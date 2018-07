De italienske vannbombeflyene har startet brannslukking i Sverige

Sverige rammes nå av cirka 60 branner som ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er mer eller mindre ute av kontroll.

Områdene Gävleborg, Dalarna og Jämtland er særlig hardt rammet av de kraftige skogbrannene som omtales som de verste i moderne tid. Heten vedvarer, og bakken er knusktørr. Vind gjør at flammene sprer seg med stor fart, skriver NTB.

Nå får Sverige slukkehjelp fra Norge og EU.

EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap har sendt en såkalt skogrannmodul fra Italia. Det vil si to Bombardier 415-fly og mannskap. Norge har sendt ti helikoptre, samt frivillige fra brannvesen i Røros og Stjørdal.

Imidlertid skal det ene av flyene ha tekniske problemer og var onsdag morgen fortsatt på bakken. Det er ventet at det vil være klarert til å fly i løpet av dagen.

Kroatisk CL-415 som henter vann i Adriaterhavet i nærheten av Split.

Det andre flyet startet dagen med å hente vann fra Orrmosjön og bedrev slukking rundt Fågelsjö litt sør for Sveg i Härjedalen. Ifølge svenske medier ligger det an til at Sverige kommer til å be om enda flere vannbombefly.

Tar seks tonn vann

Amfibieflyet bygger på Canadair CL-215 Scooper som fløy første gang i 1967. På slutten av 80-tallet ble 17 fly oppgradert med turbopropmotorer i stedet for stempelmotorer som igjen ledet til CL-415 som i dag heter Bombardier 415 Superscooper.

Frankrike bestilte de første flyene i 1991 og jomfruferden fant sted i 1993.

BRANNHELIKOPTER: Nå kan droner brukes ved siden av brannhelikoptre for større oversikt.

I tillegg til USA og Canada er det landene rundt Middelhavet som opererer disse amfibieflyene: Italia (som har flest), Frankrike, Kroatia, Hellas, Marokko og Spania.

Ifølge Bombardiers dokument «Firefighting Techniques and Technologies», gjengitt av Wikipedia, kan flyet ta inn 6.137 liter vann i løpet av tolv sekunder.

Da flyr flyet i 70 knop (130 kilometer i timen). Det kreves en flystrekning på 1.340 meter for å ta ned flyet fra 15 meters høyde, ta inn vannet langs en vannflate på 410 meter og så stige opp igjen til 15 meters høyde. Alternativt kan det fylles delvis på kortere strekninger.

Verdens største av dagens amfibiefly, russiske Beriev Be-200 som har to turboviftemotorer, kan faktisk ta inn så mye som 12.000 liter vann i løpet av 14 sekunder.

AS350 (nærmest) og AS332 fra Airlift. Foto: Airlift

22 helikoptre i beredskap

Etter anmodning fra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tilsvarende det norske DSB, har Norge nå til sammen avsett ti helikoptre for å avhjelpe den ekstraordinære og dramatiske situasjonen i Sverige.

DSB opplyser til Teknisk Ukeblad at dette er to Bell 205 og resten Airbus AS350 og EC130. Bell-helikoptrene har kapasitet på 2.000 liter vann, EC130 tar 1.300 liter mens AS350-ene enten tar 1.230 eller 1.000 liter.

Staten har inngått en brannkontrakt med Helitrans. I tillegg har DSB bedt om å få inn Airlift som underleverandør og dermed få tilgang til deres AS332L1 Super Puma (LN-OBX) som for tida står i beredskap på Torp.

Obélix, som helikopteret kalles, kan ta hele 3.500 liter i bøtta. Det er litt over halvparten av et Bombardier 415-fly, men til gjengjeld kan det ofte være minst like effektivt ettersom helikopteret ikke trenger store sjøen for å hente vann.

I forbindelse med at det i forrige uke var hele 22 helikoptre på beredskap i Norge, leide Helitrans inn flere helikoptre fra Heli Scan, Nor Aviation, Fonna Fly og Pegasus Helikopter på vegne av DSB. Så mange skogbrannshelikoptre har DSB aldri før hatt i beredskap.

Obélix er en effektiv brannslukker og står for tida i beredskap på Torp. Foto: Airlift

Selv om det kom litt regn natt til onsdag uten lynnedslag, understreker DSB at skogbrannfaren i Norge fortsatt er meget stor. Helikoptrene som er sendt til Sverige kan kalles tilbake på kort varsel, og det er fortsatt aktuelt å be EU om slukkekapasitet i form av fly og mannskaper fra andre europeiske land som har disse ressursene.