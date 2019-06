Er dette jagerflyet som skal erstatte Eurofighter og Rafale?

En ny generasjon europeisk kampfly er blant det som har fått mest oppmerksomhet på Paris air show som startet mandag.

Frankrikes president Emmanuel Macron og Dassault Aviation-sjef Eric Trappier. Foto: Benoit Tessier

Future Combat Air System (FCAS) heter programmet som passerte en ny milepæl på Le Bourget der det ble avduket en fullskala konseptmodell.

Målet er å ha et demonstrasjonsfly i lufta i løpet av 2026.

Bemannet og ubemannet

Konseptet er et bemannet fly som er tenkt brukt i formasjon med flere ubemannede fly. Det ble også vist fram modell av disse som kalles Remote Carriers. På flymessa viste Dassault fram en video av et tenkt tokt i 2040, der jagerflyet (New Generation Fighter, NGF) flyr i formasjon med flere våpenbærende droner som er blitt sluppet fra et A400M transportfly.

På åpningsdagen ble det også annonsert at Spania nå offisielt er en partner i kampflyprogrammet. Forsvarsministrene i Frankrike, Tyskland og Spania, Florence Parly, Ursula von der Leyen og Margarita Robles, undertegnet avtalen på en seremoni der også Frankrikes president Emmanuel Macron deltok.

Det er rundt 20 år til neste generasjons europeiske kampfly vil være operativt i Tyskland, Frankrike og Spania. Foto: BENOIT TESSIER

Det er Airbus og Dassault Aviation som skal utvikle og bygget flyet. Dassault er hovedleverandør på jagerflyet, mens Airbus er hovedleverandør for dronene.

To europeiske kampflyprogram

Også selskaper som Thales og MBDA Systems er involvert, mens Safran og MTU leder arbeidet med å ta fram en ny motor.

Airbus og Dassault har nå lagt fram ei pakke for myndighetene og regner med at den første kontrakten kan bli inngått i fjerde kvartal i år.

De første testflygningene er altså tenkt om sju år. Operativt vil flyet neppe bli før sent på 2030-tallet, og det kommer garantert ikke til å se nøyaktig slik ut som «mockup»-en når de på denne tida skal begynne å erstatte dagens kampfly av typen Eurofighter Typhoon og Dassault Rafale

Tempest og Eurofighter. Foto: BAE Systems

Denne avdukinga og avtalesigneringa ble gjort nøyaktig ett år etter at et annet europeisk sjettegenerasjons fly, eller rettere sagt modell, ble vist fram. Det skjedde på Farnborough i fjor, der BAE Systems viste fram Tempest som også er en planlagt Eurofighter-erstatter rundt 2035 en gang.

Her er er partnerne Rolls-Royce (motor), Leonardo (sensor/avionikk) og MBDA (våpen).