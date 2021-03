F-16 havner på norske museer allerede i år

Jagerflyet F-16 har kun ni måneder igjen i operativ tjeneste i Norge, og som Teknisk Ukeblad omtalte onsdag, er de første flyene nå hos Kams på Kjeller for å klargjøres for salg.

Samtidig som at Forsvarsmateriell (FMA) jobber for å selge flest mulig av de rundt 40 år gamle flyene til en best mulig pris, er det klart at minst to av dem forblir i Norge – på utstilling.

Og det vil skje ganske snart: Major Anders Utgård, som er sjef for Luftforsvarsmuseet, bekrefter til Teknisk Ukeblad at planen er å ha på plass et F-16 både på Norsk luftfartsmuseum i Bodø og Forsvarets flysamling på Gardermoen i løpet av 2021.

Har sendt ønskeliste

– Det er enklere å håndtere dette mens flyene fortsatt flyr og før de med kompetanse på dette i 331 skvadron spres for alle vinder, med andre ord før 1. januar 2022, sier Utgård.

Han minner om at både politihelikopteret EC135 og «fleet leader»-eksemplaret av kystvakthelikopteret Lynx fløy inn for egen maskin da de skulle på museum.

Major Anders Utgård, Sjef Luftforsvarsmuseet, ved Messerschmitt Bf 109 G-2/R6, «Gul 3». Foto: Eirik Helland Urke

– Å gjøre det slik er både mest spektakulært og mest praktisk, konstaterer han.

At F-16 skal stilles ut er selvsagt ikke et tema som har dukket opp nå nylig. Dette har Luftforsvarsmuseet forberedt i flere år i samarbeid med Luftforsvaret og FMA.

Hvilke flyindivid som ender opp på utstilling, er fortsatt ikke klart og vil avhenge av avhendingsprosjektet FMA jobber med. Utgård har sendt ei ønskeliste med halenumre, men vet ennå ikke hva han kan forvente å få.

– Hva slags kontekst blir det på F-16-utstillinga?

– Det er ennå ikke helt avgjort, men det er klart at vi må fortelle noe om beredskapsflyene i Norge og om internasjonale operasjoner. De to aspektene må iallfall med. Vi har som oppdrag å presentere representative gjenstander som helst kan knyttes til spesielle hendelser. Derfor vil ei drømmemaskin for oss være et fly som både er fotografert med sovjetiske bombefly og i Afghanistan, sier Utgård.

Han har også ambisjon om å få fram noe av utviklinga F-16 har vært gjennom fra det første avskjæringsflyet landet på Rygge 15. januar 1980 til dagens multirollefly nå fases ut. Tanken er blant annet å vise fram en cockpitseksjon slik den så ut for 41 år siden sammenholdt med dagens.

Norsk F-16 avviser et sovjetisk Tu-22M Backfire bombefly i norsk luftrom i 1984. Foto: Luftforsvaret

Sea King neste år

F-16 er ikke den eneste flymaskina som er operativ i dag og som det er satt av plass til på Luftfartsmuseet.

Også Westland Mk43B Sea King skal selvsagt stilles ut.

Redningshelikopteret, som fortsatt skal opereres av 330 skvadron ut 2023, skal inn i ei planlagt beredskapsutstilling der det blant annet får selskap av Norsk Luftambulanses første legehelikopter, et Bo 105, og et politihelikopter av typen EC135 T2+ som ble fløyet opp i fjor sommer.

Også Sea King forsøker FMA å selge flest mulig av, men det er holdt av et helikopter som etter planen skal være på plass i Bodø i løpet av 2022.

– Det går ikke an å ha et nasjonalt luftfartsmuseum uten en Sea King, den er en del av den norske folkesjela, mener Utgård.