Boeing Phantom Works skal bidra til norsk artilleri-ammunisjon med ekstrem rekkevidde

Phantom Works heter forsknings- og utviklingsavdelinga i Boeing som jobber med den mest avanserte og gjerne hemmelige teknologien, slik Skunk Works gjør det for Lockheed Martin.

Nå har Boeing Phantom Works fått et nytt oppdrag: Samarbeide med Nammo på Raufoss om å ta fram en ny 155 millimeter-ammunisjon kalt HE-ExR («extreme range»).

Avtalen med Boeing, som strekker seg over 25 år, ble offentliggjort på Le Bourget i Paris i forrige uke.

150 kilometer

Nammo lanserte ammunisjonskonseptet første gang på Eurosatory i Paris i juni i fjor. Da ble Teknisk Ukeblad forklart at de var på jakt etter en samarbeidspartner til å levere styringsteknologien, noe de aldri hadde tenkt å utvikle selv. Ut fra responsen på Eurosatory, antok Nammo at det ville være rift om å få være med på dette prosjektet.

Den selvtilliten viste seg altså å være begrunnet når selskapet nå et år senere inngår denne avtalen med Boeing, som skal levere nettopp såkalt «guidance»-teknologi.

Det skal nevnes at selv om konseptet ligger til grunn, vil det her i samarbeid bli tatt fram en ny design. Ettersom ammunisjonen fortsatt er i utvikling, er det vanskelig å si eksakt hvordan det ferdige produktet blir.

Men slik HE-ExR-ammunisjonen tidligere er presentert, vil den sammenlignet med konvensjonell artilleriammunisjon trygt kunne betegnes å ha ekstrem rekkevidde. Her snakker vi om prosjektiler som skal kunne treffe mål hele 150 kilometer unna.

Bak på granaten sitter en ramjetmotor som behøver Mach 2,5 for å starte. Det betyr at den kan skytes med alle moderne 155-millimetere med L52-kanonløp.

I stedet for at oksygenet er i drivstoffet, tas det inn gjennom luftinntaket foran. Dermed kan storparten av faststoffet være rent brensel, uten oksygenpartikler. Det øker brenntida og dermed rekkevidden. Den oppgis til over 100 kilometer ballistisk. Ved bruk av canardvingene og et styringssystem i front, vil prosjektilet i glidebane kunne styre seg inn på målet.

Delvis gjenkjøp for P-8A Poseidon

De første delene av denne avtalen kan Boeing skrive av mot gjenkjøpsforpliktelsene de har etter at Norge bestilte fem Boeing P-8A Poseidon for rundt ti milliarder kroner. Disse maritime patruljeflyene skal erstatte P-3 Orion.

Boeing skal levere de norske flyene til amerikanske myndigheter i 2021/22, og deretter skal maskinene gjennom en runde med nasjonale tilpasninger før de blir levert til Norge.

Boeing P-8A Poseidon. Foto: Boeing

– Her har vi såpass attraktiv teknologi at vi nok hadde fått til et samarbeid uavhengig av dette. Det går heller an å si at gjenkjøpsavtalen har vært en tilretteleggende faktor, sier kommunikasjonsrådgiver Thorstein Korsvold i Nammo.

Sett fra amerikansk side, er det nye samarbeidet vesentlig i deres arbeid med å oppgradere sitt artilleri og fjerne det såkalte «rekkeviddegapet» de ser finnes når de sammenligner seg med potensielle motstandere på slagmarken. Den amerikanske hæren har satt evnen til å levere presisjonsild på lange hold øverst på prioriteringslista.

Første tester i mai

Overlegen rekkevidde er en åpenbar fordel på stridsfeltet. Samtidig er slike styrte granater kostbare.

– Sammenlignet med konvensjonell ammunisjon er det dyrt, sammenlignet med styrte raketter er det billig, kommenterer Korsvold.

Målet er at ammunisjonen skal være klar til bruk rundt 2023/24.

Avtrykk etter et ramjetmotorisert prosjektil i den første testen Nammo gjennmoførte i mai. Foto: Nammo

– Våre ingeniører ser ingen teknologiske hindringer på veien dit, de trenger bare litt tid. Men de har kommet langt allerede, understreker han.

I mai ble de første testene gjennomført. Det ble skutt på relativt kort hold kun for å teste utskytningsegenskapene, altså å verifisere stabilitet og framdrift og at ramjetmotoren tåler å bli skutt fra en L52-kanon tilsvarende den som sitter på Forsvarets kommende K9 Thunder-artilleri.

Bildet av treplata det ble skutt på viser et tydelig avtrykk etter fire buede styrefinner, mens utstillingsmodellen hadde tre. Det er allerede gjort designforbedringer fra konseptet, og de befinner seg nå på et mellomstadium på vei til det endelige produktet sammen med Boeing.

Ny ammunisjon til nytt artilleri

Hanwha Land Systems i Changwon, like vest for Busan i Sør-Korea, skal bruke sommeren og høsten til fabrikktesting av den første norske K9 artillerivogna og K10 ammunisjonsvogna som etter planen skal være levert til Norge innen Barbromesse 4. desember (Sankta Barbara er artilleristenes skytshelgen).

Konseptillustrasjon av en ramjetmotorisert granat som skytes fra en K9 Thunder. Foto: Nammo

Parallelt kjøper Forsvaret inn nye Nammo-granater som heter 155 mm IM HE-ER («Insensitive Munitions, High Explosive, Extended Range»). Dette er ustyrte granater som har en demonstrert rekkevidde på over 40 kilometer med svært lite egenspredning.

IM HE-ER er ammunisjon beregnet for å gi massiv ild, mens HE-ExR designes for å gi presisjonsild til 100 kilometer eller mer.

IM HE-ER benytter det som kalles «base bleed». Ved avfyring oppstår et vakuum bak granaten som bidrar til økt luftmotstand og holder prosjektilet igjen. For å motvirke denne kraften brukes krutt som brenner en viss periode og delvis fyller dette vakuumet med gass. Det gir altså ikke skyvekraft, men det reduserer luftmotstanden/«drag», og dermed vil granaten gå lenger.