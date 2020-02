Nå treffer F-35-kanonen bedre. Det er bare én av flere forbedringer de siste månedene

Som Teknisk Ukeblad omtalte i forrige uke, er det fortsatt mye å ta tak i når det gjelder utviklingen av kampflyene F-35, ifølge den nyeste rapporten fra amerikanske Pentagons våpentestere.

Per 4. november 2019 var det fortsatt 873 avvik eller mangler i F-35-programmet, flere av dem av kritisk art, ifølge årets gjennomgang fra avdelingen for operasjonell testing og evaluering i det amerikanske forsvarsdepartementet (DOT & ).

Det norske forsvarsdepartementet er imidlertid ikke nevneverdig bekymret:

– Alle de nevnte problemene i rapporten er velkjente for oss, og det jobbes kontinuerlig med å løse disse. F-35 leverer på tid, kostnad og med en bedre ytelse enn forventet, skriver departementet i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Forbedring etter oppdatering

Blant det som trekkes fram i rapporten, er det som beskrives som et etterslep av feil som må tas tak i for å sikre at F-35-flyene har en robust og stabil maskin- og programvare før det nå skal introduseres en rekke nye kapasiteter i Block 4.

Et annet kjent problemområde er «Autonomic Logistics Information System» (Alis). Dette er et altomgripende system der alt fra logistikk til operativ flyging og brifing er bygget inn. Her har også Luftforsvaret i Norge gjennom sin operative test og evaluering av F-35 avdekket en del feil og mangler. DOT & påpeker at til tross for flere Alis-oppdateringer i 2019, forblir systemet ineffektivt og tungvint.

Et annet konkret eksempel på svakhet på kampflyet, som DOT & trekker fram, er at 25-millimeterkanonen på F-35A skal ha en uakseptabelt dårlig treffsikkerhet som skyldes feilmontering av våpenet som på denne versjonen er montert innvendig rett over det venstre luftinntaket på flyet.

Forsvarsdepartementet bruker det samme eksempelet men med motsatt fortegn:

– Rapporten baserer seg på innsamlede data fra perioden frem til september 2019 og reflekterer ikke arbeid med feilretting som har skjedd i perioden etter dette. Ett eksempel på dette er forbedret treffsikkerhet med den innebygde maskinkanonen. Etter programvareoppdateringer på dette systemet og installering av et hjelpemiddel for å sikre riktige posisjonering av maskinkanonen, ser vi fra tester i desember at dette gir bedre nøyaktighet, opplyser departementet.

Lover fortsatt åpenhet

Departementet skriver videre at de jobber kontinuerlig med å forbedre og håndtere alle identifiserte effektivitets- og egnethetsutfordringer på F-35, og lover å fortsatt være åpne om eventuelle utfordringer som skal løses.

Som det har kommet tydelig fram i Teknisk Ukeblads tidligere omtaler av DOT & -gjennomgangene, er dette avviksrapporter der mandatet er å peke på feil og mangler – ikke bare i F-35-programmet, men også i testingen av andre større materiellsystemer som anskaffes av de forskjellige amerikanske våpengrenene.

Dette er også noe forsvarsdepartementet kommer inn på etter å ha blitt bedt om å kommentere innholdet i meldinga fra «Director Operational Test & Evaluation».

– Naturlig nok fokuserer rapporten på de utfordringene som fortsatt finnes, påpeker områder som må justeres for å få full utnyttelse av våpensystemet og gir konkrete anbefalinger på tiltak. Som partner i programmet, setter vi stor pris på den kvalitetssikringen DOT & bidrar med i programmet og som de dokumenterer gjennom sine årlige rapporter.

Høsten 2015 ble GAU-22-kanonen testet i lufta for første gang. På F-35A er den fireløps 25-millimeteren montert innvendig rett over det venstre luftinntaket på flyet for å ivareta snikeevnen på det såkalte stealth-flyet.

Nato-oppdrag om to uker

To år etter at de tre første flyene landet på norsk jord, erklærte Luftforsvaret første operative evne (IOC) med sin skvadron av 15 F-35A-fly som er stasjonert på Ørland. Dette skjedde i november 2019 etter at F-35-systemet hadde bestått testen ved å flytte fly, folk og utstyr til Rygge og operere derfra, det forsvarsfolk kaller å deployere.

Om et par ukers tid reiser 332-skvadronen til Island på sitt første utenlandsoppdrag. Her skal de utøve luftkontroll på vegne av Nato, såkalt «air policing».

Denne kapasiteten og beredskapen, «Quick Reaction Alert» (QRA), går på rundgang blant Nato-landene. Forrige gang Norge hadde ansvaret, var i juni 2016.