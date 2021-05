Første for F-35, siste for F-16: Snart vil det vrimle av jagerfly i Norge

Den regnes som en av Europas største flyøvelser og de kan boltre seg i store treningsområder nord i Norge, Sverige og Finland.

Arctic Challenge Exercise (ACE) arrangeres i år for femte gang.

Selv om ACE-21 blir noe redusert i omfang som følge av pandemien, er det fortsatt en anselig størrelse på øvelsen:

Over 70 fly fra åtte nasjoner samt Nato og et personell som teller over tre tusen totalt deltar på årets øvelse som starter mandag 7. juni og vil pågå til fredag 18. juni.

F-35 deltar for første gang

Øvelsen ledes i år av Norge, og blant noen av poengene som kan trekkes fram er at dette er første gang Luftforsvaret deltar med F-35A. Samtidig er det også siste gang Luftforsvaret deltar med F-16 som jo fases ut i løpet av dette året.

Finsk F-18 Hornet og amerikansk F-35A i forbindelse med den pågående HX-konkurransen. Under årets ACE skal norske F-35 delta for første gang. Foto: Ilmavoimat

Forrige gang ACE ble arrangert, for to år siden, hadde Luftforsvaret hatt F-35 på Ørland i halvannet års tid, og det var fem måneder før første operative evne (IOC) ble erklært.

To år senere er har de norske F-35-flyene to ganger utført luftkontroll for Nato på Island og Luftforsvaret er i innspurten med å gjøre F-35 klar for å overta Nato-beredskapen fra den framskutte basen på Evenes.

Dette arbeidet har blant annet inkludert deltakelse på alle større øvelser i Norge og mer trening på å integrere seg med allierte, noe som har ligget i planene lenge.

Mange år med samtrening

ACE er ikke en Nato-øvelse, men en del av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), og bygger på opplegget med såkalt «Cross Border Training» (CBT) der Norge, Sverige og Finland bortimot ukentlig siden 2008/2009 har trent sammen på hverandres øvingsområder.

ACE startet med fem deltakende nasjoner i 2013, ni nasjoner i 2015, elleve i 2017 og ni i 2019. De to siste årene har det vært mer enn hundre fly involvert i øvingsaktiviteten. Nå er omfanget altså noe redusert som følge av pandemien.

– Selv om både antallet nasjoner og antall deltagende flyavdelinger er lavere enn normalt, vil øvelsen samlet gi godt utbytte både for oss, uttaler brigader Hans Ole Sandnes, sjef for Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC), i ei melding fra Luftforsvaret.

ACE arrangeres av Sverige, Norge og Finland, her representert ved deres jagerfly Jas-39 (fremst), F-16 og F-18. Foto: Ilmavoimat

Her påpekes det at smittevernhensyn gjør at det i år er færre som reiser til de nordiske landene og flere som kommer til å operere ut fra sine hjemmebaser. Det gjelder britene og nederlenderne og enkelte amerikanske fly.

Dansker til Bodø

Til Norge kommer danskene og deres F-16 samt cirka 125 personer til Bodø. Dette er for øvrig første gang at Danmark har deltatt i planleggingen av denne øvelsen.

Arctic Challenge Exercise 2021 Deltakere: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA og Nato Øvingsaktivitet: Fra 7. til 18. juni ut fra Ørland, Bodø, Kallax, Rovaniemi, Storbritannia og Nederland Norske deltakende enheter: NAOC, F-16, F-35, Luftvern, DA-20, CRC Sørreisa, ARE/TACS, fregatt fra Sjøforsvaret og JTACs fra Hæren

Rundt 150 personer følger med Natos Awacs-detasjement som kommer fra Geilenkirchen i Tyskland til Ørland med sine Boeing E-3A overvåkingsfly.

Finland stiller til rådighet tolv av sine F/A-18 Hornet jagerfly, samt to Hawk treningsfly og et C-295M transportfly.

Lapplands flygflottilj (Lapin lennosto) i Rovaniemi skal også være base for ti tyske Eurofighter Typhoon og to KC-135 tankfly fra US Air Force, melder det finske luftforsvaret.

De amerikanske stratotankerne tilhører 459th Air Refueling Wing, Joint Base Andrews, Maryland, og i tillegg stiller amerikanerne med flere KC-135 som flyr ut fra sin hjemmebase RAF Mildenhall i England.

På den svenske flystasjonen Kallax har svenske Jas-39 Gripen allerede fått besøk av amerikanske F-16-fly som til daglig er stasjonert på Spangdahlem-basen i Tyskland. De landet i Luleå 17. mai.

Det norske Nasams-luftvernet reiser fra Ørland til Sverige for å delta i hele øvelsen derfra.

Viktig øvelse

General Jeffrey L. Harrigian, øverste sjef for de amerikanske flystyrkene i Europa og Afrika, uttaler at Arctic Challenge er en øvelse i ypperste klasse som styrker forholdet de har med sine nordiske partnere og evnen til å samarbeide tett.

Samtidig er amerikanerne påpasselige med å understreke at det at de sender kampfly nordover ikke må knyttes til «noen aktuelle hendelser» og påpeker at dette er ei øvelse som er blitt arrangert hvert andre år siden 2013.

I løpet av de to juniukene skal de trene på å planlegge og koordinere flernasjonale flystyrker i ulike offensive og defensive scenarioer.

Ifølge svenske Försvarsmakten vil det på det meste være rundt 60 fly i lufta samtidig, og det vil flys to daglige oppdrag i tidsrommet 09-17 unntatt helg.