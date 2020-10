Flere mulige kjøpere: Forsvaret varsler at F-16-flyene selges i løpet av et halvår

Samtidig med at Forsvarsmateriell (FMA) har ansvaret for å kjøpe inn nye jagerfly av typen F-35A, har organisasjonen også jobben med å prøve å selge de gamle, på gunstigst mulig måte for Norge.

For et år siden fikk FMA formelt fikk oppdraget fra Forsvarsdepartementet om å starte arbeidet med å forsøke å selge F-16-flyene som har vært i Luftforsvaret siden januar 1980.

Det har vært ganske stille i offentligheten om dette prosjektet, men mye tyder på at det foregår forhandlinger der myndighetene er optimistiske på å kunne selge jagerflyene allerede i løpet av 6-8 måneder.

Kroatia ba om tilbud

– Det er flere potensielle kunder som ønsker å overta F-16 jagerfly. Et salg av flyene er avhengig av godkjenning fra amerikanske myndigheter ettersom det foreligger avtalefestede begrensninger i vår rett til å videreselge forsvarsmateriell som er produsert i USA. Forsvarsmateriell vurderer imidlertid at en kontrakt kan være inngått i løpet av første halvår 2021, skrev forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i et stortingssvar fra slutten av september.

Det at ethvert salg fordrer forhåndsgodkjenning fra amerikanske myndigheter, kan påvirke mulighetene for salg. Det finnes det et ferskt eksempel på. For to år siden satte USA stopper for en avtale som var inngått mellom Kroatia og Israel om 12 brukte F-16 for rundt en halv milliard dollar.

Den kroatiske kampflyanskaffelsen ble nullstilt, og Norge var blant de sju landene Kroatia ønsket tilbud fra i starten av 2020.

Kroatia ba om tilbud på brukte F-16 både fra Norge, Hellas og Israel etter at disse hadde uttrykt interesse for salg, men det er kun Israel som prøver seg på nytt og leverte inn et tilbud innen fristen nå i september.

Det kom inn fire tilbud på tolv fly: USA tilbyr nybygde F-16 Bl 70, Sverige tilbyr nybygde Jas-39C/D, mens Frankrike tilbyr brukte Rafale og Israel brukte F-16.

Fire norske F-16 i formasjon over Bodø flystasjon under ACE-øvelsen i 2019. Foto: Mads Bertelsen Reis / Forsvaret

Bulgaria var også allerede i 2012 i kontakt med Norge for å lufte muligheten for å kjøpe brukte fly, men har siden bestilt åtte nye F-16 av den nyeste versjonen, Block 70. Slovakia har bestilt 14 tilsvarende fly som skal bygges på Lockheed Martins nye produksjonslinje i Greenville i South Carolina.

Romania har også vært i markedet, og har så langt kjøpt 17 brukte F-16 fra Portugal. Fra før har eksempelvis Nederland solgt overflødige F-16 både til Jordan og Chile, mens Indonesia har kjøpt brukte F-16 fra USA.

28 fly ut 2021

Luftforsvaret i Norge har som plan å fly 28 F-16 ut 2021. Dette er Block 15-fly, som ble produsert på Fokker-fabrikken i Nederland i 1982-1984, og som siden har fått skiftet vinger samt vært gjenstand for kontinuerlige oppgraderinger.

331 skvadron i Bodø skal levere QRA-beredskap for Nato («Quick Reaction Alert») med F-16 ut 2021, men etter dette overtas denne jobben av F-35 fra Evenes.

Strategien er å forsøke å selge F-16-flyene samlet til én nasjon, inkludert reservedelspakker. Forsvarsmateriell har vært i dialog med potensielle kunder og håper å kunne tilby maskiner som har igjen minst 1.200 timer levetid.

De øvrige 29 norske flyene, hovedsakelig Bl 10 og enkelte Bl 15, er stort sett allerede satt på bakken og befinner seg i varierende teknisk tilstand. Også disse skal forsøkes å selges, så sant Norge går i pluss dersom de må repareres eller kompletteres i forkant. I tillegg er målet å selge både utrangerte motorer samt øvrige reservedeler.

I sitt svar til Stortinget skriver Bakke-Jensen at FMA vurderer mulighetene for norsk forsvarsindustri som ligger i avhendingen av F-16 og har en god dialog med industrien rundt dette.

– Det er antatt at den norske markedsposisjonen vil svekkes etter hvert som andre nasjoner setter sine F-16-flåter på bakken, slik at det er nødvendig å gjennomføre avhending på så tidlig tidspunkt som mulig, skrev departementet i oppdragsbrevet til FMA i september i fjor.

FMA har ikke vært villige til å si så mye konkret om hvordan avhendingsprosjektet går:

– Vi arbeider fortsatt med kartlegging av mulige kjøpere og andre forberedelser for å håndtere flyene og tilhørende reservedeler etter hvert som disse utrangeres av Forsvaret. Vi kan dessverre ikke gå i mer detalj på nåværende tidspunkt knyttet til mulige kjøpere, skrev seniorrådgiver Hilde Tank-Nielsen i en epost til Teknisk Ukeblad i september.

Også Danmark er ute i samme ærend i forbindelse med at også de skal erstatte sine F-16 med F-35A. Souschef Flemming Diehl ved Forsvarsministeriet materiel- og indkøbsstyrelse (FMI) har opplyst at de foreløpig ikke har noen konkrete avtaler om eventuelt salg av sine fly, men at de er i løpende kontakt med flere potensielle kjøpere.

– Av hensyn til andre nasjoners interesser samt generelle kommersielle hensyn, kan vi ikke på nåværende tidspunkt opplyse hvem som har utvist interesse for eventuelt kjøp av brukte danske F-16, skrev Diehl.