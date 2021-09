Bygger basen samtidig som to nye flytyper skal inn: – Entusiasmen på Evenes er utrolig

Onsdag 1. september startet en ny epoke på Evenes:

Ikke bare skal de nye kampflyene av typen F-35A for første gang operere fra den nye flystasjonen, det er også byggestart for den nye hangaren for de kommende P-8A maritime patruljeflyene.

De kommende to ukene skal Luftforsvaret øve med kampflyene herfra, og allerede om fire måneder er det alvor:

– Det er en markant milepæl når vi i januar starter opp operasjoner skarpt med F-35 og OT&E (operativ test og evaluering) med P-8, sier generalmajor Rolf Folland, som er sjef for Luftforsvaret, til Teknisk ukeblad.

Tar ikke lett på jobben

Fra januar 2022 blir det hva Folland betegner som et «markant pådrag» av aktivitetsnivået på Evenes. Parallelt med at F-35 overtar Nato-beredskapen fra F-16 i nord («Quick Reaction Alert», QRA) starter også testinga med Orion-erstatteren P-8 Poseidon, der målet er å oppnå første operative evne sommeren 2023.

Som ledd i forberedelsene til å utføre QRA med F-35, arrangerer Luftforsvaret øvelsen Falcon Deploy, der 332 skvadron har reist med åtte fly, luftvern og kontrollører fra Ørland.

Folland legger ikke skjul på at det vil være utfordrende at det fortsatt vil foregå mye byggevirksomhet på Evenes samtidig som de sørger for at flyoperasjonene foregår i trygge rammer, enten det er med F-35 eller P-8.

– Det er klart at å starte opp i januar med hva det medfører av brøyting, vær og vind, stiller store krav til profesjonaliteten i alle ledd. Dette er ikke noe vi tar lett på, og vi legger ned mye arbeid i å sikre at dette gjøres trygt og effektivt. Vi har god stedlig ledelse her, som har god kontroll, i tillegg til samarbeidspartnerne som bygger og utvikler Evenes, sier Folland.

Må hente ut mer av nytt verktøy

Etter planen skal F-35-flyene returnere til Evenes senere i høst for tre uker med spesifikk QRA-trening før beredskapen overtas fra rett over nyttår.

Jagerflyberedskapen i nord er et oppdrag Luftforsvaret har utført for Nato siden 1960. Folland er opptatt av læringskultur og evnen Luftforsvaret har til å utvikle seg parallelt når de nå anskaffer ny teknologi og skal løse en oppgave de kjenner godt.

Han sier at det er vesentlig at de ikke bare viderefører de samme prosedyrene og mekanismene, men evner å hente ut mer gjennom å øke kompetansen og forståelsen for det nye verktøyet de har fått. Ifølge Folland er ikke dette en utfordring som kun berører F-35 og Luftforsvaret, det gjelder egentlig hele Forsvaret.

Rolf Folland ble innsatt som ny sjef for Luftforsvaret 11. august. Her er det forsvarssjef Eirik Kristoffersen som holder tale. Foto: Mathias Kartveit Mikalsen / Forsvaret

– Det gjelder å forstå hva som ligger av muligheter i anvendelsen av ny teknologi og samhandling mellom de ulike aktørene i en fellesoperativ ramme. Jeg skal sørge for at vi maner oss selv til å hente mest mulig læring ut av det vi driver med hver eneste dag. Eksempelvis øvelsen Falcon Deploy nå, som er en viktig læringsarena for å anvende F-35 optimalt i et QRA-oppdrag. Dette er generelt en viktig sak både for meg og mine våpenbrødre og -søstre i alle forsvarsgrener, sier generalen.

Entusiasme

På Evenes er det i dag cirka 160 ansatte og 150 soldater. I løpet av høsten vil flystasjonen passere 200 ansatte som følge av at de første P-8A Poseidon-besetningene kommer hjem fra USA og at de første P-8-teknikerne kommer, primært fra Bodø.

Luftforsvarssjefen liker det han har sett så langt og ber pent om å få lov til å gi litt offentlig ros til dem som jobber på den nye basen:

– Jeg synes det er utrolig gledelig å komme hit og se den fantastiske entusiasmen, arbeidsgleden og iveren etter å bygge opp Evenes før det nye oppdraget. Relativt krevende oppdrag som dette løser seg utrolig mye bedre når du har humør og glimt i øyet, noe som absolutt er til stede her, sier Folland.

Han tok over som sjef for Luftforsvaret 11. august etter Tonje Skinnarland, som etter fem år i denne jobben nå blir sjef for operasjoner i Forsvarsstaben.

Folland kommer fra jobben som sjef for Luftoperativt inspektorat (LOI) på Rygge, der han har vært siden 2017, og han har bakgrunn som helikopterflyger. Han har vært sjef både for 330 og 337 skvadron og ledet det norske helikopterbidraget i Afghanistan i 2010.

Det blir neppe ei rolig vakt for luftforsvarssjefen, det er tross alt mange samtidige innfasingsprogrammer som pågår: F-35A og P-8A har vi nevnt, begge skal etter planen oppnå full operativ evne (FOC) i 2025. I tillegg fortsetter innfasinga av helikoptrene AW101 og NH90. Som om ikke det var nok, planlegges det å anskaffe nye helikoptre for Hæren og spesialstyrkene.

Om dette temaet er ikke den gamle helikoptersjefen altfor snakkesalig. Han sier at prosjektet fortsatt er i en tidlig oppstartsfase der det fortsatt gjenstår å definere krav.