US Air Force åpner opp: Oksygenmangel har vært et problem i F-35 i mange år

Siden fredag 9. juni har de 55 F-35A-flyene på den amerikanske flybasen Luke stått på bakken som et føre-var-tiltak etter at flygere har opplevd symptomer på oksygenmangel.

Det er på denne treningsbasen i Arizona at også de fem norske treningsflyene befinner seg.

Dette er ikke noe nytt problem, men det kan virke som at det er voksende: Dagen før flygningene ble innstilt, hadde den femte hendelsen siden 2. mai i år blitt rapportert.

Alle fem flygerne har landet trygt og reserveoksygensystemet har fungert som det skal.

Ytterligere ti tilfeller

Torsdag delte talsmann i det amerikanske luftforsvaret, Mark Graff, opplysninger med Military.com der det kommer fram at det i tillegg til disse fem hendelsene har vært ti lignende hendelser siden 2. april 2011. Da snakker vi om rapporterte symptomer på oksygenmangel (hypoksi) både i lufta og mens flyene sto på bakken.

Norges femte F-35A, AM-5, lander på Luke AFB 25. mai. Foto: SSgt Marcy L. Copeland

Ifølge Graff har disse ti hendelsene blitt sett på som isolerte hendelser. Det er først de siste årene at US Air Force har fått en større flåte F-35A-fly. Og nå har det altså vært fem hendelser på en drøy måned.

I tillegg er det rapportert om tre tilfeller med B-versjonen og fem med C-versjonen. Til sammen 23 tilfeller totalt, med andre ord.

Før helga kunne ikke USAF si noe om når flygningene gjenopptas. Det er heller ikke klart hva som er årsaken(e) til disse hendelsene.

Direktør for det norske Kampflyprogrammet, Morten Klever, skriver at de selvfølgelig følger utviklingen tett og at flygernes sikkerhet alltid må settes først.

Generalmajor Morten Klever. Foto: Tormod Haugstad

Brigadegeneral Brook J. Leonard. Foto: USAF

– Derfor er det svært betryggende at pilotenes meldinger om oksygenmangel tas på alvor og at våre amerikanske kolleger tar de nødvendige grep for å finne årsaken til dette. Et bredt sammensatt team av ingeniører, teknikere og spesialister innen flymedisin undersøker hendelsene og pilotene samles for å gjennomgå alt som gjøres og hvordan det jobbes med å løse dette, skriver han.

Brook Leonard, som er sjef for 56. fighter wing på Luke, USAs største luftving, fortalte på en pressekonferanse fredag at de fortsatt ikke har klart å finne en grunnleggende årsak til hendelsene som ifølge Defense News omhandler fem forskjellige fly og fem forskjellige flygere.

Det betyr at luftforsvaret og det flernasjonale programkontoret (JPO) ikke kan utelukke at F-35-flyene har en iboende svakhet med sine såkalte «On-Board Oxygen Generating System» (OBOGS).

Leonard uttalte ifølge militærtidsskriftet at OBOGS, som lages av Honeywell, ikke er så robust som det burde være og at det vil komme modifikasjoner på systemet. I første omgang gjøres det midlertidige tiltak og operasjonelle begrensninger som kan føre til at flygningene tidligst kan gjenopptas tirsdag ettermiddag.

Det norske kampflyprogrammet er nøye med å ikke karakterisere dette som at flyene er satt på bakken, men at det dreier seg om «pause i flygningene».

Viktig kunnskap for flygere

Klever opplyser videre at mens treningsflygningene er blitt kansellert, trener flygerne på bakken. Blant annet dreier det seg om å oppdatere seg på sikkerhetsprosedyrer og å gjennomgå egentrening for å oppfriske hvilke symptomer kroppen gir ved oksygenmangel.

– Alle mennesker vil oppleve forskjellige symptomer på oksygenmangel, og det er svært viktig for piloter å kjenne sine egne. De må kunne handle riktig dersom disse oppstår ved å iverksette nødprosedyrer. Denne treningen er en del av grunnutdanningen til alle kampflypiloter og den gjentas regelmessig og ved behov, skriver Klever.

Selv om det fortsatt er uklart når flyene skal i lufta igjen, tror ikke Klever at dette vil få noen konsekvenser for Norges tidsplan for leveranser og innfasing av F-35A. Samtidig opplyser han at de sammen med Luftforsvaret fortløpende vurderer hva slags betydning dette får eller vil få for flygernes treningsopphold på Luke AFB.

Konkurrerte i Norge: Her er Gripen Ekko i lufta for første gang

Mistet en Raptor

Det er ikke noen unik problemstilling for F-35. Det har vært rapportert om en rekke hypoksitilfeller blant flygere i andre kampfly også, inkludert spydspissen i flyvåpenet:

Da USA mistet sitt fjerde F-22A Raptor 160 kilometer nord for Anchorage i Alaska i november 2010, ble senere svikt i oksygentilførselen identifisert som en medvirkende årsak til ulykken. På dette tidspunktet var ikke reserveoksygensystemet designet slik at det slo inn automatisk.

Dette var den andre og foreløpig siste fatale ulykken med luftherredømmejageren som det kun er produsert 195 eksemplarer av, hvorav 184 i dag er operative.

F-22A Raptor på Pittsburgh air show 12. mai i år. Foto: Public Domain

Ifølge Military.com har det vært såpass mange hypoksihendelser i om bord i treningsflyene T-45 og F/A-18 Super Hornet at US Navy har montert et mobilt hyperbarisk kammer om bord på hangarskipet USS George H. W. Bush.

I Paris nå

Vertikallanding med F-35B på RAF Fairford i fjor sommer. Foto: Lockheed Martin

Norge har nå mottatt fem F-35A. Det femte flyet ble overtatt på Luke 25. mai og skal brukes til trening. De første tre av inntil 52 bestilte fly kommer til Ørland i november i år.

Med disse flyene er over 220 operative F-35 bygget og flåten har nå til sammen akkumulert over 95.000 flytimer. De norske flyene står for cirka tusen av disse flytimene.

Midt oppe i disse problemene på treningsbasen, er to F-35A sendt til Paris for å vise seg fram. Mandag skal det ene flyet fly oppvisning på Le Bourget. Det er produsenten Lockheed Martin som selv stiller med testflygere.

Kampflyet har vist seg fram før, blant annet med en forbiflyging med F-35A og en vertikallanding med F-35B på RIAT og Farnborugh i fjor, men dette er første gang folk flest får muligheten til å se flyet i en mer akrobatisk demonstrasjon.