F-16 synger på siste verset: Holder tett om hvordan det går med salget

Det nærmer seg 41 år siden Norge mottok det første av 72 bestilte F-16 Fighting Falcon. Nå nærmer det seg slutten for jagerflyet, iallfall i det norske luftforsvaret.

331 skvadron i Bodø skal levere QRA-beredskap for Nato («Quick Reaction Alert») med F-16 ut 2021, men etter dette overtas denne jobben av F-35 fra Evenes.

Dersom alt går etter planen, vil iallfall 28 av flyene kunne gjøre nytte for seg noen år til hos noen andre, samtidig som det gir noen kroner i den norske statskassa.

Bedt om å skynde seg

Det er nå ganske nøyaktig ett år siden Forsvarsmateriell (FMA) ble tildelt oppdraget med å starte arbeidet med å selge F-16.

I oppdragsbrevet fra Forsvarsdepartementet ble FMA bedt om å raska på. Norge har et forsprang på en del F-16-nasjoner når det gjelder å erstatte disse med F-35, som for eksempel Danmark, Belgia og Nederland. For at avhendingsprosjektet skal bli en suksess, er det vesentlig å beholde ledertrøya:

F-16 øver på Rygge-basen i september med et Bell 412, som også er modent for utskifting, i bakgrunnen. Foto: Ingeborg Gloppen Johnsen / Forsvaret

– Det er antatt at den norske markedsposisjonen vil svekkes etter hvert som andre nasjoner setter sine F-16-flåter på bakken, slik at det er nødvendig å gjennomføre avhending på så tidlig tidspunkt som mulig, skrev departementet på denne tida i fjor.

Ett år senere er FMA i liten grad villig til å dele informasjon om hvordan det går med avhendingsprosjektet:

– Forsvarsmateriell arbeider fortsatt med kartlegging av mulige kjøpere og andre forberedelser for å håndtere flyene og tilhørende reservedeler etter hvert som disse utrangeres av Forsvaret. Vi kan dessverre ikke gå i mer detalj på nåværende tidspunkt knyttet til mulige kjøpere, skriver seniorrådgiver Hilde Tank-Nielsen i en epost.

I årsrapporten for 2019 skriver FMA følgende:

– Innenfor avhendingsområdet økes aktiviteten spesielt for F-16. Vi samarbeider nå med Forsvaret om en felles plan knyttet til fremdrift og status for F-16 som fases ut. Det vil være nødvendig å styrke ressursinnsatsen for å få gjennomført avhendingen og unngå unødvendig lager- og ressursbinding i Forsvaret.

Ved siden av jagerflyene er de største avhendingsprosjektene nå i tillegg Sea King redningshelikoptre og P-3 Orion overvåkingsfly.

Sea King er nå i ferd med å erstattes av AW101 Sar Queen, mens de første P-8A Poseidon etter planen vil ankomme Evenes kort tid etter at F-35A har overtatt QRA-beredskapen derfra i 2022.

Fire år til i Danmark

Danmark kjøpte sine F-16 på samme tid som Norge, skal også erstatte dem med F-35A og har et mål om å selge så mange av de gamle flyene som mulig.

Danskene er fem-seks år bak Norge med innfasing av F-35A, men kun tre år bak med utfasing av F-16.

Mens Norge mottok sitt første F-35 til flybasen Luke i Arizona høsten 2015 og det første F-35 til Ørland flystasjon høsten 2017, skal Danmark motta sitt første fly til Luke i løpet av 2021 og hente hjem det første av 27 bestilte F-35 til Flyvestation Skrydstrup i 2023. Målet er å fase ut siste F-16 ved utgangen av 2024.

Souschef Flemming Diehl ved Forsvarsministeriet materiel- og indkøbsstyrelse (FMI) opplyser at de foreløpig ikke har noen konkrete avtaler om eventuelt salg av sine fly.

FMI har løpende kontakt med potensielle kjøpere som tilkjennegir sin interesse, men dette har hittil ikke resultert i det de definerer som formelle henvendelser.

– Av hensyn til andre nasjoners interesser samt generelle kommersielle hensyn, kan vi ikke på nåværende tidspunkt opplyse hvem som har utvist interesse for eventuelt kjøp av brukte danske F-16, skriver Diehl.

Et F-16B (toseters) fra den nå nedlagte 338 skvadron møter de tre første F-35A på vei til Ørland i november 2017. Foto: Helge Hopen / Forsvaret

Ifølge FMI er det vanskelig å forutsi hva slags markedsverdi flyene har. Det skyldes blant annet at det er flere nasjoner som er i ferd med å avhende sine F-16 og alderen på de danske flyene når de erstattes av F-35. De har et varierende antall flytimer og dermed ulik slitasje. I tillegg påpeker FMI at det er utfordrende å vurdere interessentenes reelle kjøpshensikter.

– FMI har derfor i dag ikke noe reelt grunnlag for å vurdere hvor mange F-16 som kan selges og til hvilken pris. Sist, men ikke minst, må vi understreke at det ikke eksisterer noe offisielt marked for brukte F-16. Ethvert salg fordrer forhåndsgodkjenning fra amerikanske myndigheter, noe som kan påvirke mulighetene for salg, skriver Diehl.

Noen blemmer på cv-en

Luftforsvaret i Norge har som plan å fly 28 F-16 ut 2021. Dette er Block 15-fly, som ble produsert på Fokker-fabrikken i Nederland i 1982-1984, og som siden har fått skiftet vinger samt vært gjenstand for kontinuerlige oppgraderinger.

Strategien er å forsøke å selge disse flyene i én blokk fortrinnsvis til én nasjon, inkludert reservedelspakker. Forsvarsmateriell har vært i dialog med potensielle kunder og håper å kunne tilby maskiner som har igjen minst 1.200 timer levetid.

F-16 på Rygge i september. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

De øvrige 29 norske flyene, hovedsakelig Bl 10 og enkelte Bl 15, er stort sett allerede satt på bakken og befinner seg i varierende teknisk tilstand. Også disse skal forsøkes å selges, så sant Norge går i pluss dersom de må repareres eller kompletteres i forkant. I tillegg er målet å selge både utrangerte motorer samt øvrige reservedeler.

Historien har vist at det å selge brukte militærfly ikke nødvendigvis er en likefram øvelse.

Da Norge faset ut de første av i alt 108 Northrop F-5 Freedom Fighter, ble flesteparten levert tilbake til USA, mens 15 selveide fly (7 F-5A og 8 F-5B) ble forsøkt solgt. Sommeren 2000 hadde Norge seks kjøpere på hånd, og det ble anslått en realistisk pris på rundt 150 millioner kroner. 15 år senere endte det opp med at 13 av flyene ble donert til skoler og museer, mens to F-5B ble solgt for 30.000 dollar.

Dette er en lang og komplisert sak, men den som ønsker hele historien, får den servert hos Riksrevisjonen som gjennomgikk hele salgsprosessen i 2017 og er kritisk til mange aspekter ved den.

Det var ting å sette fingeren på også ved den langdryge avhendingen av fem C-130H transportfly, der for eksempel amerikanske myndigheter måtte gripe inn, før Hercules-flyene endelig ble solgt i november i fjor etter over 11 års lagring i den amerikanske ørkenen.