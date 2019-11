Forsvarets Hercules solgt etter 11 år i ørkenen – blir brannslukkingsfly i USA

I nesten 40 år var de trofaste arbeidshester i det norske forsvaret, de seks C-130H Hercules-flyene Odin, Tor, Balder, Frøy, Ty og Brage.

De ble faset ut i mai 2008 og fem av flyene ble sendt til det som i utgangspunktet var kortvarig lagring i Arizona i USA.

Det skulle gå godt over 11 år, men nå er de endelig solgt. Kjøperen er det amerikanske selskapet Coulson Aviation Inc, og flyene skal brukes til brannslukking.

Dermed kan de over 50 år gamle flyene endelig gjøre nytte for seg igjen.

8 millioner per fly

– Disse flyene har vært svært viktige for det norske forsvaret og jeg er glad for at de nå kan komme til nytte også for det sivile samfunn. At vi samtidig kan tilbakeføre midler fra salget til forsvarsbudsjettet er også gledelig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, i en pressemelding.

Det er imidlertid ingen svimlende summer som overføres den norske statskassa. De fem flyene er solgt for til sammen 4,5 millioner dollar, altså rundt 41 millioner kroner.

Til sammenligning kostet det 720 millioner kroner å kjøpe inn C-130J-maskinen «Frøya» høsten 2012 for å og erstatte «Siv» som på tragisk vis gikk tapt i mars samme år.

– Det har vært en glede å jobbe med hele teamet fra Forsvarsmateriell. Vi ser frem til å gi Balder, Brage, Frøy, Odin og Ty et nytt liv. Disse C-130H-flyene har blitt vedlikeholdt etter den høyeste standard, og med våre modifikasjoner sammen med en ny glasscockpit, vil flyene fortsette å tjene offentligheten i årene fremover, sier Britt Coulson, direktør for Coulson Aviation, i samme melding.

Flere fly til salgs

Flyene ble bygget i 1968, tatt i bruk i 1969 og faset ut 15. mai 2008. Alle flyene unntatt Tor, som ble igjen på museum, ble fløyet til USA i juli 2008. Nærmere bestemt flybasen Davis-Monthan.

Her ble de satt i såkalt nullstilstand, hermetisk lukket med omslag på alle åpninger. Kommunikasjon- og navigasjonsutstyr og våpensystemer er fjernet, slik at dette nå er sivile fly.

For Forsvarsmateriell er det sikkert godt å omsider sluttføre denne avhendingsprosessen, for det mangler ikke på andre luftfartøy som skal forsøkes selges.

Tidligere denne uka kunne Teknisk Ukeblad fortelle at 330-skvadronens 12 Westland Sea King MK43B redningshelikoptre skal forsøkes selges etter hvert som de fases ut.

Tidligere i høst ga Forsvarsdepartementet FMA oppdraget med å forsøke å avhende F-16-flåten når disse jagerflyene fases ut etter 2022.