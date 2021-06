Her er «680»: Det norske F-16-flyet som har kjempet i tre kriger

Kjeller: At F-16-epoken i Luftforsvaret nærmer seg slutten, kommer det stadige påminnelser om.

Den siste av dem onsdag, da Forsvarsmateriell (FMA) og Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (Kams) markerte at det siste flyet nå har vært gjennom faseettersyn på Kjeller.

Som Teknisk Ukeblad fortalte om onsdag, er planen nå å selge flest mulig av disse jagerflyene.

157 skarpe oppdrag

Oberstløytnant Tor Børre Arctander, som er systemsjef F-16 i FMA luftkapasiteter, påpeker at det ikke var noe hvilket som helst fly som var på besøk på den siste vedlikeholdsrunden og midtpunktet for avslutningsseremonien.

Flyet, med halenummer 680, ble levert fra Fokker-fabrikken i Nederland 10. februar 1984. Før det tok av fra Kjeller og dro hjem til 331 skvadron i Bodø, hadde det loggført 6497 flytimer – flere av dem i strid:

– Tilfeldigvis er dette det eneste norske F-16 som har deltatt i alle de tre internasjonale operasjonene de siste tjue år – med totalt 157 skarpe oppdrag, opplyser Arctander.

Prøveflyger Bård Solheim tok 680 hjem til Bodø og kom tilbake igjen til Kjeller med et annet F-16 før middag. Foto: Eirik Helland Urke

Slik sett kunne dette vært en brennhet kandidat til å være et av de to flyene som stilles ut for å fortelle kommende generasjoner om det Arctander betegner som kanskje historiens største kampflysuksess.

Det er også major Anders Utgård, som er sjef for Luftforsvarsmuseet, enig i. Hans mål er å ha på plass et F-16 både på Norsk luftfartsmuseum i Bodø og Forsvarets flysamling på Gardermoen i løpet av 2021.

Imidlertid har akkurat dette flyet såpass mange flytimer igjen, cirka 1500, at det står på salgslista og ikke er aktuelt for museumsformål, opplyser han.

F-16 i solnedgang

Det siste verkstedbesøket tok fire-fem måneder og gjør at 680 nå er god for 300 nye flytimer i 331 skvadron.

Den siste turen fra Kjeller til Bodø var det Bård «Stump» Solheim som sto for. Han er til daglig sjef for ti norske testpiloter ved FMAs prøveflygerkontor og har selv lang erfaring med F-16 – samt utsjekk på rundt 50 andre flytyper. Eksempelvis F-15, F-18 og noe så eksotisk som MiG-15.

Solheim sier at det selvsagt er litt rart at F-16 nå går mot slutten i Norge etter å ha gjort en kjempejobb for landet og Luftforsvaret i over 40 år, men for hans egen del er dette langt fra siste tur i F-16.

Vedlikeholdspersonalet på Kjeller hadde også sørget for et par hilsener før 680 dro nordover. Begge ventralfinnene var dekorert: Den ene med signaturer fra dem som har bidratt på ettersynet, og den andre med et bilde av F-16 i solnedgang.

Her er imidlertid tolkningene ulike. Selv om det skal forestille fjellene rundt Bodø og Luftforsvarets kokarde/rondell har fått solfarge, insisterer Kams-sjef Atle Wøllo på at de fire flyene med snuta oppover peker mot ei lys framtid.

Wøllos poeng er at F-16 fortsatt kan utgjøre et stort potensial for deres selskap, eksempelvis gjennom vedlikehold og klargjøring av fly som skal selges, og som vedlikeholdspartner for nye F-16-brukere som kanskje ikke ønsker å bygge opp denne kapasiteten selv.

F-16 i solnedgang på den ene ventralfinna var en hilsen fra Tor Børre Arctander og resten av folkene på Base Kjeller til 331 skvadron i Bodø. Foto: Eirik Helland Urke

Tøtsjet nedom i 1980

På en dag som denne, da faseettersynet ble avsluttet, var det også tid for å gå gjennom litt av det omfattende arbeidet som er utført på F-16 på Kjeller de siste 40 årene.

Mens det første F-16-flyet landet på Rygge 15. januar 1980, var det 7. november samme år at et F-16 første gang hadde hjulene nedi rullebanen på Kjeller. Dette var under en «touch-and-go» i forbindelse med testflyging og for å skape oppmerksomhet rundt noen komponenter som skulle vedlikeholdes på Kjeller. Det ordinære vedlikeholdsarbeidet startet opp her i august 1981.

I 30 år var dette Luftforsvarets hovedverksted Kjeller fram til det ble et statsforetak 15. desember 2011 under navnet AIM Norway, som igjen ble til Kams etter oppkjøpet ganske nøyaktig sju år senere.

Flyene Norge brukte på 80- og 90-tallet, betegnes som F-16 OCU («Operational Capability Upgrade»). Denne oppgraderingen omfattet blant annet digital motorstyring på motorene (F100-220E) og integrasjon av Kongsberg-missilet Pingvin Mk 3.

Den store midtlivsoppdateringen (MLU) ble gjennomført fra slutten av 1990-tallet og bidro til å transformere F-16 fra en antisjø- og kontraluftjager til et multirolle-kampfly med evne til å bruke avanserte og presise luft-til-bakkevåpen.

3 x 1 million arbeidstimer

Kams-sjef Atle Wøllo opplyser at denne MLU-en krevde ganske nøyaktig én million arbeidstimer. På 90-tallet jobbet to skift på åtte dokker for å utføre den digre jobben på 58 fly. Blant annet hastet det å få ferdig fire MLU-fly til en øvelse i USA.

Ifølge mangeårig produksjonssjef Jan Bratland ble det ikke funnet alvorlige tekniske feil på noen av de 58 flyene i de påfølgende testflygingene, hvilket sier litt om kvaliteten på arbeidet som ble utført.

Også den påfølgende Falcon STAR-oppgraderinga, samt M3, tok ifølge Kams én million arbeidstimer i perioden 2002-2009. Med M3 kom før øvrig hjelmsikte, datalink (Link-16) og gps-styrte såkalte «smarte bomber» (JDAM GBU-31/38).

Fasevedlikeholdet, som er utført på Kjeller siden 2004, ble det til sammen 122 av, inkludert den siste på 680.

Også dette summerer seg opp til én million arbeidstimer som til sammen har gitt F-16-flåten 36.600 ekstra flytimer.