Prins William skal se på Norges nye redningshelikopter i Oslo

I disse dager er det tredje AW101-helikopteret i ferd med å flys over fra fabrikken i England til 330-skvadronens hovedbase på Sola.

Torsdag 1. februar blir det mulig å se Sea King-erstatteren i Oslo sentrum.

En av dem som blir blant de første til å se nærmere på det nye redningshelikopteret, er selv Sea King-flyger og heter prins William.

Omvisning i nytt helikopter

Hertugen og hertuginnen av Cambridge kommer på todagers offisielt besøk.

Prins William og hertuginne Kate tas imot av kronprins Haakon og Mette-Marit på Oslo lufthavn på formiddagen torsdag 1. februar. Før de skal på middag på Slottet, der kongeparet er vertskap, går turen blant annet innom Akershus festning. Dit skal etter planen et av Norges nye AW101-redningshelikoptre ha blitt fløyet.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, er denne delen av besøket noe som er lagt til programmet nylig. Og det er selvsagt ikke tilfeldig: Et britiskbygd helikopter, som det enkelt kan argumenteres for er verdens beste redningshelikopter, møter en britisk prins med erfaring nettopp som flyger både fra redningstjeneste og luftambulanse.

Kronprins Haakon skal være med på helikoptertitten. Det skal ikke være planlagt at de kongelige flyr, men kun får en omvisning inne i redningshelikopteret mens det står på bakken.

Redningstjeneste og luftambulanse

Prins William fløy redningshelikopter for Royal Air Force (RAF) i perioden 2010-2013.

Han var stasjonert på basen RAF Valley på øya Anglesey i Wales. Her tjenestegjorde han i 22. skvadron som fra 1955 til 2015 utførte redningstjeneste (SAR) og de siste årene var satt opp fem Westland Sea King HAR.3, ikke ulikt de norske redningshelikoptrene som snart skal fases ut.

Prins William går over fenestron-halerotoren på H145-helikopteret (tidligere EC145T2) før han starter sitt siste skift hos East Anglian Air Ambulance 27. juli 2017. Bilde: Heathcliff O'Malley

Fra 2015 til 2017 jobbet han for East Anglian Air Ambulance. Her fløy han et Airbus Helicopters H145, kallenavn «Anglia Two», som ble faset inn på basen på Cambridge lufthavn samtidig med ham.

27. juli hadde hertugen av Cambridge sitt siste skift på luftambulansen før han pensjonerte seg som flyger for å være kongelig på heltid.

Snart tre helikoptre

Norge har som kjent bestilt 16 AW101-helikoptre fra Leonardo Helicopters i Yeovil i England.

Det første helikopteret, som ble mottatt i november, er dessverre ikke lenger i flygbar stand etter at det veltet under bakketesting. Det andre helikopteret ble levert fredag 19. januar, og den tredje maskinen skal etter planen leveres i løpet av de nærmeste dagene.

Norges andre AW101, halenummer 0265, ble levert fra fabrikken 19. januar. Dette bildet er fra en snarvisitt til Norge i fjor sommer. Bilde: Eirik Helland Urke

Det er samme fabrikk, daværende Westland Helicopters, som bygde de norske Sea King-helikoptrene, på lisens fra amerikanske Sikorsky.

Britene har operert AW101 siden 1990-tallet. I RAF kalles de Merlin og de er nå i ferd med å få sin midtlivsoppgradering.

Helikoptertypen ble designet som EH101 allerede i 1980. Konseptet var en maritim, middelstung multirolleplattform. Typen fløy første gang i 1987 med 13 tonn maksimal avgangsvekt. De norske maskinene har MTOW på hele 16 tonn.

Den norske versjonen (AW101-612) baserer seg på den italienske csar-versjonen («combat sar») AW101-611 som igjen har sin opprinnelse i en amerikansk konkurranse. I 2009 vant produsenten kontrakten om å levere presidenthelikopter til USA med en AW101 med nye motorer og avionikk. Obama vraket kontrakten, men Leonardo brukte denne versjonen som grunnlag for en ny sar-plattform.