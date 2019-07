Norske flygere deltok med F-35 for første gang: Hevder flyet dominerte stort på Red Flag med 28:1 «kill ratio»

Tidligere i år deltok norske flygere for første gang på verdens største luftøvelse med F-35.

Skal vi tro Forsvaret selv, og et knippe pensjonerte amerikanske offiserer, ble det mange luftseire på dem som fløy F-35A.

Her rapporteres det om at F.35A loggførte en «kill ratio» på hele 28:1 under Red Flag-øvelsen som arrangeres fra flybasen Nellis like utenfor Las Vegas i Nevada.

Det vil si at for 28 nedskutte fiender gikk det kun gått tapt ett F-35A.

Ber om økt F-35-budsjett

Dette er ikke offisielle tall, men noe som stammer fra 128 pensjonerte amerikanske flaggoffiserer som ifølge Air Force Magazine i vår skrev til Kongressen og ba om mer penger til F-35-kjøp, i en kampanje som vel å merke var organisert av produsenten Lockheed Martin.

Oberstløytnant Martin Tesli i cockpiten på et F-35 før et nattoppdrag på Nellis AFB under jagerflyøvelsen Red Flag 2019 Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det er i dette brevet de blant annet argumenterer med at flyet nå demonstrerer sin ytelse og viser til F-35Bs innsats for US Marine Corps i Afghanistan og F-35As opptreden på Red Flag.

Oberstløytnant Martin «Tintin» Tesli var blant de norske instruktørene som fløy på øvelsen. På Forsvarets egne nettsider kan han ikke bekrefte at denne treffraten stemmer, men understreker igjen at han mener F-35 er et overlegent kampfly.

Tesli har vært sjef for det norske personellet på flybasen Luke i Arizona siden sommeren 2015 og har rundt 400 timers erfaring i F-35.

– Det jeg vil trekke fram av det vi har erfart, er at flyet har en enestående god overlevelsesevne. Jeg kan med hånda på hjertet si at F-35 fortsetter å innfri slik jeg har trodd og håpet, og Red Flag har manifestert dette inntrykket enda mer, uttalte han til Teknisk Ukeblad i etterkant av øvelsen.

Forbedring fra 2017

F-35A deltok på Red Flag for første gang i januar/februar i 2017, og rapportene rett i etterkant fortalte om et fly som dominerte stort med «kill ratio» på 15:1. Senere ble dette oppjustert. Ifølge de offisielle tallene fra 388th Fighter Wing, gjengitt i et nyhetsbrev fra Joint National Training Capability (JNTC) tidligere i år, var forholdet hele 20:1.

Et F-16 og to F-15 over Nellis AFB under Red Flag 2019 Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det er ikke helt usannsynlig at F-35A har gjort det enda bedre nå to år etter:

– Siden den gang har vi fått oppgradert software med forbedret sensorfusjon, vi har økt manøvreringsevne og flere våpen tilgjengelig, inkludert 25 mm-kanonen. Når du legger til at vi i løpet av de to årene som har gått, har utviklet vår taktikk, er det et langt mer dødelig F-35-fly vi nå tar med til øvelser og i kamp, uttalte oberstløytnant Yosef Morris, sjef for 4th Fighter Squadron i forbindelse med øvelsen.

Snart operativ

For en måned siden ble passerte F-35-programmet to milepæler omtrent samtidig:

Da ble F-35 nummer 400 levert, samtidig som at den samlede flåten passerte 200.000 flytimer totalt. 19 av disse flyene er norske, hvorav tolv har base på Ørland.

Ifølge ledelsen i Kampflyprosjektet og Luftforsvaret, er det gjort store framskritt i løpet av halvannet år med operativ test og evaluering i Norge. F-35A yter langt bedre på dette tidspunktet enn de forventet på forhånd.

F-35A fra 388th Fighter Wings 4th Fighter Squadron på Red Flag-øvelsen i Nevada i februar. Også norske flygere deltok, i amerikanske fly. Foto: Ronald Bradshaw

Det som både det flernasjonale programkontoret (JPO) og Norge i det siste har pekt ut som de største problemområdene, er tilgang til reservedeler. Logistikkløsningen og evnen til å distribuere delene er fortsatt for dårlig, noe som medfører at også de norske flyene har stått mer på bakken enn ønskelig. Også arkitekturen i ALIS («Autonomic Logistics Information System») må forbedres, ifølge kampflydirektøren.

Etter planen skal Luftforsvaret i slutten av september få levert tre nye fly, slik at de vil ha en skvadron med 15 F-35A på Ørland og deretter kan erklære tidlig operativ evne (IOC) senere samme år. Allerede i første kvartal 2020 skal norske F-35-fly etter planen til Island for å drive overvåking og vise tilstedeværelse i islandsk luftrom på vegne av Nato, såkalt Air Policing.

Det er ikke avgjort ennå, men det ligger an til at Luftforsvaret deployerer med egne fly og bakkemannskap på Red Flag en gang før de skal være fullt operative (FOC) i 2025.