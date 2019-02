Her tester britene sine Apache-helikoptre for første gang under arktiske forhold

Når britene skal trene på vinterkrig, drar de helst til Norge. Det gjelder også helikopterstyrken som i 50 år nå har trent hver vinter på Bardufoss.

På årets «Exercise Clockwork» har britene for første gang testet sine Apache-helikoptre under arktiske forhold.

Mye snø og kuldegrader

Boeing AH-64 Apache er et angrepshelikopter som har vært i bruk i den amerikanske hæren siden 1986. De britiske helikoptrene, som de har 66 av, er AH-64D bygget på lisens av Leonardo Helicopters i Yeovil i England. Det er samme fabrikk som også bygger de nye norske AW101-redningshelikoptrene.

Kamphelikoptrene har gjennomført skarpskyting natt og dag i forbindelse med Clockwork-øvelsen. Foto: Cpl Jamie Hart

De som har trent på Bardufoss tilhører 656. skvadron 4. regiment Army Air Corps (4 Regt AAC) som tilhører Attack Helicopter Force med tilhold på Wattisham Flying Station, like utenfor Ipswich.Overbygningen for all britisk militær helikopterflyging, altså Royal Navy, Army og RAF, er Joint Helicopter Command.

I Nord-Norge har Apache-helikoptrene fløyet sammen med AW159 Wildcat fra Commando Helicopter Force. En av de viktigste oppgavene til 4 Regt AAC er å være klare til å støtte 3. Commando Brigade som er britenes spesialister på vinterkrigføring.

Apachenes vinteregenskaper og samspillet med denne manøveravdelingen skal det trenes mer på under Cold Response i Norge neste år, ifølge den britiske hæren.

Ifølge AAC ble den seks uker lange øvelsen avsluttet med at bakkemannskap dro ut i felt for å sette opp FARP («Forward Arming and Refuelling Point») for å understøtte kamphelikoptrene som gjennomførte skarpskyting med 30 mm-kanonen natt og dag.

Å holde en Apache kampklar er utfordrende nok i seg selv. På AACs facebooksider forteller flere britiske soldater om en meget utfordrende øvelse med mye snø og temperaturer ned til minus 27 grader.

Britiske soldater forteller om en utfordrende øvelse med mye snø og kulde. Foto: Cpl Jamie Hart

Britenes tanke er at dersom de mestrer å operere under vinterforhold i Nord-Norge, så kan de tilpasse seg alle stridsmiljø. Skvadronsjefen påpeker at Apache har fløyet sammen med Royal Marines på ørkenoppdrag og i maritime operasjoner, og at de nå har demonstrert at de også kan støtte dem under ekstreme vinterforhold.

Prins Harry og Sea King-gave

Torsdag besøker prins Harry øvelsen. Han har for øvrig også fløyet Apache da han tjenestegjorde i AAC, blant annet i Afghanistan. Det er bare et drøyt år siden også storebror, Prins William, besøkte Norge. Han fløy Sea King redningshelikopter for Royal Air Force (RAF).

En del av øvelsen har handlet om å sette opp såkalt FARP («Forward Arming and Refuelling Point»). Foto: Cpl Jamie Hart

Torsdag ettermiddag skal Storbritannias ambassadør Richard Wood besøke Bardufoss flystasjon for å avduke nettopp et Sea King-helikopter på sokkel. Dette er en gave til flystasjonen og Forsvaret som takk for at britene har fått øve med sine helikoptre i Indre Troms i 50 år.

– Prins Harry skal ikke være med på avdukingen, men flyr inn for å besøke britisk personell på helikopterdetasjementet «Clockwork», opplyser talsperson Stian Roen i Luftforsvaret.

Britene har sin egen leir innenfor gjerdet på flystasjonen, samtidig som de har egne hangarer for helikoptrene sine.

– De bygde en ny leir i 2016, så fasilitetene er meget gode med tanke på å fortsette alliert trening i nordnorske, vinterlige forhold i mange år framover, sier han.

Britisk Apache-helikopter ankommer Bardufoss i et C-17 Globemaster III transportfly. Foto: Den britiske hæren

Siden oppstarten i 1969 har britene fløyet mer enn 40.000 timer i dette området. De britiske flybesetningene og støttepersonellet må gjennom et obligatorisk overlevelseskurs for å kvalifiseres til å delta i operasjoner og vinterøvelser i Norge.

Ifølge Forsvaret trener de opptil tre perioder på Bardufoss i løpet av ett år. Hovedperioden er vintertrening fra oktober til mars, deretter har det vært vanlig med «Mountain Flying Training» i juni og september.

Forsvaret skriver at britene, etter å ha avsluttet i Afghanistan, ønsket å utvide treningen på Bardufoss både i tid og med antall maskiner.



Apache AH1 og AW159 Wildcat i Troms. Foto: Cpl Jamie Hart

– Jeg er glad for at britene trener og øver hos oss, og at de ser for seg å øke aktiviteten i tiden som kommer. Deres tilstedeværelse bidrar til den norske målsettingen om økt alliert tilstedeværelse i nordområdene, uttaler generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret.

Norge og Storbritannia skrev 6. mars 2010 under en avtale om økt forsvarssamarbeid. Blant de mer konkrete områdene det jobbes med, er samarbeid knyttet til kampflyene F-35 og overvåkingsflyene P-8 Poseidon. Det er første gang siden F-86 Sabre på 1950-tallet at de to nasjonene opererer så like flytyper. Også på helikoptersida er det lignende materiell nå som Norge faser inn nye AW101 redningshelikoptre som hos britene bærer navnet Merlin.

Merlin har ikke deltatt på årets Clockwork-øvelse, men skal ankomme Bardufoss i tide til det kongelige besøket torsdag.