Norske F-35 flyr for første gang over Danmark i dag

Ifølge Forsvaret blir det første gang noen sinne at F-35 Joint Strike Fighter jagerfly onsdag ettermiddag flyr i dansk luftrom og lander og tar av igjen på en dansk flyplass.

Det er likevel ikke «danske» fly. Disse leveres først fra 2023. I stedet har det norske Luftforsvaret gått med på å fly demonstrasjonsflygningene i området omkring Flyvestation Skrydstrup.

To ganger 35–40 minutters lette- og landingsprofiler skal gi sørjydene et inntrykk av hvordan lydnivået blir sammenlignet med de F-16-jagerflyene som de er vant til.

– Formålet med flygningen i dag – hvor vi jo flyr sammenlignbare profiler med ett F-35-fly og ett F-16-fly – er at man i nærområdet skal få et inntrykk av blant annet ulike lydmessige, visuelle, vibrasjonsmessige forskjeller mellom de to typene, sier konsernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen i det danske forsvarsdepartementet.

Ikke hele lydbildet

Norge sender to F-35, men det ene vil stå på bakken som reservefly. Det andre vil sammen med et dansk F-16-fly fly to ruter, som kan ses her (ekstern lenke, åpner i nytt vindu).

De to jagerflyene flyr med en avstand på tre minutter, slik at det blir mulig for sørjydene å sammenligne lydnivået mellom typene. Det er også montert syv mikrofoner på forskjellige lokaliteter for å måle støyen.

I løpet av testen vil innbyggerne kunne rapportere inntrykkene sine av lydnivået via et anonymisert skjema. Målingene og innrapporteringene blir gjennomgått på et innbyggermøte i morgen.

– Man kan selvfølgelig ikke få det fulle bildet som vil gjelde når vi om 5–10 år har alle våre F-35-fly operative, og det har blitt vanlig drift på Skrydstrup. Men man kan få et inntrykk av forskjellen mellom de to flytypene, sier Per Pugholm Olsen.

– I nærområdet kjenner man jo svært godt til hvordan lydbildet og støybelastningen er fra F-16-aktiviteten. Så jeg tror at man vil kunne danne seg et bilde av hvor mye annerledes det blir når vi får de nye F-35-flyene, sier han.

Tidligere denne måneden ankom F-35 nummer 10, 11 og 12 til Norge. Danmark har også bestilt denne kampflytypen. Foto: Eirik Helland Urke

Ingen støyende avvisningsflygninger

Der vil bare dreie seg om «normal» jagerflyaktivitet i dag, og den skal være representativ for de mest brukte rutene i området.

Sørjydene får ikke lov å høre hvordan det låter når F-35 flyr avvisningsberedskap – altså når danske jagerfly flyr ut og møter russiske fly som kommer i nærheten av dansk luftrom.

Slike flygninger har det vært gjennomsnittlig 40 av i året siden 2012, og de innebærer at to fly går opp og raskest mulig kommer seg ut til operasjonsområdet.

Dette «forutsetter anvendelse av maksimal motorkraft i forbindelse med start, blant annet bruk av etterbrenner,» framgår det av Forsvarets støyrapport fra april.

– Vi har valgt å fly de profilene som er mest representative for det støybildet som vil være gjeldende i nærområdet. Samtidig er avvisningsberedskap unntatt fra støyreguleringen, sier Per Pugholm Olsen om dette valget.

Kritikk for lite informasjon om støy

Forsvaret har etter beslutningen om å kjøpe F-35 møtt stor kritikk for å informere lite om at de nye kampflyene vil støye mer enn dagens F-16-kampfly.

Beregningene i støyrapporten viser at 618 boliger vil bli omfattet av en støy fra F-35 som ligger over det tillatte støynivået på 55 desibel i bymessig bebyggelse og 60 desibel i landområder.

Når avvisningsberedskapen regnes inn, vil 895 boliger bli plaget av en for høy gjennomsnittlig støy fra kampflyene.

Dagens mikrofonmålinger vil ikke bli brukt til annet enn informasjon til innbyggerne, siden de ikke er omfattende nok til å være representative.

– Jeg forventer at det vi måler på disse punktene vil være lavere enn hva vi har beregnet, sier Per Pugholm Olsen.

I stedet vil Forsvarets støyberegninger bli lagt til grunn når de etter sommerferien kommer med sitt forslag til kompensasjon til berørte naboer ved flystasjonen.

Denne artikkelen ble først publisert av Ing.dk.