ti år siden og brukes fra før av Storbritannia, Frankrike, Australia, Saudi-Arabia, Singapore, Sør-Korea og De forente arabiske emirater.