Tyskland trenger fly som kan bære atomvåpen – løsningen er å kjøpe amerikansk

Tyske og internasjonale fagmedier har rapportert om det i lang tid, men denne uka ble det første gang offisielt bekreftet:

Når Tyskland skal bytte ut sine Panavia Tornado jagerbombere, er planen å gjøre dette med en miks av europeiske og amerikanske fly.

Utfasingen av de rundt 40 år gamle Tornado-flyene skal etter planen startes i 2025, og de vil da kunne erstattes av 45 F-18 Super Hornet fra Boeing samt opp til 93 Eurofighter Typhoon, ifølge forslaget som forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer la fram for forsvarskomiteen i Forbundsdagen onsdag.

Flere hensyn å ta

I industrilandet Tyskland er ikke dette nødvendigvis et ukontroversielt valg, og debatten som har pågått en stund vil neppe slukne med det første.

Det tyske forsvarsdepartementet understreker at de må veie flere forhold opp mot hverandre. På den ene siden slår de fast at de bør investere slik at de bidrar til at tysk og europeisk forsvarsindustri kan opprettholde og styrke sin teknologiske og industrielle kompetanse.

En amerikansk E/A-18G Growler i forbindelse med lufttanking over Irak i2017. Foto : U.S. Air Force/ Gregory Brook

På en annen side trenger Luftwaffe fortsatt et fly som er i stand til å bære amerikanske kjernefysiske våpen, mer bestemt bomba B-61, for å opprettholde sine Nato-forpliktelser.

B-61 er verken integrert på Eurofighter eller Super Hornet, men er det på sistnevntes forgjenger Hornet slik den også er på Tornado.

Super Hornet, Growler og Typhoon

Forslaget er å kjøpe inn 45 Boeing-fly fordelt på 30 F/A-18E/F Super Hornet og 15 EA-18G Growler som brukes til elektronisk krigføring. Disse skal erstatte henholdsvis Tornado IDS og Tornado ECR som ble utviklet på 1970-tallet av det som da var Vest-Tyskland sammen med Italia og Storbritannia. Britene har nylig faset ut sine siste Tornado-fly, mens Tyskland har cirka 90 operative eksemplarer.

Tyskland vurderer å kjøpe ytterligere 93 Eurofighter Typhoon.

Ifølge Bundesministerium der Verteidigung har de allerede innledet samtaler med amerikanske myndigheter om et slikt flykjøp.

I tillegg er planen å anskaffe opp til 93 nye Eurofighter Typhoon hvorav noen kommer til å erstatte de eldste av Tysklands fly av samme type.

Dersom komiteen godkjenner forslaget, starter detaljplanleggingen før det deretter kommer til endelig behandling i Forbundsdagen. Dette vil trolig skje først i 2023. Målet er at samtlige Tornado skal være erstattet i 2030.

FCAS-programmet

Kramp-Karrenbauer har denne uka vært nøye med å understreke at dette er en «overgangsløsning» og at dette ikke på noen måte vil ha noen negativ konsekvens for tyskernes satsing på det nytt felleseuropeisk kampfly.

Future Combat Air System (FCAS) heter det fransk-tyske programmet, som også Spania har hektet seg på, og som ledes av Airbus og Dassault. I tillegg er selskapene Thales og MBDA Systems involvert, mens Safran og MTU leder arbeidet med å ta fram en ny motor.

Dette skal lede fram til sjettegenerasjonsflyet «New Generation Fighter» (NGF) som er tenkt å overta etter Eurofighter og Rafale. Men det er ikke i nærheten av å kunne erstatte Tornado i 2030. Selv om målet er å ha et demonstrasjonsfly i lufta i 2026, er det neppe før nærmere 2040 at dette flyet blir operativt.