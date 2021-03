F-16 har igjen ni måneder i Norge: Nå skal de første flyene klargjøres for salg

41 år etter at innfasinga startet, nærmer det seg slutten for F-16 i Norge. Ved kommende årsskifte skal alle oppgavene overtas av F-35A.

Flere av de brukte jagerflyene kan fortsatt ha nytte for andre, og det siste halvannet året har Forsvarsmateriell (FMA) jobbet med å selge flest mulig av dem på gunstigst mulig måte.

Som et ledd i dette har FMA nå inngått en avtale med Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) om å vedlikeholde og klargjøre for salg av F-16-fly som er tatt ut tjeneste i Luftforsvaret.

I første omgang gjelder kontrakten to fly, med en opsjon på å sette i stand ytterligere tre fly. Arbeidet skal gjøres på Kjeller, og samtlige fem fly kan være klare i løpet av året.

Kostnadene for denne jobben regner FMA med å få dekket gjennom økt salgspris for flyene.

Attraktivt tilbud

– Vi jobber for å oppnå en best mulig salgsgevinst ved avhendingen av F-16. Det er flere nasjoner som skal selge sine F-16-fly i tiden fremover. Ut fra våre markedsundersøkelser er det ønskelig å kunne utforme et attraktivt tilbud når det gjelder både kvalitet og gjenstående flytimer for flyene. Denne avtalen med Kams gir oss en slik mulighet, sier teknisk direktør Jonny M. Otterlei i FMA i ei melding formidlet av Kongsberg-gruppen.

F-16A Bl10 298 med Tor med hammeren på halen er et av flyene som nå klargjøres for salg. Foto: Forsvarsmateriell

Kams har aner tilbake til Luftforsvarets hovedverksted Kjeller, via AIM Norway, og har derfor erfaring med vedlikehold, reparasjon og oppgradering av den norske F-16-flåten siden det første flyet ankom landet i januar 1980. Oppdraget nå er å skru flyene opp til operasjonell status og deretter vedlikeholde dem slik at de er klare til ny innsats.

Kams påpeker at en betydelig andel av hele F-16-flåten potensielt er aktuell for istandsettelse og klargjøring, noe som i så fall kan gi betydelig virksomhet for dem på Kjeller. I tillegg er det dessuten mulig å inngå nye vedlikeholdsoppdrag for de samme flyene med de kommende eierne.

– Dette er en svært strategisk viktig avtale som vil sikre viktige flytekniske arbeidsplasser i årene fremover og representerer samtidig en utvikling av det strategiske samarbeidet som er etablert med Forsvaret innen vedlikehold av luftmateriell. Dette vil kunne skape vekst og enda flere arbeidsplasser i tiden fremover, uttaler Kams-direktør Atle Wøllo.

Tror på snarlig salg

Teknisk Ukeblad har spurt FMA om status for F-16-avhendingsprosjektet, og fått til svar at det er samme status som tidligere kommunisert rundt kjøpere.

– Det vil si at vi fortsatt kartlegger mulige kjøpere og dessverre ikke kan gå mer i detalj på nåværende tidspunkt, skriver seniorrådgiver Hilde Tank-Nielsen i en epost.

I fjor høst opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Stortinget at de har flere potensielle kunder som ønsker å overta de norske jagerflyene, og at Forsvarsmateriell vurderte det som sannsynlig at en kontrakt kan være inngått i løpet av første halvår 2021.

F-16A Bl10 297 er det andre flyet som nå er inne på Kjeller. Det fikk haledekoren sin i forbindelse med 30-årsjubileet på Rygge i januar 2010, da dette bildet ble tatt. Foto: Per Erlien Dalløkken

Samtidig er et slikt salg avhengig av godkjenning fra amerikanske myndigheter ettersom det foreligger avtalefestede begrensninger i Norges rett til å videreselge forsvarsmateriell som er produsert i USA.

Strategien som er blitt kommunisert er å forsøke å selge F-16-flyene samlet til én nasjon, inkludert reservedelspakker. FMA har vært i dialog med potensielle kunder og håper å kunne tilby maskiner som har igjen minst 1.200 timer levetid.

Av de 72 Fighting Falcon-flyene som ble kjøpt inn, gjenstår 57 der et flertall av dem allerede er satt på bakken og befinner seg i varierende teknisk tilstand.

Flere faser ut F-16

De operative flyene i 331 skvadron i Bodø er Block 15-fly, som ble produsert på Fokker-fabrikken i Nederland i 1982-1984, og som siden har fått skiftet vinger samt vært gjenstand for kontinuerlige oppgraderinger.

Det er sagt at samtlige fly skal forsøkes å selges, så sant Norge går i pluss dersom de må repareres eller kompletteres i forkant. I tillegg er målet å selge både utrangerte motorer samt øvrige reservedeler.

Norge konkurrerer med flere andre land som er i ferd med å fase ut sine F-16, eksempelvis Danmark, og forsåvidt også med Lockheed Martin som er aktive med å selge nybygde Block 70.