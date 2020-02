Klare for tett samarbeid med Norge: Britenes første P-8 Poseidon har fløyet hjem

Snart ni år etter at det siste Nimrod-flyet ble faset ut, har Storbritannia og deres Royal Air Force (RAF) igjen et maritimt patruljefly på plass.

Akkurat som Norge har britene bestilt ubåtjegere av typen Boeing P-8A Poseidon.

Tirsdag landet det første av totalt ni fly, «Pride of Moray», på Kinloss-basen nord i Skottland.

Trapper opp i nordområdene

Det britiske forsvarsdepartementet påpeker at de nye, topp moderne maritime patruljeflyene (MPA) vil styrke deres evne til å jakte på fiendtlige mål på og under vann. De skriver at Poseidon-flyene skal beskytte deres egne kjernefysiske avskrekkingsstyrker til sjøs og være sentrale i Nato-operasjoner i Nord-Atlanteren.

– Her vil de operere tett sammen med amerikanske og norske Poseidon-flåter, skriver departementet.

Der beskrives videre anskaffelsen av Poseidon som en respons på et økt trusselnivå. Som at russisk ubåtaktivitet i Atlanteren er tilbake på kalde krigen-nivå, mens Kina investerer tungt i arktisk infrastruktur, isbrytere og andre isforsterkede skip.

Halve den britiske Eurofighter Typhoon-flåten holder til på Lossiemouth. Her tar to av jagerflyene imot det første av RAFs nye Poseidon MRA1. Foto: SGT Ashley Keates RAF

– Poseidon-flåten skal snart integreres i vår styrke av jagerfly, skip, ubåter, helikopter og veltrente Royal Marines som er klare til å operere i arktiske forhold. Storbritannia kommer ikke til å sitte stille og se på dersom freden i den arktiske regionen trues, uttaler forsvarsminister Anne-Marie Trevelyan i meldinga.

Royal Marines har også trappet opp treninga i Norge. Som et eksempel deltok de i fjor vinter på «Exercise Clockwork» på Bardufoss med sine Apache angrepshelikoptre for første gang. Da uttalte generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret, at hun er glad for at britene ser for seg å øke aktiviteten i tiden som kommer, og at deres tilstedeværelse bidrar til den norske målsettingen om økt alliert tilstedeværelse i nordområdene.

I mars er det ti år siden Norge og Storbritannia inngikk en avtale om økt forsvarssamarbeid. På flysida er det flere mulige områder å samarbeide på. I tillegg til P-8 er det snakk om F-35, der britene flyr B-versjonen, og AW101 som Norge faser inn som redningshelikoptre og hos britene bærer navnet Merlin.

Nye våpen på gang

Innen utgangen av 2021 skal samtlige av RAFs ni bestilte P-8A være levert. Deretter starter etter planen den norske leveransen rundt årsskiftet 2021/2022.

Norge har bestilt fem Boeing P-8A Poseidon for rundt ti milliarder kroner. Flyene skal erstatte P-3 Orion og DA-20 Jet Falcon. Boeing skal først levere de norske flyene til amerikanske myndigheter, og deretter skal maskinene gjennom en runde med nasjonale tilpasninger før de blir levert til Norge.

For britenes fly er det kun snakk om et midlertidig opphold på Kinloss i påvente av at RAF Lossiemouth, noen få kilometer øst, blir rustet opp. Det er herfra Poseidon MRA1 skal fly hos 120. og 201. skvadron, som har som mål å være fullt operative i 2024. Lossiemouth er blant de viktigste flybasene i Storbritannia og er fra før hjemmebasen til fire Eurofighter Typhoon-skvadroner.

RAF påpeker at P-8s siste skrik innen sensorer, samt Mk 54-torpedoer og Harpoon-sjømålsmissiler, utgjør en betydelig økt evne til å bekjempe mål på overflata og under vann, og vil dessuten bidra til å sikre bevegelsesfriheten til egne ubåter.

Nevnte missil og torpedo er våpnene som hittil er integrert på P-8, men flere er i løypa: I løpet av dette året skal flyet kunne bruke Mk 54-torpedoer med HAAWC («High Altitude Anti-submarine warfare weapon capability») som vil gjøre det mulig å angripe ubåter med torpedoer fra inntil 30.000 fots høyde.

Enkelt forklart er det snakk om å utstyre torpedoene med vinger og styringssystem som slippes av i det vannskorpa nærmer seg, slik at torpedoene kan svømme den siste biten mot målet på konvensjonelt vis.

Amerikanske Naval Air Systems Command (Navair) har dessuten nylig startet en anbudsprosess knyttet til integrasjon av Lockheed Martin-missilet AGM-158C LRASM på flyene. Fra norsk ståsted vil det være mer interessant å få kongsbergmissilet JSM integrert på Poseidon, noe det er blitt snakket om lenge uten at noe er vedtatt.

Norsk operativ test og evaluering

De første tolv norske offiserene og spesialistene ble ferdig utdannet på P-8 i fjor sommer. Seks av dem skal være instruktører i Jacksonville nordøst i Florida, mens den andre halvparten er stasjonert på marineflybasen Patuxent River i Maryland på USAs østkyst og er en del av skvadronen som skal drive med operasjonell testing og evaluering (OT&E).

De blir værende på utveksling hos US Navy fram til årsskiftet 2021/2022, altså når Forsvaret skal ta imot sine første nye fly, og vil med sin erfaring kunne bidra til trygg og effektiv innføring av flytypen.

Det er ikke før i 2021 at det skal konverteres ytterligere personell. Ifølge Luftforsvaret vil dette trolig skje i Jacksonville, selv om også Storbritannias MPA-base Lossiemouth kan være et alternativ.