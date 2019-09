Tungsolgte norske Hercules-fly står fortsatt lagret i ørkenen i USA

Blant tusenvis av fly på flybasen Davis-Monthan i Arizona i USA befinner det seg også fem norske C-130H Hercules.

«The Boneyard» er ikke bare en flykirkegård, mens også et gunstig lagringssted på grunn av lite regn og lav luftfuktighet, slik at flyene ikke korroderer bort før de eventuelt skal settes tilbake til luftdyktig stand igjen.

Planen for de 50 år gamle transportflyene tilhørende Forsvaret, var et kort opphold i ørkenen før de ble solgt. Nå har de stått parkert i elleve år, og dette har vist seg å være mer tungsolgte maskiner enn antatt.

Flysalget ble stoppet

Forsvaret hadde opprinnelig seks C-130H Hercules-fly – Odin, Tor, Balder, Frøy, Ty og Brage – som ble bygget i 1968, tatt i bruk i 1969 og faset ut 15. mai 2008.

Da alle flyene unntatt Tor, som ble igjen på museum, ble fløyet fra Gardermoen til Arizona i juli 2008, var Forsvaret overbevist om at flyene kunne selges kjapt. De hadde allerede sju interessenter på hånd. Slik gikk det ikke. Flere av dem skal ha falt fra på grunn av den langvarige papirmølla det er å bli godkjent som kunde av amerikanske myndigheter.

Her på 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (AMARG) i Arizona i USA står fem norske C-130H fortsatt til salgs, over elleve år etter at de ble parkert. Bilde: Forsvaret

Året etter, i 2009, skal det har vært hele elleve land som hadde meldt interesse for flyene, uten at det lyktes å lande noen kontrakt. I 2010 tok Teknisk Ukeblad opp saken på nytt og det var ny optimisme hos Forsvarets flyselgere som skulle avholde visninger for tre-fire potensielle kunder og regnet med at handelen ville være gjennomført i løpet av et par måneder.

Deretter forsvant saken noen år fra offentligheten før flysalget i månedsskiftet september/oktober i 2015 endelig var i boks. Det var fram til amerikanske myndigheter grep inn og stanset overdragelsen. Ifølge VG hadde Flo gått god for kjøperen og skrevet under kontrakten. Amerikanerne mente derimot at garantien for at militært materiell skulle havne i feil hender ikke var god nok.

Høsten 2017 kom det igjen signaler om at flyene var i ferd med å selges, og våren 2018 fikk Teknisk Ukeblad opplyst at avhendingsprosjektet nærmet seg slutten.

Så hva er status høsten 2019?

Lite info fra Forsvarsmateriell

Dette er et tema Forsvarsmateriell (FMA) åpenbart ikke er interessert i å informere så mye om. Teknisk Ukeblad ba 13. august om status for avhendingen, og måtte vente i ti dager på svar.

Der skriver FMA at de har mottatt og vurdert anbudsdokumentasjon fra «forskjellige interessenter», og at det nå pågår en konkurranse mellom dem som er funnet kvalifisert.

– Siden dette fortsatt er en pågående prosess, ønsker ikke FMA å uttale seg ytterligere i saken, heter det i det skriftlige svaret.

Også for 15 måneder siden var budskapet at det var flere interessenter og at det gikk mot et salg av flyene. Da opplyste FMA at «avhendingsprosessen kan ta opp mot 12 måneder».

Teknisk Ukeblad har fulgt opp og spurt FMA hvor mange potensielle kjøpere de nå har, når de har som mål å være ferdig med C-130H-salget og hvorfor dette har tatt lengre tid enn det som ble kommunisert i juni 2018. Etter nye ti dager har vi fortsatt ikke fått svar.

Kjøpte nye C-130J

Første norske C-130J ble rullet ut av Lockheed Martin-fabrikken i Marietta 1. mai : Lockheed Martin

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt fra salgsdokumentene, framholdes at de fem norske «hercene» er i ekstremt god stand. Flyene fikk nye vinger like før de ble faset ut, eller rettere sagt brukte vingesett. Det er beregnet at flyene har igjen en gjennomsnittlig levetid på 14.000 flytimer.

Flyene er satt i såkalt nullstilstand, hermetisk lukket med omslag på alle åpninger, og kommunikasjon, navigasjonsutstyr og våpensystemer er fjernet slik at dette nå er sivile fly.

Luftforsvarets har i dag fire Lockheed Martin C-130J Super Hercules som ble levert fra høsten 2008 til sommeren 2010. Et halvt år etter den tragiske ulykken ble «Siv» erstattet med «Frøya».

I dag har Norge også tilgang på tre slike Boeing C-17 Globemaster III. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Det som med det blotte øye fra utsiden skiller Norges gamle og nye herculeser er lengden og motorene. Skroget på J-versjonen er strukket med 4,5 meter, mens firebladspropellene på H-versjonen er erstattet med Dowty R391 seksblads komposittpropeller koblet til kraftigere Rolls-Royce AE2100D3 turbopropmotorer.

I tillegg til C-130J har Norge i dag tilgang til det strategiske transportflyet Boeing C-17 Globemaster III. Sammen med elleve andre nasjoner er Norge deleier i de tre C-17-flyene som til daglig er stasjonert på flybasen Pápa nordvest i Ungarn. Den flernasjonale luftvingen Heavy Airlift Wing (HAW) feiret ti år i juni.

Etter mal fra C-17-samarbeidet er det i ferd med å gjøres en flernasjonal anskaffelse av tankfly av typen Airbus A330 MRTT. Sammen med Tyskland, Nederland, Belgia og Luxembourg har Norge bestilt åtte såkalte multirolle tank- og transportfly. De tre første skal leveres i 2020 og blir stasjonert i Eindhoven i Nederland med en sekundær base ved Köln i Tyskland.