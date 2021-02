Bli med inn i F-35-cockpiten når Kristin «Beo» Wolfe flyr oppvisning

Det nærmer seg fire år siden F-35A gjorde sin første offentlige akrooppvisning.

Dette var på Paris Air Show i juni 2017, og for dem som kun hadde lest lettvinte framstillinger om hvordan det nye flyet er et klumsete og tregt «bombefly», burde dette vært en liten aha-opplevelse.

Det kan være interessant å se hvordan flyshow fortoner seg fra innsida av kampflyet også, og der har US Air Force nå kommet oss i møte med en ny video.

Det vil si; helt ny er den ikke. Opptaket er fra Ocean City Air Show i Maryland på østkysten 13. august i fjor, men det var først nå i februar at det amerikanske forsvaret slapp ut hele videoen der vi ved siden av heftig F-35-manøvrering også får et lite glimt av en A-10 Thunderbolt II og en F-22A Raptor.

Ett flyshow i Europa

Flygeren er kaptein Kristin «Beo» Wolfe som overtok som leder for F-35 Lightning II Demonstration Team i mars i fjor, før 2020-sesongen.

Wolfe er blant de få som hadde erfaring fra femtegenerasjons kampfly da hun skulle konvertere til F-35A for fire år siden. Hun har nemlig bakgrunn som F-22-pilot.

Kaptein Kristin «BEO» Wolfe er sjef for F-35A Lightning II Demonstration Team. Foto: Capt. Kippun Sumner

Flyshoworganisasjonen har det siste året vært underlagt 388th Fighter Wing på flybasen Hill i Utah.

Det var her F-35A ble tatt i bruk operativt første gang og det var F-35-fly fra Hill som første gang deployerte utenlands. Tidligere holdt demoteamet til på flybasen Luke i Arizona der F-35-flygerne trenes opp og Norge har sju fly stasjonert.

F-35 Lightning II Demonstration Team har berammet å delta på 22 flyshow i 2021. Med ett unntak er dette i USA og Canada, mens planen er å avslutte sesongen i desember på RAF Lakenheath i Suffolk i England.

Kvinner som flyr F-35

Det er fortsatt slik at de fleste jagerflypiloter er menn. USA har noen få kvinnelige F-35-flygere i alle grener, det vil si F-35A hos US Air Force, F-35B hos US Marine Corps og F-35C hos US Navy.

Ifølge en oversikt fra i fjor sommer, som Military.com fikk fra det amerikanske forsvaret, var det på dette tidspunktet 11 kvinner som fløy F-35A, tre som fløy F-35B og to som fløy F-35C.

Først ute var oberstløytnant Christine Mau som i mai 2015 fløy F-35A første gang og konverterte fra F-15E Strike Eagle.

Kaptein «S» er Israels eneste kvinne som flyr F-35. Hun er nestsjef for 116 skvadron. Foto: IAF

I tillegg har Israel én kvinne som flyr F-35I Adir. Kaptein «S», som er navnet IAF bruker på 26-åringen, konverterte fra F-16 til F-35 i 2016 og ble 22. oktober i fjor utnevnt til nestsjef for 116 skvadron «Lions of the South», ifølge det israelske luftforsvaret på Facebook. Skvadronen, som holder til på flybasen Nevatim, ble operativ med Adir i august 2020 etter å ha startet med P-51 Mustang i 1956 og deretter brukt Dassault Mystère, A-4 Skyhawk og F-16A/B.

Så langt er det ingen kvinner som flyr F-35 i Norge, men ifølge en reportasje i Forsvarets forum kan dette endre seg om ikke så lenge. Iallfall er det «en liten håndfull» kvinner som startet på seleksjonsflygingen ved Luftforsvarets flygeskole på Bardufoss nå i år.

Det er selvsagt vesentlig å finne de rette folkene til dette yrket, for det koster ifølge seleksjonssenteret 60-80 millioner kroner å utdanne en F-35-pilot.