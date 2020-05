Norske F-35 med flere avskjæringer: Det foregår ryddig her, men lenger sør klager USA på livsfarlig oppførsel fra russerne

Lørdag 7. mars var en ny milepæl for innfasinga av F-35A i Norge. Da var Luftforsvarets nye kampfly for første gang på vingene for å identifisere russiske fly.

Siden den gang har jagerflyene fra 332 skvadron på Ørland vært oppe ytterligere to ganger for å avskjære russiske fly, kommer det nå fram.

Det bekrefter Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til Adresseavisen (plussak).

22 ganger i 2020

Luftforsvaret erklærte første operative evne (IOC) med F-35A for snart sju måneder siden. Men som kjent er det ikke før i 2022 at de overtar Nato-beredskapen QRA («Quick Reaction Alert») fra Evenes. Fram til da er det F-16 fra Bodø som har dette ansvaret, og det er disse som også i 2020 har stått for de fleste identifiseringene.

Tirsdag kveld landet tre nye F-35A på Ørland slik at 332 skvadron nå har 18 fly. Foto: Julie Haugen / Forsvaret

Totalt så langt i år har Luftforsvaret vært oppe 22 ganger og identifisert til sammen 47 russiske fly, ifølge FOH-oversikten som Adressa gjengir.

Luftforsvaret hadde også ansvaret for QRA-beredskapen på Island i mars, med fire F-35A, men disse hadde ingen nærkontakt med russiske fly. På Keflavik traff vi sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, som forklarte litt om hva som ligger i begrepet luftkontroll eller «air policing»:

– Det handler om suverenitetshevdelse i lufta på vegne av Nato, markere evnen og viljen til å følge med og håndtere det hvis det skulle være nødvendig. Dersom det kommer utflyging av russiske fly, så oppdages det og Nato gir ordre om å «scramble» beredskapsflyene. Det dreier seg om å fly ut og identifisere lufttrafikken som er oppdaget og vise oss fram. Dette foregår veldig ryddig mellom oss, man vinker og er høflig, fortalte Skinnarland.

En Su-35 under hver ving

Men slike høflighetsgester er det tydeligvis langt mellom i møtene mellom amerikanske og russiske fly for tida, skal vi tro USA.

Tirsdag meldte US Navy om den tredje hendelsen på to måneder der et av deres P-8A Poseidon overvåkingsfly er blitt avskåret av russiske jagerfly over Middelhavet på det amerikanerne beskriver som en uprofesjonell og utrygg måte.

Tett på CFM56-motoren på Boeing P-8A Poseidon-flyet ligger en Sukhoi Su-35. Foto: Petty Officer 1st Class Jonathan

Deres versjon av det som skjedde tirsdag, er at to russiske Su-35 la seg tett inntil hver vinge på P-8-flyet samtidig, og ble værende der i over en time.

– Slik hindret de russiske flyene P-8-ens mulighet til å manøvrere. Slike unødvendige og uansvarlige handlinger setter sikkerheten på spill for alle involverte fly og øker risikoen for en kollisjon i lufta, heter det fra U.S. 6th Fleets hovedkvarter i Napoli.

US Navy understreker at både nå og to ganger i april, skjedde dette i internasjonalt luftrom, i tråd med loven og uten å provosere russisk aktivitet.