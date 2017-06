Her viser F-35A hva den er god for i lufta over Paris

I videoen øverst tar et F-35A av fra Le Bourget med etterbrenner og klatrer tilnærmet vertikalt. Dette er første gang kampflyet har demonstrert for offentligheten litt av hva det er kapabelt til.

Samtidig som flytypen brisker seg på himmelen over Paris, har de 55 F-35-A-flyene på treningsbasen Luke i Arizona stått på bakken siden 9. juni som følge av at fem flygere har rapportert om symptomer på oksygenmangel i perioden 2. mai til 8. juni.

Etter elleve dagers pust i bakken gjenopptas flytreningen onsdag, kommer det fram i en pressemelding fra Luke AFB.

Midlertidige begrensninger

Den midlertidige pausen har vært et føre-var-tiltak som følge av at fem forskjellige piloter i fem forskjellige fly har meldt om hypoksisymptomer i lufta.

Som Teknisk Ukeblad omtalte mandag, kommer dette på toppen av minst 18 andre lignende tilfeller i F-35 siden 2011. Det har ikke skjedd noen uhell som følge av dette. Ved alle tilfeller har flygerne landet trygt og reserveoksygensystemet har fungert som det skal.

Når treningsflygningene starter opp igjen i løpet av onsdagen, er det med en del midlertidige tiltak og begrensninger:

Første bud er å unngå flyhøydene hvor alle de fem hendelsene i mai og juni oppsto, uten at det kommer fram hva slags luftlag det er snakk om. Minimumsnivået i reserveoksygensystemet skal heves. Flygere som ønsker det skal få muligheten til å påføre seg ekstra sensorer under flygning. I tillegg er det snakk om å utvide og endre fysisk trening og prosedyrer på bakken.

Konkurrerte i Norge: Her er Gripen Ekko i lufta for første gang

Rotårsaken mangler fortsatt

Samtidig er det på det rene at den grunnleggende årsaken til at disse hendelsene har oppstått, fortsatt ikke er funnet.

I nesten to uker er hendelsene undersøkt av et bredt sammensatt team av ingeniører, teknikere, piloter og spesialister innen flymedisin fra blant annet Lockheed Martin, F-35s flernasjonale programkontor (JPO) og Air Force Research Laboratory.

Ifølge Kampflyprogrammet har også Norge deltatt med egne ingeniører. Ved siden av fagfolkene i Forsvarsmateriell er den norske baseledelsen på Luke tungt inne i oppfølgingen av norske piloter og fly.

Men selv om rotårsaken mangler, har granskingen ført til at de har kunnet utelukke en del potensielle feil på flyet og oksygensystemet, det såkalte «On-Board Oxygen Generating System» (OBOGS).

– Det er en stor utfordring å gradvis bygge opp igjen full operasjonell kapasitet. Men med disse restriksjonene som første steg er det mulig å starte flytreningen igjen på en trygg måte, skriver Brook Leonard som er sjef for 56. fighter wing.

Ett ikke-amerikansk fly

Norge har nå mottatt fem F-35A. Det femte flyet ble overtatt på Luke 25. mai og skal brukes til trening. De første tre av inntil 52 bestilte fly kommer til Ørland i november i år.

– Vi er svært fornøyde med at pausen i flyvninger nå er over. Samtidig er vi glade for at sikkerheten alltid kommer først når det oppstår eventuelle hendelser, slik som nå, skriver kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet i en epost.

På en pressekonferanse hos det amerikanske luftforsvaret sist fredag kom det fram at ett av de fem F-35A-flyene som er omfattet i saken ikke tilhørte dem. Teknisk Ukeblad har spurt om norske fly eller flygere har vært rammet av mulig oksygenmangel.

– Partnerskapet har gjennom en egen avtale etablert en felles flypool og en felles utdanning på Luke der vi opererer i et fellesskap. Selv om vi selvfølgelig har full råderett over egne fly, er den daglige treningen dermed underlagt luftvingen på Luke og det amerikanske systemet. I denne saken oppgir ikke USAF hvilke fly og/eller nasjoner som er involvert i hendelsene. Denne policyen støtter vi fordi hendelsene undersøkes helhetlig og fordi rutiner og prosedyrer er gjennomgått for alle på basen, skriver Gjemble.

Akroflyging

Parallelt med at de nye problemene har oppstått er altså flyoppvisning med F-35A et av høydepunktene på årets flyshow i Paris.

Billie Flynn (t.h) flyr på Le Bourget i en oppvisning klekket ut sammen med Jeff Wallace. Foto: Lockheed Martin

Oppvisningen har Lockheed Martin-testflygerne Jeff Wallace og Billie Flynn jobbet med i over et år, sammen med en rekke ingeniører og animatører. Før treningen startet ved fabrikken i Fort Worth var oppvisningen fløyet over 700 ganger i simulator.

Dette er første gang flytypen gjør en offentlig akrooppvisning. I England i fjor var det hovedsaklig vertikallanding med B-versjonen det handlet om.

Nå er det derimot mer aggressiv manøvrering med svinger der det trekkes opp til 6 G (det åpnes ikke for 9 G før med 3F-programvaren) og demonstrasjon av kreftene som finnes i F135-motoren.

Også Norges første F-35-flyger, Morten Hanche, fortalte etter sine første turer i lufta om hvor sprek maskin dette er.