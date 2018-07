Glem jagerfly, Lockheed Martin vant flyshowet med å loope med et Hercules transportfly

Mange nordmenn som har vært i Forsvaret har tilbrakt noen timer i et Hercules-fly. Men det er neppe noen som har opplevd å fly opp ned i transportflyet.

Blant smekre jagere på Farnborough air show i forrige uke ble det demonstrert hva også en noe mer klumpete turboprop kan få til, vel å merke med minimal last og drivstoff.

Der vartet Lockheed Martin opp med akroflygning med LM-100J, inkludert en full loop.

Også på Farnborough: Norsk redningshelikopter vekker oppsikt på flyutstilling

Sivil versjon

Akrobatiske manøvre man vanligvis ikke forbinder med store transportfly eller passasjerfly kan være god PR, og slik har det vært lenge.

En i luftfartshistorien mye omtalt episode skjedde i 1955, da Boeing var på vei inn i jetalderen med sin B707 (Dash 80) og selskapets testflyger Alvin «Tex» Johnston gjennomførte to såkalte «barrel rolls» over et entusiastisk Seattle-publikum.

Det er kanskje en lignende effekt Lockheed Martin håper på ved å demonstrere ytelsene på LM-100J (Model 382J). Dette er en sivil versjon av C-130J-30 Super Hercules som i dag brukes av 16 nasjoner, deriblant Norge. Det er 22 år siden denne versjonen fløy for første gang, og Forsvaret fikk sine første for ti år siden.

I Alaska Airlines kalte sitt L-100 «Golden Nugget Freighter». Foto: Lockheed Martin

Denne typen sivile transportfly tilhører et nisjemarked. Lockheed leverte kun 115 eksemplarer av L-100 Hercules i perioden 1965 til 1992. I underkant av halvparten av dem flyr fortsatt.

Det gjenstår å se om markedet er større for den nyeste sivile versjonen som ble lansert i februar 2014 og fløy første gang 25. mai 2017. Flyet deltok på Paris air show på Le Bourget en måned senere, altså i fjor. Men det var på årets Farnborough-show at det virkelig gjorde et nummer ut av seg.

Akkurat som militærflyet er LM-100J konstruert for å kunne operere fra korte og rufsete rullebaner. Det har blant annet en modernisert førerkabin, kraftigere og mer effektive motorer og propeller og et større lasterom enn forgjengeren. Det tilbys en rekke spesialtilpassede versjoner, deriblant som brannfly under navnet Fire Herc.

CL-415 i aksjon: De italienske vannbombeflyene startet brannslukking i Sverige

I ferd med å selges

C-130J «Idunn» ble levert til Luftforsvaret i juni 2009. Foto: Per Erlien Dalløkken

Her til lands har Hercules vært en viktig flymaskin i snart 50 år. Fra 1969 til 2008 hadde Forsvaret seks C-130H i drift. Dette året overtok det første av fire C-130J Super Hercules.

Fem av de seks C-130H-flyene har i ti år stått lagret i ørkenen i USA i påvente av å bli solgt. Etter mye fram og tilbake, ser det nå ut til at de omsider får nye eiere.

Forsvarsmateriell har nettopp gjennomført en såkalt «Request for Proposal» (RFP), og har opplyst til Teknisk Ukeblad at flere interesserte meldte seg innen fristen gikk ut 15. juni. Selve avhendingsprosessen kan ta opp mot tolv måneder.