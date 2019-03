Norske flygere har for første gang deltatt med F-35 i verdens største luftøvelse

Det er et halvt år til Luftforsvaret har som mål å erklære initiell operativ kapasitet (IOC) med sine F-35A.

Det betyr at de nye jagerflyene skal begynne å overta oppgaver fra F-16.

Når 2019 går mot slutten, vil det være 15 F-35A på Ørland flystasjon. Men å bygge opp et nytt kampflystem og nå første operative evne handler ikke bare om å ha nok fly og våpen, det skal også være personell som er godt nok trent til å møte de fastlagte kravene.

Her har norske flygere gjort vesentlige framskritt de siste ukene. De har for første gang deltatt med F-35A på verdens største luftkampøvelse, Red Flag.

Oberstløytnant Martin Tesli på Nellis AFB under luftkampøvelsen Red Flag 2019 Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Verdien av Red Flag kan knapt overvurderes. Dette er den største og mest komplekse luftøvelsen som finnes. Den er svært naturtro og er satt sammen for å gi flygerne så avansert og komplisert motstand det er mulig å få til i fredstid, forteller oberstløytnant Martin «Tintin» Tesli til Teknisk Ukeblad.

Som planlagt: Nå koster kampflyet 200 millioner mindre enn de første Norge bestilte

Viktig før IOC og FOC

Red Flag arrangeres tre ganger i året fra flybasen Nellis like utenfor Las Vegas i Nevada. Vanligvis er det rundt 100 fly og 2.000 personell som deltar.

Norsk F-35-pilot på vei opp i cockpit på et F-35 på Nellis under Red Flag. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

F-35 har vært med på Red Flag to ganger tidligere. Men fram til nå har det kun vært amerikanske piloter i det nyeste flyet. På årets Red Flag deltok for første gang F-35 med flygere fra partnernasjoner, deriblant Norge. Øvelsen ble avsluttet sist helg.

Tesli ikke gå i detalj på hvor mange norske flygere som har deltatt, men forteller at dette er de mest erfarne F-35-flygerne - samtlige av de norske instruktørene på flybasen Luke i Arizona, der Norge har sju treningsfly.

Han påpeker at Red Flag-deltakelsen har gitt dem svært viktige erfaringer som disse kan ta med seg hjem til skvadronen og hovedkvarteret i Norge i forberedelsene på å ta i bruk de nye kampflyene operativt.

På øvelsen har norske flygere fløyet amerikanske fly av praktiske og logistiske årsaker, for å kunne holde seg med kun amerikansk ALIS («Autonomic Logistics Information System». Det er ikke avgjort ennå, men det ligger an til at Luftforsvaret deployerer med egne fly og bakkemannskap på Red Flag en gang før de skal være fullt operative (FOC) i 2025.

Martin «Tintin» Tesli gjør seg klar til et nytt oppdrag på den enorme Red Flag-øvelsen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Ett år med F-35 i Norge: Skvadronsjefen er positivt overrasket over kampflyet

«Kill rate»

Tesli har vært sjef for det norske personellet på Luke siden sommeren 2015. Det er 20 år siden han var ferdig utdannet F-16-flyger, og han har deltatt på Red Flag i 2005. Det var første gang norske F-16 MLU deltok der med det nye utstyret som hadde kommet på plass i midtlivsoppdateringen, eksempelvis målbelysningspodden Sniper og kortholdsmissilet Iris-T.

– Dette er knapt sammenlignbart med hva vi gjør i dag. F-35 er i en helt annen liga med mulighet til å utføre langt flere typer oppdrag. Femtegenerasjon kampfly vil være helt avgjørende for å kunne ivareta norske interesser i et moderne kampscenario, sier Tesli.

Et F-16 og to F-15 over Nellis Air Force Base under jagerflyøvelsen Red Flag 2019 Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Blant vesentlige ting norske flygere har trent på, er å bekjempe avansert luftvern på en måte F-16 ikke er i stand til, gjennom såkalt SEAD («Suppression of Enemy Air Defenses»). Det har også blitt trent på å bruke F-35 til å bidra til å øke ytelsen på andre vennlige fly.

Etter et år på Luke fortalte Tesli til Teknisk Ukeblad at F-35 overgikk det han hadde forstilt seg på forhånd. Flygeren, med nærmere 400 timer i F-35, er minst like positiv i dag, snart tre år senere:

– Det jeg vil trekke fram av det vi har erfart, er at flyet har en enestående god overlevelsesevne. Jeg kan med hånda på hjertet si at F-35 fortsetter å innfri slik jeg har trodd og håpet, og Red Flag har manifestert dette inntrykket enda mer, sier han.

F-35 jagerfly foran et F-15 jagerfly og et Black Hawk-helikopter på Nellis AFB. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

I januar og februar i 2017 deltok F-35A på Red Flag for første gang, og rapportene i etterkant fortalte om et fly som dominerte stort. Oppsummert rapporteres det om en såkalt «kill rate» på 15:1. Det vil si at for 15 nedskutte fiender gikk det kun gått tapt ett F-35A. Ifølge nye offisielle tall fra 388th Fighter Wing, gjengitt i et nyhetsbrev fra Joint National Training Capability (JNTC) var forholdet hele 20:1.

– Siden den gang har vi fått oppgradert software med forbedret sensorfusjon, vi har økt manøvreringsevne og flere våpen tilgjengelig, inkludert 25 mm-kanonen. Når du legger til at vi i løpet av de to årene som har gått, har utviklet vår taktikk, er det et langt mer dødelig F-35-fly vi nå tar med til øvelser og i kamp, uttaler oberstløytnant Yosef Morris, sjef for 4th Fighter Squadron.

En rekke skarpe oppdrag: F-35 vender hjem etter et halvt år i kamp i Afghanistan, Syria og Irak

Oberstløytnant Martin Tesli og generalmajor Peter Gersten møttes igjen på Nellis AFB under Red Flag 2019. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Fløy med amerikansk general

De norske flygerne fikk en del oppmerksomhet i amerikanske medier på øvelsen i forbindelse med at sjefen for U.S. Air Force Warfare Center og Nellis-basen, generalmajor Peter «Gunz» Gersten, deltok på et norskledet tokt.

– Ja, det var mange storøyde Red Flag-deltakere da en tostjerners general fløy med en utenforstående F-35-avdeling. Det var en nordmann som ledet formasjonen som i tillegg besto av to italienere. Dette viser litt om hvor tette bånd vi har fått gjennom å være en del av partnerskapet på Luke. Vi kommer til å høste mange frukter av dette samarbeidet i framtida, mener Tesli.

Faktisk var det Tesli som var Gerstens sjekkinstruktør på Luke da han skulle sjekkes ut på F-35. Generalen har blant annet erfaring fra over 400 flytimer med skarpe oppdrag over Irak, Syria, Afghanistan og Bosnia, og gjorde det for øvrig godt under øvelsen, der han blant annet kunne notere seg for en nedskytning.