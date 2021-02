Norske F-35A får fransk drivstoff på vei til Island – men det var ikke fra et Airbus som Luftforsvaret påsto 

Mandag reiste fire F-35A og 150 personer fra 332 skvadron til Island for å forberede seg på å overta bevoktningen av luftrommet på vegne av Nato fra neste uke.

Nå har Luftforsvaret sluppet bilder fra turen over.

Ifølge ei pressemelding fra Luftforsvaret viste dette at de norske kampflyene for første gang tanker i lufta fra et Airbus A330 MRTT.

Men på noen av bildene så det ut som at det manglet winglets og at det tilsynelatende var fire motorer på flyet.

Etter mye fram og tilbake mellom Teknisk Ukeblad og Luftforsvarets detasjement på Island får vi til slutt bekreftet:

– Det stemmer at dette er et fransk KC-135 og ikke et A330 MRTT. Det er noen hos oss som har misforsått, så her må vi bare legge oss flate, sier talsperson Stian Roen.

Fransk fly

I pressemeldinga uttalte detasjementsjefen at dette var første gang de gjennomfører lufttanking fra A330 med F-35.

Årsaken til at dette er ville vært en viktig milepæl, er at Norge er medeiere i det som blir minst ni A330 MRTT (multirolle tank og transport) sammen med fem andre nasjoner. Her spleiser vi på anskaffelse og drift og skaffer oss tilgang til en kapasitet det ville vært svært kostbart å ha på egen hånd.

Tankflyet som støttet den norske F-35-kvartetten på vei fra Ørland til Keflavik var altså imidlertid en fransk KC-135 og ikke en av det franske luftforsvarets A330 MRTT.

Tanking av norsk F-35A fra fransk KC-135 over Island. Foto: ADJ FABRE Olivier

I dag benytter Forsvaret kjøp eller leie av tankflytimer fra allierte for å holde norske kampflygere operative på luft-til-lufttanking.

Oppdraget «Iceland Air Policing» (IAP) ble utført av Norge også i mars 2020 med F-35A som da nettopp hadde oppnådd første operative evne (IOC).

Tre levert så langt

I den flernasjonale MRTT-flåten er Norge deleier sammen med Belgia, Luxembourg, Nederland, Tsjekkia og Tyskland. De første to flyene ble levert i fjor sommer og det tredje i fjor høst.

Det var opprinnelig bestilt åtte fly med opsjon på ytterligere tre. I september i fjor ble det klart at Luxembourg øker sitt bidrag slik at den ene opsjonen ble utløst.

Tankflyene bygges i to etapper: Først på Airbus-fabrikken utenfor Toulouse i Frankrike, der alle de største Airbus-flyene produseres, før de deretter konverteres fra A330-200 til A330 MRTT på Airbus-anlegget i Getafe i Spania.

Den første delvis norske A330 MRTT ble levert i juni i fjor. Foto: Airbus

I tillegg til drivstoffrakt kan flyene brukes til strategisk transport med kapasitet til 267 passasjerer og 45 tonn last. Flyene kan dessuten konfigureres for medisinsk evakuering med 16 bårer, 21 medisinske seter og et personell på seks personer.

Planen for de åtte A330 MRTT som først ble bestilt, er å stasjonere fem av dem på hovedbasen i Eindhoven i Nederland, mens tre tankfly skal holde til på den framskutte basen ved Köln i Tyskland.

Leveransen skal være ferdig i løpet av 2024, samtidig som Luftforsvaret skal bli fullt operative med F-35. Etter det Teknisk Ukeblad har fått opplyst fra Forsvarsdepartementet, har Norge hittil en mindre andel på vel én prosent av prosjektet, noe som gir en framtidig tilgang på 100 flytimer i året. Forsvarssjefen har bedt om mer penger til kjøp av tankflytimer uten å bli hørt av politikerne.

Teknisk Ukeblad hadde klokka 15.10 en versjon av denne artikkelen der vi hevdet at bildene viste norske F-35A tanke fra en A330 MRTT for første gang, denne ble korrigert klokka 15.45.