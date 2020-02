Ny Pentagon-rapport: Det er fortsatt store mangler på F-35

F-35-programmet preges fortsatt av et stort antall mangler som må rettes opp i snarest.

Det er hovedbudskapet i den årlige rapporten fra den amerikanske direktøren for operasjonell testing og utvikling (DOT & E) som ble lagt fram for kongressen 30. januar.

Ifølge rapporten er det per 4. november 2019 fortsatt 873 avvik eller mangler i F-35-programmet, hvorav 13 er i en kritisk kategori der konsekvensen i verste fall er tap av menneskeliv eller tap eller store skader på fly.

Alis og kanon

Blant manglene som pekes ut, er 25-millimeterkanonen som på F-35A skal ha en uakseptabelt dårlig treffsikkerhet som skyldes feilmontering av våpenet som på denne versjonen er montert innvendig rett over det venstre luftinntaket på flyet. Tidligere år er det rapportert om at luka som åpner seg når den innebygde kanonen skal skyte fører til en liten vridning på flyet (yaw/sideslip) som igjen fører til mindre treffsikkerhet, og som må kompenseres for med ny software.

Et annet kjent problemområde er «Autonomic Logistics Information System» (Alis). Dette er et altomgripende system der alt fra logistikk til operativ flyging og briefing er bygget inn. Luftforsvaret i Norge har i sin operative test og evaluering pekt på kapasitetsproblemer. De store datamengdene skal ikke bare ligge på Ørland, men også inne i logistikksystemet, og det går via USA og produsentene som fortløpende skal optimalisere logistikkløsningen.

– Selv om det har kommet flere Alis-oppdateringer i løpet av 2019, har ikke dette løst kjernen i problemet. Alis har forblitt ineffektivt og tungvint å bruke, heter det i rapporten.

Et av de 15 F-35A-flyene som befinner seg i Norge. Foto: Eirik Helland Urke

I fjor vår publiserte den amerikanske riksrevisjonen (GAO) en kritisk gjennomgang av F-35s forsyningskjede. Den pekte blant annet på problemer med å skaffe nok deler til flyene og få fraktet dem dit de behøves innen rimelig tid. Resultatet er fly som står altfor mye på bakken på grunn av delemangel.

– Tiden det tar for å reparere et fly og sette det tilbake i drift, har endret seg lite det siste året, skriver DOT & E.

Avviksrapport

Rapporten påpeker at det er et etterslep av feil som må tas tak i for å sikre at F-35-flyene har en robust og stabil maskin- og programvare før det nå skal introduseres en rekke nye kapasiteter i Block 4.

Dette er en del av den første større oppgraderingen på F-35, og skal utføres på de norske flyene i perioden 2022–2024. Det er gjennom dette arbeidet at kongsbergmissilet Joint Strike Missile (JSM) blir integrert slik at Luftforsvaret oppnår såkalt full operativ evne (FOC) i 2025.

Det ble erklært første operativ evne (IOC) i november i fjor for de norske flyene som har den såkalte 3F-programvaren som i sin tid ga F-35 full kampevne, for eksempel når det gjelder manøvreringsevne (opp til 9G), kommunikasjon/sensorer og integrasjon av våpen som missilene AIM-9X og AIM-120 Amraam, såkalte «Small Diameter Bomb» (SDB) og maskinkanonen GAU-22/A.

Som Teknisk Ukeblad har omtalt tidligere, er det verdt å ha i bakhodet når man leser dette at det er en avviksrapport. Altså at mandatet er å peke på feil og mangler og ikke kaste bort spalteplass på det som faktisk fungerer.

Rapporten fra «Director Operational Test & Evaluation» (DOT & E) er en gedigen rapport som ikke bare omhandler F-35, men gir en statusoppdatering på alt av amerikanske forsvarsanskaffelser av en viss størrelse.

Det norske forsvarsdepartementet har bedt om mer tid før de kan kommentere innholdet i rapporten.