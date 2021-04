Et av de amerikanske bombeflyene ble skadet under oppholdet i Norge

I februar ankom rundt 200 amerikanske soldater og fire strategiske bombefly av typen B-1B Lancer Ørland for å være midlertidig stasjonert i Norge for første gang.

Fra både amerikansk og norsk hold har det blitt meldt om mange samtreningsmilepæler. Men i det den såkalte deployeringa ble avsluttet, kom det meldinger om at ikke alt gikk fullstendig på skinner under norgesbesøket.

The War Zone får bekreftet at det oppsto betydelige motorskader på ett av de fire bombeflyene mens det opererte fra Ørland.

– Nettbrett i motoren

Kommunikasjonsavdelinga ved 7th Bomb Wing på flybasen Dyess i Texas skriver til forsvarsnyhetsnettstedet at det oppsto motorskader på et av bombeflyene, men at de fortsatt undersøker hendelsen og at de derfor ikke ønsker å gi ut flere opplysninger nå.

Det er for øvrig ingen grunn til å tro at vertsskapet, altså det norske forsvaret, har noe ansvar for det som skjedde. Derimot blir det bekreftet fra Dyess-basen at en av deres sjefer siden er blitt fratatt sin kommando. Ifølge The War Zone var dette en offiser som ledet vedlikeholdsskvadronen, noe også Military.com har meldt om tidligere.

B-2 Spirit slipper treningsbomber på Tarva på Fosen.

The War Zones kilder hevder at skadene oppsto som følge av at et nettbrett havnet i en av motorene, og at dette medførte at begge motorene på den ene sida av flyet måtte erstattes.

Dette kan igjen være med på å forklare hvorfor det er litt ulike meldinger om når deployeringa egentlig ble avsluttet.

Tre uker senere

Første del av det som kalles en Bomber Task Force (BTF) besto av rundt 200 soldater som ble fløyet med charterfly til Ørland helt i starten av februar. Deretter kom de fire B-1B-flyene etter den 22. februar.

I slutten av mars rapporterte US Air Force at oppdraget var avsluttet. Ifølge denne pressemeldinga dro flyene fra Ørland 22. mars og ankom hjemmebasen vest for Fort Worth/Dallas 23. mars.

Men dette var åpenbart ikke hele detasjementet. Tre uker senere, mandag 12. april, meldte US European Command at et B-1B fra Ørland hadde deltatt i et oppdrag over og rundt Egeerhavet, og deretter vendt hjem til Dyess. To dager etter dette igjen, onsdag 14. april, meldte Forsvaret at B-1B hadde reist hjem.

– Denne uken drar siste del av det amerikanske detasjementet, etter et viktig opphold, het det i pressemeldinga for ei uke siden.

Oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, henviser til US Air Force for svar på spørsmål om de amerikanske bombeflyene. Teknisk Ukeblad har kontaktet USAF Ramstein, der ledelsen for amerikanernes flystyrker i Europa og Afrika sitter, men har så langt ikke fått svar.

Trente med B-1 og B-2 samtidig

Fire dager etter at B-1-flyene ankom Ørland i februar, deltok flyene i den første øvelsen, «Arctic Bone» (flyene har kallenavnet «The Bone»), som blant annet gikk ut på ødelegge sjømål med langtrekkende missiler. Dette foregikk stort sett over Norskehavet og to bombeflyene trente sammen med en norsk F-35A fra 332 skvadron og Sjøforsvaret.

– Det var passende å starte opp denne BTF-en med et oppdrag som synliggjør vår evne til å integrere oss med våre norske allierte innenfor flere domener. Denne evnen er spesielt kritisk i Arktis, der ingen enkeltnasjoner har infrastrukturen eller kapasiteten til å operere alene, uttalte general Jeffrey L. Harrigian, øverste sjef for de amerikanske flystyrkene i Europa og Afrika, den gang.

Siden har B-1-flyene vært relativt mye i lufta. Blant oppdragene som er meldt offentlig var for eksempel øvelsen «Bone Saw» i starten av mars, der bombeflyene blant annet trente med F-16 fra Danmark og Polen og med tyske og italienske eurofightere fra Baltic Air Policing. Et av bombeflyene deltok på en oppvisningsflyging lavt over de baltiske hovedstedene Tallinn, Riga og Vilnius.

Et annet eksempel var treningsoppdraget «Spring Spear» der B-1-flyene trente sammen med norske, svenske, danske og polske kampfly, det amerikanske marinekorpset og norske ildledere på Setermoen, samt gjennomførte «hot pit refueling» (etterfylling av drivstoff med motorene i gang) i Norge og Polen for første gang. Dette var dessuten første gang et B-1 landet på polsk jord.

B-2 Spirit

I forbindelse med pressemeldinga om at B-1B-flyene har reist tilbake til USA, har Forsvaret også publisert en ny video (se lengre opp i artikkelen) som viser samtrening med et annet strategisk bombefly, nemlig B-2 Spirit.

Stealthflyet slapp treningsbomber på Tarva i Ørland kommune og ble ledet inn til målene på skytefeltet av såkalte «Joint Terminal Attack Controller» (JTAC) fra norske spesialstyrker.

Et B-2 fra flybasen Whiteman i Missouri dro også til Reykjavik den 22. mars. Her var 332 skvadron allerede til stede med fire av sine F-35A i forbindelse med Nato-oppdraget Iceland Air Policing, og mens det foregikk et vulkanutbrudd i nærheten av Keflavik-basen trente de sammen med et B-1B som fløy over fra Ørland.