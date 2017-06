Her flyr det nye Saab-flyet for første gang

«15. juni 2017. Nok en fantastisk milepæl i vår luftfartshistorie».

Såpass må det være lov å ta i når man har gjennomført noe så sjeldent som en jomfruferd med et nytt kampfly.

Produsenten heter Saab og flyet er den nyeste generasjonen Gripen, nærmere bestemt Jas-39E.

Med Saabs testflyger Marcus Wandt i cockpit tok flyet av fra rullebanen ved fabrikken i Linköping klokka 10.32. Flygningen foregikk over østre deler av Östergötland og varte i 40 minutter.

– Det gikk akkurat som forventet, der ytelsene matchet det vi har erfart på forhånd i simulator. Akselerasjonen var imponerende med «smooth handling», rapporterer Wandt i en pressemelding etter landing.

Saab har varslet at de skal holde en pressekonferanse senere i dag.

Excited to let you know that Gripen E has just performed its maiden flight. Stay tuned, here's the first pic. #smartfighter pic.twitter.com/QX1KUhIxbN — Saab AB (@Saab) 15. juni 2017

På overtid

Jomfruferden skjer noen måneder forsinket. Det er ni år siden Gripen NG-demoflyet ble vist fram første gang, og under utrullingsseremonien av Gripen E 18. mai i fjor, ble det opplyst at planen var at det første testflyet, med betegnelsen 39-8, skulle i lufta i løpet av 2016.

På Saabs årlige Gripen-seminar, som ble arrangert i mars, understreket svenskene at utviklingsprogrammet like fullt er i rute med tanke på første leveranse om to år.

Gripen E i lufta for første gang. Foto: Stefan Kalm

Saabs testflyger Marcus Wandt. Foto: Saab

Der kom det fram at det var utrettet mye i bakketestingen som har pågått i over et år, og at vinteren var en intens utviklingsfase med mye simulering og validering av software og flydeler før første flygning. Det er ytterligere to testfly under bygging.

Stikkord for Ekko-modellen er at den kan bære mer våpen og drivstoff, har en ny generasjon aktive og passive sensorer, nytt EW-system (elektronisk krigføring), nytt kommunikasjonssystem og ny motor.

Eksportjakt

Gripen E. Foto: Saab

Ved siden av å oppgradere Sveriges C/D-versjoner har Saab solgt Jas-39E/F til Brasil som blir den sjette Gripen-nasjonen når de mottar de første av 36 bestilte kampfly i 2019.

Saab er på offensiven og mener å øyne flere eksportmuligheter i nær framtid. Det som virkelig ville vært et voldsomt gjennombrudd, var om de klarte å karre seg inn i India i deres pågående og enorme anskaffelsesprosjekt.

India inngikk kontrakt på 36 Dassault Rafale fra Frankrike i fjor høst, men ønsker å supplere tomotorsflyene med minst 150 énmotors kampfly. Her tilbys en maritim versjon av Gripen som det jobbes med ved Saabs nye design- og utviklingssenter i Brasil.

Andre nasjoner Saab prøver å selge Gripen til er blant annet Kroatia, Slovakia, Bulgaria, Botswana, Indonesia, Filippinene, Malaysia, Canada, Colombia, Belgia og Finland.

Dagens versjon, Gripen C/D, fikk i fjor MS20-oppgraderingen der den viktigste nyvinningen er integrasjon av det nye Meteor-missilet.