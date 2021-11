Norske F-35 har fylt drivstoff fra en Airbus for første gang

Norge er deleier i tankfly av typen Airbus A330 MRTT (multirolle tank og transport) sammen med fem andre nasjoner.

Her spleiser vi på anskaffelse og drift og skaffer oss tilgang til en kapasitet det ville vært svært kostbart å ha på egen hånd.

Så langt har den flernasjonale flåten mottatt fem fly, og fredag var første gang norske fly gjennomførte luft-til-lufttanking fra et av dem.

Viktig kapasitet

A330 MRTT-flyet som forsynte F-35A-flyene med drivstoff var det første som ble levert, for halvannet år siden.

Det er under to måneder til F-35A overtar Nato-beredskapen (QRA) fra Evenes, og Luftforsvaret påpeker at det å gjennomføre lufttanking gjennom Natos tankflysamarbeid er en viktig milepæl i innfasingsløpet.

Fredag gjennomførte et norsk F-35A lufttanking fra et A330 MRTT fra den flernasjonale tankflåten for første gang. Foto: Forsvaret

I dag kjøper Forsvaret tankflytimer fra allierte for å holde norske kampflygere operative på luft-til-lufttanking.

– Fly med tank- og transportkapasitet er en høyt etterspurt kapasitet i Nato. For å kunne møte de operative utfordringene i fremtiden og ivareta en effektiv utnyttelse av vårt kampflyvåpen, er det nødvendig å ha lufttankingskapasitet, skriver Luftforsvaret.

Opprinnelig var planen å gjennomføre den første lufttankinga fra et tilsvarende Airbus-tankfly i februar i år, da fire F-35A fra Ørland fløy til Keflavik for å overta Nato-beredskapen på Island.

De norske flyene hadde booket avtale hos et av Frankrikes A330 MRTT Phénix, men på kort varsel valgte Armée de l'air et de l'espace å i stedet stille opp med et av sine eldre Boeing C-135FR.

Ni fly totalt

31. august overtok OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation) tankfly nummer fem på vegne av Natos innkjøpsorganisasjon (NSPA) som styrer den flernasjonale MRTT-flåten (MMF).

Norge er én av seks MMF-nasjoner sammen med Belgia, Luxembourg, Nederland, Tsjekkia og Tyskland.

Det fjerde flyet ble levert fra Airbus i april i år, mens det ble levert tre fly i juni, august og november i fjor. Fly nummer seks og sju har berammet leveranse i februar og juli neste år.

Bygginga skjer i to etapper: Først på Airbus-fabrikken utenfor Toulouse i Frankrike, der alle de største airbusflyene produseres, og deretter konverteres de fra A330-200 til A330 MRTT på Airbus-anlegget i Getafe i Spania. Leveransen på totalt ni fly skal være ferdig i løpet av 2024.

Flyene er hittil stasjonert på hovedbasen i Eindhoven i Nederland og skal også benytte en framskutt base ved Köln i Tyskland.

Den første lufttankinga ble gjennomført 24. august 2020, da to tyske Eurofighter Typhoon fikk drivstoff over Sør-Tyskland.

Ifølge Nato er det fortsatt i hovedsak trening som gjennomføres, men styrken er gradvis i ferd med å påta seg operasjonelle oppgaver. I juli fløy de det første transportoppdraget for Tsjekkia, og to måneder tidligere fraktet de en luxembourgsk kontingent til Mali. De bidro også til evakuering fra Afghanistan i august.