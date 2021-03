Ørland-bomberne sendt ut på nytt: Flyr til Østersjøen 

Siden mandag 22. februar har USA hatt fire strategiske bombefly av typen B-1B Lancer stasjonert på Ørland flystasjon.

7th Bomb Wing fra flybasen Dyess i Texas har i tillegg rundt 200 soldater deployert i Trøndelag, og verken det amerikanske eller norske forsvaret har sagt hvor lenge dette skal pågå.

Fredag 26. februar var to av bombeflyene oppe på det første oppdraget, og onsdag 3. mars har to bombefly tatt av fra Ørland på et nytt treningstokt.

Klar melding

Det første oppdraget for den såkalte «Bomber Task Force» (BTF) sist fredag foregikk ifølge US Air Force stort sett over Norskehavet og de to bombeflyene bedrev samtrening med en norsk F-35A fra 332 skvadron samt det norske sjøforsvaret.

Det ene av to B-1B Lancer under avgang fra Ørland onsdag 3. mars, på vei til Østersjøen. Foto: Airman 1st Class Colin Hollowell

«Arctic Bone» kalte amerikanerne denne øvelsen som blant annet gikk ut på ødelegge sjømål med langtrekkende missiler.

– Det var passende å starte opp denne BTF-en med et oppdrag som synliggjør vår evne til å integrere oss med våre norske allierte innenfor flere domener. Denne evnen er spesielt kritisk i Arktis der ingen enkeltnasjoner har infrastrukturen eller kapasiteten til å operere alene, uttalte general Jeffrey L. Harrigian, øverste sjef for de amerikanske flystyrkene i Europa og Afrika.

Onsdag 3. mars meldte USAF at to Lancer-fly tok av fra Ørland for å delta i øvelser over Østersjøen. Ifølge meldinga skal bombeflyene trene sammen med jagerfly fra en rekke Nato-land på en øvelse kalt «Bone Saw».

Harrigian kaller dette ei klar melding om amerikanernes urokkelige forpliktelser til sine Nato-allierte.

Flere parallelle øvelser

Det har vært en del slike meldinger den siste tida, og Nato ligger ikke akkurat på latsida i østersjøområdet.

I forrige uke ble det gjennomført en gedigen såkalt CJADC2-demonstrasjon («Combined Joint All Domain Command and Control») der Nederland, Polen og Storbritannia stilte med fly i tillegg til USA.

Blant øvingsscenarioene, som sikkert ble fulgt fra en viss enklave, var det å slå ut godt beskyttede bakkemål, der amerikanske F-15C og F-15E fra RAF Lakenheath fløy med kryssermissiler av typen AGM-158 JASSM («Joint Air-to-Surface Standoff Missile»). I tillegg deltok blant annet P-8A Poseidon fra US Navy, KC-135 tankfly, C-17 transportfly, F-16 og F-35A.

En norsk såkalt «Joint Terminal Attack Controller» (JTAC) leder ild for italienske eurofightere under Furious Wolf 21-01. Foto: Bundeswehr

I tillegg pågår Nato-øvelsen «Furious Wolf» i Litauen. Hit har Italia deployert to Eurofighter Typhoon som trener bakkestøtte sammen med Nato «enhanced Forward Presence» (eFP), herunder også norske ildledere. Norge har bidratt til det forsterkede framskutte nærværet siden starten i 2016.

For øvrig er det konstant Nato-tilstedeværelse på flybasene Šiauliai i Litauen og Ämari i Estland gjennom Baltic Air Policing.

Det norske luftforsvaret, som for tida utfører samme type oppdrag på Island med fire F-35A, hadde ansvaret for QRA-beredskapen («Quick Reaction Alert») i Baltikum forrige gang fra mai og ut august 2015.

Faser ut 17 fly nå

B-1B Lancer er et bombefly som har vært operativt siden 1986 og er oppgradert for å kunne holdes i drift til minimum 2040. Amerikanerne har 62 fly som er i ferd med å reduseres til 45.

De 17 mest brukte og vedlikeholdskrevende flyene fases ut i løpet av 2021. De ble designet for å fly 8-10.000 timer, mens flåten nå i gjennomsnitt har loggført 12.000 flytimer per skrog.

B-1B skal etter planen erstattes av B-21 Raider, hvis jomfruferd nylig ble forskjøvet fra sent i år til midten av 2022.

En B-1B Lancer sørvest i Norge 26. februar. Foto: Airman 1st Class Colin Hollowell

Opprinnelig var det Rockwell International som konstruerte flyet. Rockwells fly- og rakettavdeling ble kjøpt opp av Boeing i 1996.

B-1B har kallenavnet «The Bone» og har fire motorer og variabel vingegeometri. General Electric F101-GE-102-motorene leverer 65 kN hver (137 kN med etterbrenner). På mange måter kan det minne en del om russernes Tu-160 som for øvrig også nylig har fløyet nært norsk luftrom og blitt møtt av F-16 på QRA-vakt i Bodø, ifølge Nettavisen.

Maksimal avgangsvekt er 217 tonn og den kan bære 34 tonn våpenlast med en maksimal hastighet på Mach 1,2. Det vil si at flyet har kapasitet til å frakte mer bomber og missiler enn for eksempel ikoniske B-52H Stratofortress. Under den andre Irakkrigen fløy Lancer kun fem prosent av oppdragene, men slapp 40 prosent av bombene.