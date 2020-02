Valgte og vraket F-35: Kanadisk kampfly-vingling går mot slutten

Canada har vært et av partnerlandene i F-35-programmet siden starten, og for snart ti år siden kom den ventede beslutningen:

De aldrende jagerflyene av typen CF-18 (CF-188) Hornet byttes ut med 65 nye F-35 fra 2016.

Slik gikk det ikke. Panikkslagne kanadiske politikere trakk i nødbremsen i desember 2012, etter å ha blitt forelagt levetidskostnadene for F-35.

Det var ikke før i 2017 at den nullstilte, «åpne og rettferdige» konkurransen startet opp igjen.

Må supplere med brukte fly

De tre kandidatene er amerikanske Boeing F/A-18 Super Hornet, amerikanske Lockheed Martin F-35 Lightning II og svenske Saab Jas-39 Gripen. Eurofighter trakk seg fra konkurransen i fjor sommer.

Ifølge tidsskjemaet for den kanadiske kampflyanskaffelsen («Future fighter capability project», FFCP) skulle tilbudene blitt levert tidlig nå i 2020. Nå har myndighetene utsatt fristen til 30. juni, ifølge flere kanadiske medier.

Målet er å tildele kontrakten i 2022 og motta det første av 88 nye kampfly i 2025. Det betyr at det kanadiske luftforsvaret må holde liv i dagens flåte i over ti år til.

For å klare dette, har de kjøpt 18 brukte F/A-18 Hornet fra Australia, samt sju delefly. Disse skal konverteres til CF-18, og det fjerde «interim-flyet» ble fraktet fra Australia til Mirabel lufthavn, like vest for Montreal i provinsen Québec, 13. februar. Australia er i ferd med å fase inn F-35A.

Norske fly på Island

2025 er samme år som Norge har som mål å være fullt operative med alle sine 56 F-35.

Luftforsvaret erklærte første operative evne (IOC) med sin skvadron av 15 F-35A-fly som er stasjonert på Ørland i november i fjor. Nå befinner det seg fire fly fra 332 skvadron på Keflavik på Island. Dette er det første utenlandsoppdraget der de i tre uker skal utøve luftkontroll på vegne av Nato.

I dag finnes det rundt 500 F-35 som flyr fra 21 baser rundt om i verden.