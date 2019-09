Slik foregår det når norske F-35 skal forlate Lockheed Martin-fabrikken

Torsdag kveld mottok Luftforsvaret tre nye F-35A på Ørland flystasjon, og er nå i innspurten til å kunne erklære første operative evne (IOC) med de nye kampflyene.

Det vil si at de etter to år med operativ test og evaluering kan settes i høy luftmilitær beredskap og begynne å overta oppgaver som F-16 har utført fram til nå.

Lite action, men unike innblikk

Via Forsvarsdepartementet har vi fått Lockheed Martins egenproduserte bilder tett på klargjøring, sjekk og taksing før avgang fra fabrikken i Fort Worth i Texas.

Her er det kanskje på sin plass med en liten «nerde-advarsel». Den 15 minutter lange videoen øverst i artikkelen inneholder ingen halsbrekkende manøvrering eller spektakulære våpenleveranser som hadde overlevd klippen til den kommende filmen «Top Gun: Maverick».

Men for de litt over gjennomsnittet interesserte, byr videoen på noen unike innblikk i klargjøringa før flyene tar fatt på de rundt ti timene det tar over Atlanteren. Dette er fly nummer 20, 21 og 22 som organisasjonen «Defence Contract Management Agency» (DCMA) ved hjelp av innleide amerikanske flygere leverte på døra til Luftforsvaret.

Det mottas bolker på tre og tre fly, vår og høst, og dette er altså den femte leveransen. Det er en såpass omfattende operasjon å fly dem fra fabrikken i Texas til Trøndelag, at det er best å samle dem på denne måten. Dette handler både om å ivareta sikkerheten og å holde kostnadene ved overflygingen nede.

De åttende med IOC

Etter det Teknisk Ukeblad erfarer, er Luftforsvarets ambisjon nå å oppnå første operative evne («initial operational capability», IOC) i løpet av november. Kan vi gjette på Luftforsvarets 75-årsdag 10. november?

Luftforsvaret har vært forsiktige med å gå ut med en fastspikret dato, noe som blant annet skyldes at IOC er en svært omfattende prosess som omfatter flere enn bare deres egen organisasjon. Eksempelvis Cyberforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo), Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), i tillegg til de internasjonale aktørene som det flernasjonale programkontoret JPO, Lockheed Martin og motorprodusenten Pratt & .

Når Luftforsvaret begynner å ta F-35 i operativ bruk, der de er klare til å settes inn på skarpe beredskapsoppdrag eller i internasjonale operasjoner, vil Norge være den åttende nasjonen eller våpengrenen som erklærer IOC. Foran oss i løypa ligger US Air Force, Italia og Japan med F-35A, US Marine Corps og Storbritannia med F-35B, US Navy med F-35C og Israel med F-35I.

Allerede i første kvartal 2020 skal norske F-35-fly etter planen til Island for å drive overvåking og vise tilstedeværelse i islandsk luftrom, såkalt Air Policing.