Sea King: 96-modellene pensjoneres, mens 72-modellene fortsetter å fly

1. september tok 330 skvadron i bruk de nye redningshelikoptrene av typen AW101 Sar Queen, slik at Sea King fikk avløsning på Sola etter over 47 års tjeneste.

Men dette er bare én av fem baser med Sea King, og redningstjenesten må stole på den gamle arbeidshesten lenge ennå, trolig et stykke ut i 2023.

Med færre operative Westland Mk43B Sea King, kan de som fases ut fortsatt gjøre nytte for seg og bidra til å holde resten av flåten i lufta. Kannibalisering kalles dette gjerne på flyspråket, som vil si at helikoptrene parteres og at de gjerne dyrebare og sjeldne komponentene gjenbrukes på andre maskiner.

Man kunne kanskje gjette på at det er de eldste Sea King-helikoptrene som fases ut først, men det er faktisk stikk motsatt.

To 96-modeller og en 92-modell

Den norske redningstjenestens opprinnelige bolk på ti helikoptre ble anskaffet i 1972. To skrog som gikk tapt (halenummer 068 og 072) ble erstattet i 1978 og 1992, mens det ble kjøpt inn to ekstra fabrikknye helikoptre i 1996.

Det var det nyeste helikopteret som ble satt på bakken først: 96-modellen med det velklingende halenummeret 330. Det skjedde i september for ett år siden. I februar i år var det siste flytur for 92-modellen med halenummer 322. 96-modellen med halenummer 329 vil være den neste til å fases ut, 1. februar 2021.

Dette er Sea King 189, produsert i 1978, som onsdag fløy fra 330-skvadronens base på Sola til Rygge. Foto: Eirik Helland Urke

Årsakene til at det er blitt de nyeste helikoptrene som er satt på bakken først, er sammensatt, forklarer oberstløytnant Svein Tore Pettersen, som er sjef for 330 skvadron. Det handler mye om hvordan akkurat disse maskinene treffer de svært ressurskrevende tre- og sjuårsinspeksjonene. Det tunge preventive vedlikeholdet er også kjent som «IRAN» («Inspect and Repair As Necessary»).

– I tillegg har de nyeste helikoptrene en annen type innfesting av hovedgirboksen, som vi ikke har erfaring med å reparere dersom det skulle sprekke i motsetning til på de eldste maskinene, opplyser Pettersen.

Britiske Sea King

I tillegg til å ta ut egne helikoptre og samtidig frigjøre en del komponenter, er det kjøpt inn tre gamle britiske Sea King.

– Hovedgrunnen var å få tak i seks ekstramotorer, men mange andre deler er også gjennomgått og tatt inn i vårt system, sier Pettersen.

Ut fra det skvadronsjefen formidler, virker det ikke som det er noen grunn til å frykte at Sea King vil svikte redningstjenesten nå på tampen. Det er godt vedlikeholdte helikoptre, de har som tidligere nevnt løsninger for å komme rundt vanskelig deletilgang, samt at det mildt sagt er mye erfaring på drift av disse helikoptrene, både teknisk og operativt.

– Jeg vil si at beredskapstallene og flytimeproduksjonen taler for seg. Vi ligger på 98-99 prosent beredskap med nesten 50 år gamle flymaskiner og flyr mer enn budsjettert, sier Pettersen.

I 2019 fløy de det som var tildelt, cirka 4.000 timer, mens så langt i år ligger de over streken. De er tildelt 3.200 timer på grunn av nedtrappingen, med Sar Queen på vei inn. Men ettersom dette ikke skjedde 1. juni som planlagt, har det stått Sea King på Sola hele sommeren, mens besetningene på Ørland har måttet fortsette å trene på Sea King i stedet for å være på utdanning.

Lagt ut for salg

Mens det nå er flere Sea King-er som demonteres, er det fortsatt en ambisjon om å selge en del av helikoptrene.

I fjor høst gikk Forsvarsmateriell (FMA) ut til gjenværende Sea King-brukere med informasjon om den planlagte utfasingen av disse helikoptrene fra det norske luftforsvaret, og ba nasjoner som er interessert i de norske Sea King-maskinene og tilhørende delelager om å ta kontakt for videre diskusjon.

Knut Eirik Thornes, prøveflyger i Forsvarsmateriell, på den siste flyturen med Sea King serienummer 322 i februar 2020. Foto: Forsvarsmateriell

Teknisk Ukeblad har bedt FMA om status for avhendningsprosjektet, men har så langt ikke fått svar.

I «salgsbrevet» understrekes det at helikoptrene har vært gjennom kontinuerlige oppgraderinger og godt vedlikehold, slik at de fortsatt holder høy operativ kvalitet. FMA tilbyr dessuten å bidra til at en eventuell kjøper kan overta og kjøpe vedlikeholdstjenester hos Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), såkalt «Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade» (MRO&U).

Danskene solgte sine

Det behøver ikke være sammenlignbart, men danskene lyktes i alle fall med å selge sine Sea King for ni år siden.

Danmark opererte åtte Sikorsky S-61 Sea King fra 1965 til juni 2010. Bare ett år senere var sju av helikoptrene solgt til et datterselskap av Sikorsky i USA, mens det åttende ble stående igjen i Danmark på museum.

Prisen for helikoptre og reservedeler, som ble solgt til to andre amerikanske selskap, var ifølge Transport Tidende 40 millioner kroner.

For øvrig var det på denne tida store problemer med den operative tilgjengelighetsgraden til danskenes nykjøpte AW(EH)101 Merlin, og det danske forsvaret påpekte selv at det var takket være S-61 Sea King at de kunne ivareta sine oppgaver med søk og redning.

Faktisk var det helikoptre fra samme fabrikk som ble brukt i den norske redningstjenestens spede barndom: I perioden 1970-1973 opererte Helikopter Service redningstjenesten med Sikorsky S-61 Sea King i påvente av at Forsvaret skulle overta tjenesten med sin 330 skvadron og nye Sea King-helikoptre bygget på lisens hos Westland i Yeovil i Sommerset, England.