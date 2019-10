Bremseskjermene på de norske F-35 er ikke pålitelige nok og må modifiseres

Den første delen som ble produsert for det første norske F-35-flyet for seks år siden, var et spant som sitter rundt og bak på motoren, forsterket for å holde bremseskjermen som brukes på de norske kampflyene.

Integrasjon av bremseskjerm har hele tiden vært ansett som meget viktig for vinterlandet Norge, ettersom operasjoner med kampfly her til lands kan være vanskelig med snø, is og sterk vind.

Nå har den har den operative testinga på Ørland avdekket at bremseskjermløsningen har for høy feilrate.

– Vil ikke påvirke IOC

Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, bekrefter overfor Defense News at bremseskjermen ikke fungerer som forventet og det jobbes med å forbedre den.

Hun understreker samtidig at Luftforsvaret har meget gode erfaringer med skjermen i seg selv, det er for dårlig driftssikkerhet som er problemet med systemet.

Ifølge det flernasjonale programkontoret (JPO) er pålitelighetskravet maksimalt én feil per ti tusen skjermutløsninger. Men testing i USA og videre testing i Norge i forbindelse med operativ test og evaluering (OT&E) har påvist at dagens bremseskjerm ikke tilfredsstiller dette kravet.

JPO uttaler til Defense News at en prototyp til en modifisert bremseskjerm ble validert av nordmennene tidligere i år, og at det gjenstår å formalisere designen. De nye bremseskjermene vil imidlertid tidligst være klare sommeren 2020 i etterkant av testing som er berammet til februar samme år.

F-35 tester sin bremseskjerm for første gang på norsk jord i februar 2018. Foto: Adelén Wilhelmsen / Forsvaret

Skinnerland sier ifølge Defense News at det er viktig for Luftforsvaret å få rettet opp i dette til vinteren 2020-2021, men sier samtidig at dette ikke vil få innvirkning på IOC-tidsplanen.

Luftforsvarets ambisjon nå å oppnå første operative evne («initial operational capability», IOC) i løpet av 2019. Når Norge begynner å ta F-35 i operativ bruk, der de er klare til å settes inn på skarpe beredskapsoppdrag eller i internasjonale operasjoner, vil Norge være den åttende nasjonen eller våpengrenen som erklærer IOC. Etter det Teknisk Ukeblad erfarer, kan dette skje om under en måned fra nå.

Bremseskjerm-kanoen er godt synlig på norske F-35A, men den skal visstnok ha minimal påvirkning på flygegenskapene. Foto: Eirik Helland Urke

Mer stabil enn F-16

Norge er så langt eneste nasjon som bruker bremseskjerm på F-35, selv om Nederland også har bidratt til å dekke utviklingskostnadene og sannsynligvis kommer til å bestille systemet til sine 46 kommende fly.

Skjermen sitter i en «pod» eller «kano» som kan monteres på og av ryggen bak på skroget, selv om den for Norges del i utgangspunktet skal sitte på permanent så lenge F-35A-flyene opererer fra Norge. Det handler om at F-35 på linje med dagens F-16 skal kunne fungere under svært varierende værforhold, eksempelvis lande på egne potensielt glatte rullebaner med tung last.

Oberstløytnant Ståle «Steel» Nymoen, sjef for 332 skvadron, har fortalt til Teknisk Ukeblad at F-35 takler arktiske forhold veldig bra. Den trenger mindre rullebane enn F-16 med sin kraftigere motor og bedre bremser.

Når det gjelder landing med bremseskjerm, er F-35 er mye mer stabil, særlig i sidevind, takket være sin tyngde, sitt bredere landingsstell og to vertikale halefinner, ifølge skvadronsjefen. F-16 kan visstnok være ganske vrien å hanskes med i slike situasjoner.

F-35A på Rygge flystasjon 17. september : Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

En million dollar ekstra

Etter omfattende testing i USA ble bremseskjerm påmontert de norske flyene på Ørland for første gang i februar 2018.

Første fase av testprogrammet foregikk på flybasen Edwards i California. Der ble det først bekreftet at denne «kanoen» mellom halefinnene har lite eller ingen effekt på flyegenskapene under manøvrering i sub- og supersoniske hastigheter. Deretter ble selve skjermen testet på tørre og deretter gradvis mer våte rullebaner, før bremseskjermtestinga flyttet nordover til Eielson-basen utenfor Fairbanks i Alaska og F-35 ble satt på prøve under mer marginale forhold.

Det er ikke bare de norske flyene som skiller seg ut med «kano-dekselet» på ryggen, men også selve kampflybasen har en godt synlig konsekvens av bremseskjermene. Inne på Ørland flystasjon er det reist et tårn som brukes til å tørke bremseskjermer etter at de har vært i bruk, før de kan pakkes ned igjen og installeres bakerst på F-35-ryggen på nytt.

Norsk F-35A under Kjeller Airshow : Trond Gjerde / Forsvaret

Bremseskjermene er for øvrig den eneste særnorske tilpasningen av F-35-simulatoren, slik den også er på de fysiske flyene.

De seks flyene Norge har fått nå i 2019 kommer fra produksjonsserie 11 og har en stykkpris på 90,2 millioner dollar – en million dollar mer enn prisen Lockheed Martin oppgir for fly i serien. At norske fly er noe dyrere enn flyene i amerikansk konfigurasjon skyldes først og fremst installasjon av norsk programvare og krav om at de norske flyene skal ha bremseskjerm.