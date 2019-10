F-35 er ute på sitt første Nato-oppdrag – snart er det norske fly som overtar

Siden 5. oktober har F-35 vært på sitt første Nato-oppdrag.

Seks italienske F-35A er for tida stasjonert på Keflavik på Island, parate til å rykke ut for å identifisere fremmede fly dersom de nærmer seg islandsk luftrom. Italienerne utøver luftkontroll, såkalt «Air Policing», ut denne måneden.

De neste som skal stasjoneres midlertidig på Island for å drive overvåking og vise tilstedeværelse i islandsk luftrom på vegne av Nato, er det norske luftforsvaret. Også de skal bruke sine nye jagerfly av typen F-35A.

– Planen er at dette skal skje i mars 2020, opplyser kommunikasjonssjef Stine Barclay Gaasland i Luftforsvaret.

Her på Keflavik, like sørvest for Reykjavik, har det italienske flyvåpenet vært stasjonert i oktober. Foto: Aeronautica Militare

Island og Baltikum

Italienerne vokter islandsk luftrom fordi Nato-landet Island ikke har noe eget luftforsvar. Det samme skjer i Estland, Latvia og Litauen.

Denne kapasiteten og beredskapen, «Quick Reaction Alert» (QRA), går på rundgang blant Nato-landene. I Baltikum er det for tida Danmark og Belgia, med sine F-16, og Tsjekkia, med sine Jas-39 Gripen, som utfører dette oppdraget.

Mens det i Baltikum er kontinuerlig tilstedeværelse, er Nato-deployeringene til Island mer sporadiske. Typisk tre-fire uker tre ganger i året.

På Island skal italienerne være stasjonert på Keflavik ut oktober, mens Norge altså er neste nasjon ut om fire måneders tid. Først må Luftforsvaret ha oppnådd første operative evne, det som kalles IOC («initial operational capability»), med F-35 som det nå er 15 av på Ørland. Faktisk flere enn det Italia så langt har.

– Jeg kan ikke si annet nå enn at målet er at det skal skje i løpet av 2019, sier Gaasland.

Tre av de seks F-35A-flyene fra det italienske luftforsvarets 13 skvadron på Keflavik på Island.

Norge har hatt QRA-oppdraget på Island fire ganger, sist gang var i juni 2016, og tre ganger i Baltikum fra Šiauliai i Litauen. Forrige gang var fra mai og ut august i 2015.

Målet er at de norske flyene skal være fullt operative (FOC) i 2025, blant annet med kryssermissilet JSM i buken. Overgangen dit kommer til å gå gradvis. Den neste milepælen på veien dit kommer i 2022, når QRA-beredskapen for Nato overtas av F-35 fra Evenes.

Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til, er det også et mål om at Luftforsvaret deployerer med egne fly og bakkemannskap til storøvelsen Red Flag i USA en gang før FOC.

Fra Amendola

Aeronautica Militare var på Island også i mars i år, da med fire Eurofighter Typhoon som de for øvrig også var først til å sette i QRA-beredskap tilbake i 2005. Nå i oktober har F-35A-flyene selskap av et KC-767A tankfly og til sammen 130 soldater.

Nestsjef for Natos Allied Air Command, den franske generalløytnanten Pascal Delerce som selv har fløyet over 2.500 timer i Mirage F1C og Mirage 2000, påpekte på en seremoni under overtakelsen at dette er et meget viktig steg på veien mot å integrere de moderne femtegenerasjonsflyene F-35 i forsvarsalliansen.

De seks flyene og personellet har til daglig tilhold på flybasen Amendola øst for Foggia, like ved Adriaterhavet. Dette er hjemmebasen til 32. luftving. Det var her at det italienske flyvåpenet 30. november i fjor var de første i Europa til å erklære initiell operativ kapasitet (IOC) med sine F-35A.

Italiensk F-35A på Island. Om fire måneders tid er det norske F-35A som overtar jobben. Foto: Aeronautica Militare

Italienerne bygger sine egne F-35, på Cameri-fabrikken like sør for Malpensa lufthavn ved Milano. Dette betegnes som et Faco-anlegg («Final Assembly and Check Out») som eies av den italienske staten og drives av Leonardo i samarbeid med Lockheed Martin.

Det første flyet, AL-1, ble ferdigstilt i mars 2015 og var i lufta for første gang i september samme år. Da var det første gang at F-35 fløy utenfor USAs grenser. I februar 2016 ble det samme flyet den første F-35-en til å krysse Atlanteren på vei til Luke.

5. mai 2017 ferdigstilte italienerne det første F-35B-flyet som er bygget utenfor USA.