Amerikansk tankfly kjørte av rullebanen under nordisk jagerflyøvelse

Den store nordiske jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE) avsluttes i morgen, og det har ikke vært helt uten dramatikk.

Onsdag ettermiddag kjørte et amerikansk tankfly av typen KC-135 Stratotanker fra US Air Force av rullebanen etter at det landet på Rovaniemi lufthavn.

– Ingen kom til skade i hendelsen, melder det finske luftforsvaret (Ilmavoimat).

Flyet fjernet – flyplassen åpnet

Hendelsen skjedde onsdag ettermiddag og førte til at flyplassen ble stengt i en periode. Alle andre fly landet trygt, understreker Ilmavoimat.

Torsdag er pressemeldinga oppdatert med at tankflyet nå er fjernet.

Rovaniemi har en 3000 meter lang asfaltbane i retningene 03/21, og flyet kjørte av i den nordlige enden, ifølge det finske forsvaret.

Å havne utenfor rullebanen, for eksempel ved ikke å klare å stoppe i tide og kjøre av rullebaneenden, kalles «runway excursion» og er blant de vanligste medvirkende årsakene til luftfartshendelser.

Flyplassen har sivil trafikk i tillegg til å være hjemmebasen til Lapplands flygflottilj (Lapin lennosto) og deres F/A-18C/D Hornet-jagerfly.

To tyske Eurofighter Typhoon og et finsk F/A-18C Hornet sammen på rullebanen på Rovaniemi flyplass. Foto: Tiina Möttönen/Ilmavoimat

Essensiell kapasitet

Under årets ACE har Rovaniemi besøk av ti Eurofighter Typhoon fra Luftwaffe og to KC-135 fra 459th Air Refueling Wing, Joint Base Andrews, Maryland.

I tillegg stiller amerikanerne med flere KC-135 som flyr ut fra sin hjemmebase RAF Mildenhall i England.

På et pressetreff tidligere denne uka ble det understreket hvor viktig tankflykapasitet er for å kunne gjennomføre jagerflyoperasjoner. Eksempelvis fikk 17 fly etterfylt drivstoff i lufta i løpet av én time, ifølge finnene og amerikanerne.

Norge er en liten minoritetseier, cirka 1 prosent, i en flernasjonal tankflyflåte (MMF) bestående av minst ni nye Airbus A330 MRTT (multirolle tank og transport). Dette vil gi Luftforsvaret en framtidig tilgang på 100 flytimer i året.

Russisk protest

Arctic Challenge Exercise (ACE) arrangeres i år for femte gang. I år ledes den av Norge, som for første gang deltar med sine nye F-35A-kampfly – og for siste gang med F-16.

Det er rundt 70 fly som i nesten to uker har hatt samtrening i luftrommet nord i Norge, Sverige og Finland. Det handler for eksempel om å øve på å planlegge og koordinere flernasjonale flystyrker i ulike offensive og defensive scenarioer.

Som Teknisk ukeblad tidligere har omtalt, har den russiske ambassaden i USA protestert på øvelsen, som de anser som en provokasjon og til hinder for en fredelig utvikling i de arktiske områdene.