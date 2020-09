P-8 på sitt første oppdrag: Med nye fly kan Norge, Storbritannia og USA jakte russiske fartøy i tettere samarbeid

Norge har bestilt fem maritime patruljefly av typen Boeing P-8A Poseidon for rundt ti milliarder kroner.

Det er en selvfølge at P-8 vil gi en betydelig større evne innenfor maritim overvåking og anti-ubåtkrigføring når disse om et drøyt år skal begynne å erstatte P-3 Orion og DA-20.

En tilleggseffekt ved å ta i bruk de nye flyene, er potensialet for å knytte enda sterkere bånd med to store og nære allierte:

– Det gir større potensial for tettere samarbeid med både USA og Storbritannia når de viktige ubåt-jaktoperasjonene må gjennomføres for å holde kontroll på russiske strategiske ubåter på patrulje i Atlanterhavet, sa generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret, i en tale på Oslo militære samfund tidligere i september.

Første oppdrag

US Navy mottok i mai sitt P-8A nummer hundre fra hardt pressede Boeing. Seks av flyene brukes til testing og 94 er operative. Royal Air Force (RAF) har så langt mottatt to av sine ni bestilte, men nå i september er ytterligere to maskiner så og si klare på Renton-fabrikken ved Seattle og kan fly hjem til Kinloss-basen nord i Skottland.

Et P-8A Poseidon fra US Navy får drivstoff fra et KC-135 Stratotanker. Foto: Tech. Sgt. Joshua Williams

Et av deres P-8 var ute på sitt første oppdrag i august, da det skygget det russiske marinefartøyet «Vasilij Bykov» i Nordsjøen med støtte fra et Eurofighter Typhoon fra RAF Lossiemouth, dit også P-8-ene snart skal flytte, og et VIP Voyager tankfly. Også fra britisk hold har gjennomgangsmelodien vært at de legger opp til å operere tett sammen med norske og amerikanske Poseidon-flåter i Nord-Atlanteren framover.

Det er når de siste fem britiske flyene er ferdigbygde i 2021 at arbeidet på de norske flyene starter. Etter planen skal de første maritime patruljeflyene (MPA) være klare rundt årsskiftet 2021/2022. Boeing skal først levere dem til amerikanske myndigheter, og deretter skal maskinene gjennom en runde med nasjonale tilpasninger før de blir levert til Norge.

Allerede for over et år siden var de første norske besetningene ferdig utdannet på P-8 i Jacksonville nordøst i Florida. De jobber nå som instruktører eller deltar i operasjonell testing og evaluering (OT&E) fra marineflybasen Patuxent River i Maryland på USAs østkyst.

Fullt operative i 2025

Fra tidlig i 2022 skal disse hjemover og operere, teste og utvikle P-8 fra norsk jord i norske forhold. Dette skal gjøres fra midlertidige fasiliteter på Evenes fram til den helt nye MPA-infrastrukturen står ferdig i løpet av 2023.

– Planen er å etablere initiell operativ evne (IOC) med P-8 i 2023 og være fullt operative (FOC) med fem fly og ti crew i 2025, opplyste Skinnarland.

Hun la til at det er utfordrende å operere P-3C og DA-20 samtidig som de konverterer og nyutdanner personell til P-8 og bygger opp en ny kamp- og MPA-base på Evenes.

Statsminister Erna Solberg besøker Evenes Flystasjon for å se på fremgangen med etablering av ny kampflybase for F35 og fasilteter for nye P-8 Maritime patruljefly. Solberg tas imot av nestkommanderende i Luftforsvaret, brigader Aage Longva, Luftvingsjef i 133 Luftving Eirik Guldvog og utbyggingssjef i Forsvarsbygg John Ommund Syvertsen. Foto: Marius Vågenes Villager / Forsvaret

– Tidslinjene er stramme og det pågår svært mye byggearbeid samtidig som vi bygger opp luftvingen. Som i F-35-prosjektet og oppbyggingen av Ørland, har vi et svært godt og konstruktivt samarbeid med Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og alle andre aktører som vi er avhengige av for å lykkes.

Gjenkjøp

Når det gjelder ringvirkninger for norsk industri, har det også på dette området skjedd ting. I sommer meldte Boeing og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) at de har inngått en avtale (MoU) knyttet til vedlikehold og understøttelse av P-8-flåten.

Det har ikke vært all verden med detaljer å få ut om dette, men det skal være snakk om en omfattende avtale som vil kunne føre til behov for et nytt vedlikeholdssenter for produksjon og vedlikehold, samt merutdanning innen flyfaget i Norge. KDA påpekte overfor Teknisk Ukeblad at det er svært viktig å komme inn på nye plattformer som P-8A etter at gamle dør ut, samt at dette kan være en mulighet for Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams).

I fjor inngikk Nammo et samarbeid med Phantom Works, forsknings- og utviklingsavdelinga i Boeing, om å ta fram en ny ramjet-artilleriammunisjon basert på konsetpet HE-ExR («extreme range»). De første delene av denne avtalen kan Boeing skrive av mot gjenkjøpsforpliktelsene de har etter Norges poseidonbestilling, noe som også vil være resultatet av en eventuell kontrakt med KDA.