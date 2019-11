Uten erfaring fra F-16: Nå flyr de første norske elevene F-35 som sitt første jagerfly

Norge har så langt mottatt 22 F-35A som nettopp har blitt operative.

Hittil har alle de norske F-35-flygerne som er utdannet hatt bakgrunn fra F-16, og deretter konvertert til den nye jagerflytypen.

To år før de siste F-16-flyene skal fases ut er en ny generasjon piloter på vei inn i Luftforsvaret. I høst startet de to første elevene med opplæring direkte på F-35, uten tidligere jagerflyerfaring.

Debuterer med F-35

Det amerikanske flyvåpenet, US Air Force, forteller i en artikkel om opplæringa som nettopp har startet på flybasen Luke i Arizona, der sju av Norges fly befinner seg i en flernasjonal «pool» av treningsfly.

Fram til nå har det kun vært amerikanske piloter som har debutert med F-35 som sitt første jagerfly. Nå gjelder dette også norske flygere.

For en tid tilbake startet fire elever, to amerikanere og to nordmenn, det som kalles «allied F-35 basic course». Etter én måned i klasserom for grunnleggende opplæring i F-35-systemene, har de fire trent lenge og vel i simulator før det var tid for de første flyvningene. De fant sted i september og oktober.

Det er et trangt nåløye som skal passeres for å bli jagerflypilot. For de norske flygernes del er det flere tester på bakken før man kommer inn på Luftforsvarets flyskole. De første turene i lufta er under såkalt seleksjonsflyging i Saab MFI-15 Safari som Norge tok i bruk like etter F-16. Dette foregår på Bardufoss.

Et F-35A passerer lavt over en soldat på Tarva skytefelt. Luftforsvaret har nå erklært IOC med de nye kampflyene, det vil si at de er operative. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Den grunnleggende flygerutdanningen skjer imidlertid i USA, uansett hva slags spesialisering det er snakk om. Når det gjelder jagerflypiloter, utdannes disse på flybasen Sheppard, nær Wichita Falls i Texas.

Det første halvåret flyr elevene turbopropflyet T-6 Texan II, før de går over til T-38C Talon som er et supersonisk treningsfly. Mot slutten av utdanninga er de altså blitt overført til Luke i Arizona til åtte måneder med F-35 B-course. Den siste delen av av veien mot å bli operativ kampflyger i Luftforsvaret foregår hjemme i Norge. Den kostbare utdanninga betales tilbake med tolv års plikttjeneste.

Stor luftøvelse i mars

Den ene av de norske elevene uttaler at det på mange måter var mer utfordrende å fly det supersoniske treningsflyet T-38C Talon enn F-35A, da sistnevnte er enklere å manøvrere selv om det har atskillig mer krefter.

Kvartetten ser fram til utfordringen som venter på dem i mars. Da skal de delta på Red Flag-øvelsen på flybasen Nellis like utenfor Las Vegas i Nevada.

Red Flag blir gjerne betegnet som den største og mest komplekse luftøvelsen som finnes. Den er svært naturtro og er satt sammen for å gi flygerne så avansert og komplisert motstand det er mulig å få til i fredstid.

De norske treningsflyene inngår i 62nd Fighter Squadron, som igjen tilhører 56th Fighter Wing - som skal være verdens største luftving.

Oberstløytnant Christopher Hubbard, som er skvadronsjef, sier at den felles treninga av amerikanske og norske flygere er en milepæl både for US Air Force og det norske luftforsvaret.

– Fruktene av dette har vi bare såvidt begynt å høste. Men det at F-35-partnerne trener sammen, på de samme flyene og med det samme pensum, vil utvilsomt styrke vår felles kampkraft og gi oss en enorm fordel i framtidige konflikter, sier han.

De tette båndene som etableres gjennom partnerskapet på Luke kom også til syne under Red Flag tidligere i år, da sjefen for U.S. Air Force Warfare Center og Nellis-basen, generalmajor Peter «Gunz» Gersten, deltok på et norskledet tokt.

Etter det TU tidligere har fått opplyst, var det mange Red Flag-deltakere som gjorde store øyne da en to-stjerners general fløy med en utenforstående F-35-avdeling. En nordmann ledet formasjonen i samarbeid med to italienske piloter.