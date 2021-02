Samme dag som Ørland fikk bombefly-besøk, reiste norske kampfly ut på nytt Nato-oppdrag

Samme dag som Ørland flystasjon for første gang fikk besøk av fire amerikanske B-1B Lancer-bombefly, reiste fire norske F-35A kampfly fra 332 skvadron motsatt retning.

Kvartetten ankom senere på dagen flybasen Keflavik på Island. Her starter de nå forberedelsene til å overta bevoktningen av luftrommet på vegne av Nato fra neste uke.

Dette er det samme oppdraget som Luftforsvaret hadde for ett år siden. Det er det andre og siste utenlandsoppdraget før F-35 overtar Nato-beredskapen fra Evenes ved kommende årsskifte.

Samme størrelse som i fjor

– Vi viser solidaritet og bidrar til Nato-alliansen og det gir oss samtidig verdifull og nødvendig trening, spesielt knyttet til forflytning av våpensystemet, forteller detasjementssjef Tron Strand i ei melding vi har fått oversendt fra Forsvaret.

I likhet med da oppdraget «Iceland Air Policing» (IAP) ble utført av Norge i mars 2020, teller det såkalte detasjementet nå rundt 150 personer.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, var det til sammenligning cirka 60 personer som fulgte med på lasset siste gang dette oppdraget ble utført av norske F-16 – i 2016.

Luftforsvaret har forklart at F-35 krever mer enn F-16 til understøttelse, sikkerhet og støttesystemer for å planlegge og gjennomføre oppdrag og analysere dem etterpå. Blant annet er det såkalte sikkerhetsfotavtrykket personalkrevende.

Det er nasjonale regler for sikkerhet og også amerikanske regler knyttet til F-35-programmet som må overholdes. Det å planlegge og klargjøre for å få maks effekt av flymaskinen når den er oppe, krever mer operativt støttepersonell.

Fire F-35A fra 332 skvadron var mandag på plass på Keflavik _IAP_F35_232_export. Foto: Forsvaret

Norge har i dag 28 F-35A, hvorav 21 befinner seg på Ørland flystasjon. Det er som vanlig planlagt to nye leveransebolker på à tre fly i løpet av året.

I litt over tre år har F-35A fløyet fra Ørland flystasjon der de testet og trente fram til de oppnådde første operative evne for et drøyt år siden. Det var bare tre måneder senere at Luftforsvaret reiste til Island første gang for å utøve luftkontroll på vegne av forsvarsalliansen, og de fikk ros for å ha lykkes med dette så raskt.

Effektiv F-35-organisasjon

I utgangspunktet er det ut 2021 at F-16 fra 331 skvadron i Bodø skal være spydspissen i Natos QRA-beredskap («Quick Reaction Alert») i nord. Men allerede fra august vil F-35 starte testing og forberedelser på Evenes for å overta QRA-beredskapen fra den nye kampbasen som er under bygging, kom det fram på Luftmaktseminaret tidligere i februar.

Selv om de fortsatt har det som kalles initiell operativ evne (IOC), er det mer infrastruktur og organisatoriske spørsmål, ikke kvaliteten og kompetansen på fly og folk, som er til hinder for at F-35 i dag kan overta hele jobben for F-16.

De har i dag større eller tilsvarende kapasitet med F-35 som F-16 med tanke på hva slags oppdrag de kan utføre, har skvadronsjef Tron Strand tidligere forklart til Teknisk Ukeblad.

Strand deltok også på Luftmaktseminaret der han blant annet opplyste at de nå jobber med å endre noe på måten de utfører QRA-oppdraget når dette overtas av de nye flyene som har en sensorpakke i en annen divisjon enn det F-16 kan varte opp med.

Et annet budskap et halvår før QRA-forberedelsene starter på Evenes, er at innføringa av F-35 i hvert fall ikke vil begrenses av dem som jobber i første linje. Ifølge Strand har Ørland verdens mest effektive vedlikeholdsorganisasjon.

Når det gjelder dem som sitter i cockpit, er det planlagt et nytt elitekurs for noen utvalgte piloter. Senere i år starter Norge og Nederland i samarbeid opp et såkalt «Weapons Instructor Course» (WIC).

WIC starter på Ørland og fortsetter i Nederland til sommeren. Etter hvert kommer danskene til å koble seg på utdanninga som nå utvikles.