Boeing og Kongsberg går sammen: Nå handler det om den nye ubåtjegeren P-8A

Om halvannet år skal Norge motta det første av fem bestilte maritime patruljefly av typen Boeing P-8A Poseidon.

Disse vil styrke Forsvarets evne til å finne og bekjempe fiendtlige mål på og under vann, og nå ser det også ut til at flyhandelen til ti milliarder kroner vil bety mye ny aktivitet på norsk jord.

Boeing og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) varsler torsdag at de har inngått en avtale knyttet til vedlikehold og understøttelse av P-8-flåten.

Kan ha stor betydning

Det er en såkalt «Memorandum of Understanding» (MoU) som er signert, og det florerer ikke av detaljer i meldinga.

Det som imidlertid kommer fram, er at det er en omfattende avtale som vil kunne føre til behov for et nytt vedlikeholdssenter for produksjon og vedlikehold, samt merutdanning innen flyfaget i Norge.

KDA framhever at deres nære samarbeid med Boeing utvides ved å inkludere støtte til den norske P-8 flåten, med mulighet for videre utvidelser fremover. Det påpekes at samarbeid med internasjonale plattformleverandører er av strategisk stor betydning for Kongsberg-konsernet. Det sikrer kontinuitet og beredskap i Norge, og gir dem ytterligere eksportmuligheter.

Divisjonsdirektør Terje Bråthen i KDA sier til Teknisk Ukeblad at det er vanskelig å være altfor konkret ettersom det her er snakk om en MoU.

– Det er en svært viktig avtale. Det å komme inn på nye plattformer som P-8A etter at gamle dør ut vil ha stor betydning og dessuten kunne være en mulighet for KAMS, sier Bråthen.

Kams står for Kongsberg Aviation Maintenance Services og var kjent som AIM Norway fram til selskapet ble kjøpt opp av Kongsberg Defence & Aerospace og finske Patria. De har anlegg på Kjeller og er i ferd med å bygge seg opp på Rygge og Bardufoss.

Sistnevnte er for understøttelse og vedlikehold av NH90 etter en kontrakt som ble inngått med Forsvarets logistikkorganisasjon for et halvt år siden og som varer ut 2026. Når det gjelder P-8A, vil den aktøren som vinner oppdraget etablere tilsvarende anlegg på Evenes.

Flere P-8 i nærheten

Det vil være flere fly å konkurrere om vedlikeholdskontrakter på framover: P-8A er i ferd med å leveres og tas i bruk av våre nære allierte på den andre sida av Nordsjøen, britiske RAF. Det tredje av ni bestilte fly nærmer seg klart, etter at det første landet på Kinloss-basen nord i Skottland i februar i år.

Når disse er ferdig levert i løpet av 2021 skal etter planen den norske leveransen starte, rundt årsskiftet 2021/2022. Boeing skal først levere de norske flyene til amerikanske myndigheter, og deretter skal maskinene gjennom en runde med nasjonale tilpasninger før de blir levert til Norge.

Norge har bestilt fem Boeing P-8A Poseidon for rundt ti milliarder kroner. Flyene skal erstatte P-3 Orion og DA-20 Jet Falcon.

For ganske nøyaktig et år siden inngikk Nammo et samarbeid med Phantom Works, forsknings- og utviklingsavdelinga i Boeing, om å ta fram en ny ramjet-artilleriammunisjon basert på konsetpet HE-ExR («extreme range»). De første delene av denne avtalen kan Boeing skrive av mot gjenkjøpsforpliktelsene de har etter Norges poseidonbestilling, noe som også vil være resultatet av en eventuell kontrakt med KDA.

Flyet vil også være en kandidat til å overta i Tyskland som nettopp har besluttet å kansellere det planlagte oppgraderingsprogrammet på sine P-3C Orion. Samtidig vil det finnes europeiske konkurrenter her, blant annet et planlagt maritimt patruljefly basert på Airbus A320 Neo, M3A (Modular Multi-Mission Aircraft).

Norsk operativ test og evaluering

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, ble de første tolv norske offiserene og spesialistene ferdig utdannet på P-8 i fjor sommer. Seks av dem skal være instruktører i Jacksonville nordøst i Florida, mens den andre halvparten er stasjonert på marineflybasen Patuxent River i Maryland på USAs østkyst og er en del av skvadronen som skal drive med operasjonell testing og evaluering (OT&E).

De blir værende på utveksling hos US Navy fram til årsskiftet 2021/2022, altså når Forsvaret skal ta imot sine første nye fly, og vil med sin erfaring kunne bidra til trygg og effektiv innføring av flytypen.

Det er ikke før i 2021 at det skal konverteres ytterligere personell. Ifølge Luftforsvaret vil dette trolig skje i Jacksonville, selv om også Storbritannias MPA-base Lossiemouth kan være et alternativ.