Forsvaret frigir de første bildene tatt fra et norsk F-35

Halvannet år etter at Luftforsvaret erklærte første operative evne med sine F-35A, har kampflyene for første gang deltatt på storøvelsen Arctic Challenge Exercise.

Nå har Forsvaret også frigitt de første bildene tatt fra om bord de nye jagerflyene (se også to bilder nederst i artikkelen).

Streng sikkerhet

Det er tatt bilder fra norske F-35 før også, eksempelvis under Nato-oppdragene på Island i mars i fjor og i år, men dette er de første bildene som deles med offentligheten.

Luftforsvaret oppgir årsaken til at det er et annet sikkerhetsregime rundt F-35 enn det er for F-16. I tillegg er det meget strengt hva slags utstyr som tillate. Eksempelvis kan ikke flygerne bare ta med et hvilket som helst kamera inn i cockpit, det må testes og godkjennes.

Arctic Challenge Exercise 2021 Deltakere: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA og Nato Øvingsaktivitet: Fra 7. til 18. juni ut fra Ørland, Bodø, Kallax, Rovaniemi, Storbritannia og Nederland Norske deltakende enheter: NAOC, F-16, F-35, Luftvern, DA-20, CRC Sørreisa, ARE/TACS, fregatt fra Sjøforsvaret og JTACs fra Hæren

Dagen før ACE-21 avsluttes, har cirka 70 deltakende fly fløyet til sammen 1.200 oppdrag, hvorav cirka 400 er fra norske baser, altså Bodø og Ørland.

Med unntak av en hendelse i Rovaniemi onsdag ettermiddag, da et amerikansk KC-135 tankfly kjørte av rullebanen, har det ikke vært noen uhell av noe slag, opplyser informasjonsrådgiver Sigurd Tonning-Olsen i Luftforsvaret til Teknisk Ukeblad.

Ifølge ham har F-35-flyene fått gjort mer under øvelsen enn planlagt på forhånd og har lykkes meget godt med å integrere med de allierte flystyrkene.

ACE er ikke en Nato-øvelse, men en del av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), og bygger på opplegget med såkalt «Cross Border Training» (CBT) der Norge, Sverige og Finland bortimot ukentlig siden 2008/2009 har trent sammen på hverandres øvingsområder.

ACE startet med fem deltakende nasjoner i 2013, ni nasjoner i 2015, elleve i 2017 og ni i 2019. De to siste årene har det vært mer enn hundre fly involvert i øvingsaktiviteten. I år ble omfanget noe redusert som følge av pandemien.