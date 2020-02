Her lander norske F-35 på sitt første utenlandsoppdrag for Nato

Fire norske F-35A har nå landet på Keflavik og gjøres klare til å vokte luftrommet rundt Island.

332 skvadron skal i tre uker være parate til å rykke ut for å identifisere fremmede fly dersom de nærmer seg islandsk luftrom.

De skal utøve luftkontroll på vegne av Nato, såkalt «air policing».

Dette er det første utenlandsoppdraget siden generalmajor Tonje Skinnarland erklærte første operative evne (IOC) med de nye kampflyene 6. november 2019.

Har glemt dansketuren

For å løse oppdraget «Island Air Policing» er de fire jagerflyene den synlige spydspissen. Men det er et stort apparat som følger med: I tillegg består det såkalte detasjementet av 130 soldater, befal, offiserer og sivile.

Ifølge Forsvaret skal også personell fra CRC Sørreisa delta i oppdraget. Dette er personell fra kontroll- og varslingsenheten som skal bistå med å danne et luftovervåkningsbilde sammen med sine islandske kollegaer. Disse skal også bistå med opptrening av nytt islandsk personell.

Men Forsvaret surrer litt i framstillinga. Både på Youtube og Facebook (se video under) framheves det fra Luftforsvaret at dette er første gang norske F-35 lander på fremmed jord, og har tydeligvis alt glemt at de sendte F-35 til Flyvestation Skrydstrup i Danmark i mai i fjor.

Dette var en demonstrasjonsflyvning som skulle hjelpe danskene å sammenligne støyprofilen med F-16-flyene som de er vant med, og det var dessuten første gang F-35 fløy i dansk luftrom og landet og tok av fra en dansk flyplass.

Norske F-35A lander på Keflavik.

Italia var først

Bakgrunnen for at islandsk luftrom skal voktes av norske fly, er at Nato-landet Island ikke har noe eget luftforsvar. Det samme skjer i Estland, Latvia og Litauen. Denne kapasiteten og beredskapen, «Quick Reaction Alert» (QRA), går på rundgang blant Nato-landene.

Mens det i Baltikum er kontinuerlig tilstedeværelse, er Nato-deployeringene til Island mer sporadiske. Typisk tre-fire uker, tre ganger i året.

Norge har hatt QRA-oppdraget på Island fire ganger, sist gang var i juni 2016, og tre ganger i Baltikum fra Šiauliai i Litauen. Forrige gang var fra mai og ut august i 2015. Dette var selvsagt med F-16.

Det var Italia som var første til å utføre luftkontroll på Island med F-35. I oktober i fjor var Aeronautica Militare på Keflavik med seks F-35A, et KC-767A tankfly og til sammen 130 soldater. Italienerne hadde oppdraget i mars i fjor også, da med fire Eurofighter Typhoon som de for øvrig også var først til å sette i QRA-beredskap, for 15 år siden.