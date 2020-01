USA flekker tenner: Så mange F-35 har vi aldri sett samlet på ett bilde før 

Hele 52 F-35A ble mandag stilt opp på stripa på den amerikanske flybasen Hill i delstaten Utah. Dette kalles gjerne «elephant walk» og er åpenbart en demonstrasjon av luftmakt. I disse dager er det lett å tenke at det handler om å sende et signal til Iran og andre.

Samtidig understreker det amerikanske flyvåpenet at dette er en øvelse som har vært planlagt i månedsvis. «Combat power exercise» handler blant annet om å trene på å sende en større F-35-flåte til krig.

Rett fra fabrikk til krig

Det er over fire år siden de første kampklare F-35A-flyene ankom Hill AFB som er hjemmebasen til 388th og 419th Fighter Wing. I dag er det stasjonert 78 slike kampfly på basen like nord for Salt Lake City.

US Air Force har til sammen 78 F-35A på Hill AFB, her er 52 av dem samlet. Det er like mange som Norge har bestilt totalt. Foto: Ronald Bradshaw

Noen av disse tilbrakte halve 2019 på Al-Dhafra-basen i De forente arabiske emirater. Ifølge USAF har flyene blant annet blitt brukt til nærstøtte og generell avskrekking i regionen.

– Vi demonstrerte for våre allierte og fiender at F-35A er klar for ethvert oppdrag det blir tildelt, uttalte oberstløytnant Joshua Arki, sjef for 4th Fighter Squadron, etter hjemkomsten i november.

Tre måneder tidligere gjorde 388th Fighter Wing en annen interessant øvelse: Fra de mottok et nytt F-35A tok det under fem timer fra kampflyet landet til det var i lufta igjen på et treningstokt. Målet med dette var å vise at det er mulig å deployere F-35A direkte fra fabrikk til strid, dersom en konflikt i stor skala skulle kreve det.

Leverte flere enn lovet

I 1987 pumpet General Dynamics ut én F-16 daglig fra fabrikken i Fort Worth, Texas. Produksjonstakten på arvtakeren F-35 er ikke helt på dette nivået, men det er heller ikke så langt unna:

Lockheed Martin leverte 134 slike kampfly i fjor. Det er tre flere jagerfly enn «budsjettert» og en økning på 47 prosent sammenlignet med 2018.

I år er målet å levere 141 fly, med en gradvis økning fram til full kapasitet i 2023, som vil bli på 160 fly per år.

Fly nummer 134 i 2019 var et F-35B til US Marine Corps. Norge mottok seks fly i fjor og erklærte første operative evne (IOC) i november. De norske flyenes første planlagte deployering skjer i mars, da noen av dem drar flyr til Island for å utøve luftkontroll på vegne av Nato noen uker.