Historiske bilder: Her er israelske kampfly i Tyskland for første gang

Mandag landet seks F-16 etter tur på Nörvenich vest for Köln. Det kunne vært et dagligdags syn på flybasen, hadde det ikke vært for de blå davidstjernene på vingene.

Dette er første gang israelske kampfly lander på tysk jord.

Fløy i formasjon

– Etter Shoa, forbrytelsen mot menneskeheten og det mørkeste kapittelet i tysk historie, er det et rørende tegn på vårt vennskap at vi nå flyr side om side med det israelske flyvåpenet for første gang, sa Luftwaffe-sjef, generalløytnant Ingo Gerhartz.

Han var selv oppe i en Eurofighter Typhoon for å hilse sin israelske kollega, generalmajor Amikam Norkin, velkommen til tysk luftrom da han ankom i et Gulfstream G550 («Nachshon Eitam»).

Video fra Bundeswehr

Dagen etter fløy tyske og israelske fly i formasjon over to viktige minnesmerker. Først over Dachau, deretter over flybasen Fürstenfeldbruck der ni av de elleve gislene ble drept under München-massakren i 1972.

Æresformasjonen ble ledet av de to luftforsvarssjefene som sammen fløy i det israelske G550-flyet, og ble flankert av to tyske Eurofighter Typhoon og to israelske F-16D «Barak».

«We are flying together above the valley of darkness making room for only light ahead as we vow, Never Again!» uttalte Amikam Norkin, sjef for IAF, da de fløy over det som var den første konsentrasjonsleiren, like nord for München.

To øvelser

IAF ankom Tyskland med seks F-16 som fikk drivstoff underveis av et Boeing 707, mens sjefen kom i et G550 og resten av de til sammen 180 soldatene fløy i C-130 Hercules.

Denne uka har IAF og Luftwaffe gjennomført den felles øvelsen Blue Wings. I neste uke skal de israelske flyene være med på den flernasjonale øvelsen Magdays som arrangeres jevnlig hvert år.

På en minneseremoni ble det holdt taler der det både fra israelsk og tysk hold ble understreket båndene mellom de to flyvåpnene er i ferd med å bli stadig sterkere. Blant annet har Tyskland deltatt to ganger på Blue Flag-øvelsen i Israel, senest i november i fjor, og tysk personell får jevnlig trening i Israel på å operere overvåkingsdronen Heron.

Luftwaffe påpeker at IAF er et av verdens beste flyvåpen, og at det har stor verdi å samtrene med dem.

Eksempelvis har israelerne majoriteten av nedskytinger som er utført av F-16, ifølge F-16.net, inkludert den første som skjedde i 1981 og gikk ut over et syrisk Mi-8-helikopter. IAF var også først til å ta i bruk F-35A i strid våren 2018, med den israelske versjonen som heter F-35I «Adir».

Nasjonen ønsker å forbli alene om det nye kampflyet i regionen, og har protestert mot et eventuelt F-35-salg til De forente arabiske emirater.