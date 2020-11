Et «monster» av en motor: Nå er de klare for å skru på F135 på Rygge

Det har gått drøyt seks år siden Norge ble utpekt til å etablere kapasitet for vedlikehold av F135-motoren som brukes i F-35-flyene.

Nå er det inngått en ny kontrakt med motorprodusenten Pratt & Whitney og Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (Kams) har offisielt åpnet det nye motordepotet som ligger på vestsida av rullebanen på Rygge.

Kontrakten handler om det som forkortes «MRO & U» og som står for vedlikehold, reparasjon, overhaling og oppgradering, i tillegg til logistikkstøtte til det globale F135-nettverket. Dette vil være ett av fem slike F135-vedlikeholdsdepoter i verden.

Kams er i ferd med å ansette og utdanne mekanikere, teknikere og logistikkpersonell, og vil gradvis kvalifisere til mer komplekse tjenester og utvidede ansvarsområder.

Depotet er bygget med tanke på utvidelse i forberedelse til økningen i arbeidsomfang og nye forretningsmuligheter, kommer det fram i ei pressemelding fra Kongsberg Defense & Aerospace som sammen med finske Patria eier det selskapet som tidligere var statseid og het AIM Norway.

Ungt selskap med mye erfaring

– Med dette vedlikeholdsdepotet etablerer vi en nasjonal kompetansebase for F135 som støtter F-35-programmet. Kams spiller en avgjørende rolle i vår MRO-strategi, sier KDA-sjef Eirik Lie i meldinga.

Kams ble til etter oppkjøpet av AIM Norway for snart to år siden. Tidligere var dette kjent som Luftforsvarets hovedverksted Kjeller fram til det ble et statsforetak 15. desember 2011. Så selv om det er et relativt nytt selskap og nytt hus, er det mer enn 40 års erfaring med vedlikehold av F100-motoren i Luftforsvarets F-16 å bygge videre på her:

F135-motoren i sitt rette element, bakerst på en F-35A, der den leverer maksimalt 43.000 pund/191 kN med etterbrenner. Foto: Capt. Kippun Sumner

– Dette er nok et spennende steg for Kams i retning av å etablere oss som en pålitelig høykvalitets MRO-leverandør. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med Pratt & Whitney på det nye depotet her på Rygge, og er også veldig glade for å se at depotet skaper nye kompetansejobber for Moss- og Rygge-regionen, sier Kams-sjef Atle Wøllo.

Modulbytter

Det gjøres arbeid med F135 på Ørland flystasjon også. I fjor var Teknisk Ukeblad på besøk inne i det aller helligste på kampflybasen og fikk se det fagfolkene selv beskriver som «et monster av en motor» inne på verkstedet.

Det som gjennomføres av motorreparasjoner på verkstedet på Ørland, er såkalte modulbytter. Den enorme motoren er delt inn i fem moduler: «power», «fan», «gearbox», «augmentor» og «nozzle».

F135 er 5,6 meter lang veier rundt 1,7 tonn. Den leverer offisielt «over 40.000 pund» skyvekraft (178 kN) med etterbrenner og regnes som verdens kraftigste jagerflymotor.

Den framstår også som driftssikker, ifølge norsk vedlikeholdspersonell, i enda større grad enn F100-motoren.